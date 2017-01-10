10 интересных анонсов выставки CES 2017

Выставка потребительской электроники CES 2017, проходившая в эти дни в Лас-Вегасе (США) порадовала обилием анонсов. Как и в прошлом году, производители не только фокусировались на теме будущего, представив ряд интересных концептов, но и показали ряд готовых продуктов, которые поступят в продажу в этом году. Давайте посмотрим, какие интересные концепты и устройства представили компании на CES 2017.

Выставка CES за последние несколько лет всё сильнее притягивает к себе производителей автомобилей, которые стараются показать на ней свои самые передовые разработки. Поэтому неудивительно, что стартап Faraday Future выбрал именно CES 2017 для анонса своего первого серийного электромобиля, получившего название FF 91. Модель в кузове кроссовера выделяется футуристичным дизайном, но главное, в ней используются электромоторы суммарной мощностью 1050 л.с. (783 кВт) и аккумуляторный блок суммарной емкостью 130 кВт⋅ч. В Faraday Future обещают, что FF 91 сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,39 с, и будет обладать запасом хода 700 км.

К сожалению, будущее Faraday Future пока остаётся туманным, производитель планирует выпустить к 2018 году FF 91 в количестве всего 300 штук. Кроме этого, у основного инвестора Faraday Future, компании LeEco, начались финансовые проблемы.

Компания ASUS привезла на выставку CES 2017 свой первый смартфон, в котором поддерживаются технологии Google Tango и Daydream. Первая позволяет использовать устройства для дополненной реальности, а вторая — для виртуальной. Остальные возможности ASUS ZenFone AR также не подкачали, смартфон построен на основе производительной платформы Qualcomm Snapdragon 821, которую могут дополнять целых 8 ГБ оперативной памяти (6 ГБ в младшей версии), а также встроенный накопитель на 32,64,128 или 256 ГБ с возможностью расширения за счёт карт-памяти microSD.

Компания NVIDIA представила на выставке телевизионную приставку Shield TV на основе Android TV, которая построена на чипе NVIDIA Tegra X1, и оснащается 3 ГБ оперативной, а также 16 ГБ встроенной памяти. Кроме этого, в новинке доступны два порта USB 3.0 (Type A), гигабитный сетевой разъём Ethernet, видео выход HDMI 2.0b, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO и Bluetooth 4.1/BLE. Через Shield TV можно смотреть на телевизоре видео в 4К, играть в игры для Android TV, либо же стримить полноценные игры с ПК или через сервис GeForce Now.

Компания Samsung ушла с европейского рынка ноутбуков, тем не менее, всё указывает на то, что в скором времени она может на него вернуться. По крайней мере, на CES 2017 Samsung заметно расширила свою линейку ноутбуков, представив даже первый игровой вариант. Модель получила название Notebook Odyssey и будет продаваться в двух диагоналях дисплея: 15,6 и 17,3 дюйма.

15-дюймовая модель получит процессор Intel Core вплоть до Core i7. Объем оперативной памяти в максимальной конфигурации составит 32 ГБ (два слота для модулей 2133 МГц). Подсистема хранения данных гибридная, в ней нашлось место и для SSD с интерфейсом PCI Express объемом до 256 ГБ, и для HDD объемом до 1 ТБ. За обработку графики отвечает NVIDIA GeForce GTX 1050 с 2/4 ГБ памяти.

Старшая 17-дюймовая модель отличается типом и объемом ОЗУ – до 64 ГБ (четыре словта для модулей 2400 МГц) – и подсистемой хранения – два SSD с интерфейсом PCI Express объемом до 256 ГБ каждый + HDD объемом до 1 ТБ. Но вот данных о видеокарте в старшей версии Samsung Notebook Odyssey пока нет.

На сегодняшний день и 4К-мониторы сложно назвать массовыми, но компания Dell решила пойти дальше, и показала на выставке модель UP3218K с диагональю 32 дюйма и разрешением 7680х4320 точек. Это монитор профессионального уровня, который также должен обеспечивать максимальную яркость на уровне 400 кд/м², контрастность — 1300:1, а также частоту смены кадров – 60 Гц. Кроме этого, в нём есть два порта DisplayPort 1.3, четыре разъема USB 3.0, один из которых поддерживает зарядку мобильных устройств, а также аудиоразъём для подключения внешней акустики. Стоимость монитора может поразить не меньше, чем его разрешение, ведь она заявлена на уровне $5000.

Один из самых необычных концептов CES 2017 — это игровой ноутбук от Razer, у которого дисплейный блок раскладывается сразу на три экрана. Мы не знаем детальных характеристик этой модели, разве что вес, который составляет 5,4 кг. Тем не менее, выглядит Razer Project Valerie очень футуристично, и с развитием технологий дисплеев, особенно гибких, вполне возможно, что через несколько лет из этого концепта получится сделать готовый продукт.

На CES компания Intel анонсировала модульную компьютерную платформу Intel Compute Card, которая предназначена для развития интернета вещей. Она включает в себя все элементы полноценного компьютера: процессор, ОЗУ, ПЗУ, беспроводные и проводные модули подключения. При этом по размерам не сильно превосходит обычную кредитную карту: 95х55х5 мм. Intel Compute Card можно использовать для создания таких «подключённых» устройств, как холодильники, информационные киоски, камеры видеонаблюдения, сетевые шлюзы, и други устройств интернета вещей. При проектировании конструкции конструкторам нужно лишь предусмотреть специальный слот для Intel Compute Card.

Из года в год производительность процессоров в смартфонах растёт ударными темпами, и уже начинает казаться излишней. Не успели мы удивиться возможностям чипа Snapdragon 821, как компания Qualcomm анонсировала Snapdragon 835. Эта комплексная система-на-чипе содержит 8 вычислительных ядер на базе архитектуры Kyro 280, GPU Adreno 540, процессор цифровой обработки сигналов Hexagon 682, процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 180, а также X16 LTE модем. Производительный блок содержит 4 ядра, работающих на частоте до 2,45 ГГц. Энергоэффективный блок включает 4 ядра, работающих на частоте до 1,9 ГГц. При всём этом, Snapdragon 835 изготавливается по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Он занимает на 35% меньше места по сравнению с существующим процессором Snapdragon 821 и при этом обеспечивает прирост энергоэффективности на 25%.

Компания Acer показала на выставке 30-дюймовый изогнутый игровой монитор Predator Z301CT, который первым в своём классе получил технологию отслеживания взгляда Tobii. С ее помощью можно переносить реальные действия в игру, например, более эффективно искать тайник или точно направлять прицел на мишень. Когда взгляд геймера фокусируется на краю экрана, углы обзора камеры автоматически изменяются, персонажи и игровое окружение реагируют, когда игрок оглядывается вокруг. Разрешение монитора составляет 2560х1080 точек, углы обзора — 178 градусов, скорость обновления экрана — 200 Гц, а время реакции — 4 мс.

Компания LG Display привезла на CES 2017 новые OLED панели, которые не только обладают разрешением 4К и небольшой толщиной, но теперь могут содержать интегрированную акустику. Реализовать такую возможность удалось благодаря особенности OLED технологии, которая не требует использования подсветки и потому позволяет создавать более компактные дисплеи. Панели Crystal Sound OLED имеют диагональ 55 и 65 дюймов. Они могут использоваться для создания практически безрамочных телевизоров, так как теперь нет необходимости выделять дополнительное место в корпусе для размещения динамиков.