13 видеороликов, объясняющих важные научные открытия

В мире науки происходят потрясающие вещи, которые скоро смогут изменить нашу жизнь так, как люди давно мечтали. Лечение страшных болезней при помощи генной инженерии, печать органов, жизнь за пределами Земли, возможности крионики и нанороботы для сверхточной медицины – все это уже не за горами и связано друг с другом совершенно неожиданным образом. Мы собрали для вас 15 видео, переведенных на русский язык, где очень доступно описываются все эти достижения. С вас – гаджет с хорошим интернет-подключением, тазик оливье и часа полтора времени. С нас – море научных открытий.

Генная инженерия и загадки человеческого тела

Генная инженерия – тема сложная и не только с точки зрения биологии, но и с точки зрения этики. С момента открытия ДНК ученые увлеклись попытками усовершенствовать окружающий мир, но любые опыты язык не поворачивался назвать революционными до того, как открыли CRISPR. Прорыв состоялся в 2015 году, но по факту много заговорили о CRISPR только сейчас. Вероятно, потому что вначале 2016 года в США были одобрены клинические испытания на людях. В этом видео изложена краткая история генной инженерии, которая поможет лучше разобраться в том, какое значение для науки играет открытие.

А вот это – уже непосредственно о CRISPR. Подробнее рассказывает о том, как это работает, как можно вылечить генетические заболевания, ретровирусы и рак на разных стадиях, какие морально-этические проблемы поднимает и как изменит человечество в ближайшие сотню лет.

Потрясающее видео о том, почему люди не способны к фотосинтезу. Не то чтобы этот вопрос не давал покоя человечеству и заставлял ученых ломать голову над исправлением «ошибки» природы. Но как оказалось, ответ на него настолько интересен, что его стоит узнать.

Желание жить дольше и лучше – часть инстинкта самосохранения. Поэтому ученые не останавливаются в поиске лекарств от всех болезней и инструментов продления жизни. Но пока даже в борьбе с серьезными заболеваниями не виден свет в конце туннеля, у состоятельных людей с этими серьезными заболеваниями есть только одна надежда – подвергнуть себя глубокой заморозке и в этом состоянии дождаться научного прорыва. О том, каких успехов достигла крионика сейчас, рассказывает это видео.

А это видео объясняет, что же такое упомянутые в контексте крионики нанороботы. Именно они, по мнению специалистов по заморозке, смогут «починить» размороженные органы. Кроме того, нанороботы – это новый способ доставки лекарственных веществ к клетке. С ними препараты станут эффективнее, а побочные эффекты от препаратов уменьшатся.

Печать органов – еще один способ продления жизни человеку, над которым увлеченно трудятся ученые. Есть мнение, что лучше всего этим заниматься в космосе и доставлять уже готовые органы на Землю и во внеземные колонии (если печать органов переедет в космос, они-то у нас уже точно будут). Тем более что 3D-печать в космосе уже стала реальностью. Скоро первое тестовое оборудование отправится на МКС. Все научные подробности – в видео.

Покорение космоса

Так мы незаметно подошли к теме космоса – одной из самых волнующих и популярных в этом году. Весь 2016-й Илон Маск неустанно говорил о том, что человечество вплотную приблизилось к возможности переехать жить на Марс. Но эта затея гораздо опаснее и сложнее, чем кажется людям, далеким от науки. Просто прилететь на Красную планету – это еще полбеды. На нынешнем этапе развития технологий такое путешествие – всегда билет в один конец, потому что у нас пока нет достаточно быстрого космического транспорта и возможности дозаправляться где-то за пределами Земли. Поэтому единственный шанс закрепиться на Марсе – сделать так, чтобы условия планеты приблизились к земным. А уж насколько это реально и где еще в нашей солнечной системе можно – смотрите в этом видео.

Но чтобы жить на Марсе или в любом другом месте, туда нужно еще долететь. Затем – адаптироваться к тем условиям, которые человек не сможет изменить. Например, к гравитации и излучению. А эта задачка, возможно, посложнее выращивания картошки на Красной планете. Ученые рассказывают, как наш организм сможет приспособиться ко внеземным условиям и что должны сделать сами ученые, чтобы ему помочь. При помощи генной инженерии, кстати.

Мысль о том, что Земля – плоская и стоит на трех китах, сегодня является синонимом антинаучности. Тем временем, один из популярных западных видеоблогеров, Vsauce, задался вопросом – а не обманывают ли нас ученые, и не круглая ли Земля на самом деле. Блогер дотошно изучил вопрос – с точки зрения физики, истории и других дисциплин. Нашел реально существующее сообщество, которое ищет подтверждения доказательства теории о плоской Земле. И даже привел в пример интересную компьютерную симуляцию, которая показывает, какой бы была наша жизнь, если бы планета была действительно плоской.

Гравитация и черные дыры

Гравитационные волны – важное открытие 2016 года. Это сложная тема, пересказывать которую в подводке к видео нет смысла. Поэтому просто посмотрите этот ролик, если еще не успели разобраться с одним из самых значимых научных открытий последнего времени.

Прыжок в черную дыру внутри и снаружи – Vsauce остроумно и доступно рассказывает о том, что происходит с объектом, попавшим в черную дыру, как процесс видит наблюдатель, как выглядела бы Земля, если бы она вращалась вокруг черной дыры. И все это происходит, разумеется, совсем не так, как мы могли себе представить.

С чего все начиналось

Хорошее видео о том, что было во вселенной до Большого взрыва. Штука в том, что, по мнению авторов ролика, «Большой взрыв» – не совсем верное определение того, что произошло со вселенной, когда она начала расширяться. Мы не знаем, что это было, и какой была вселенная до начала расширения, но совершенно точно понимаем, что не случись этого, не было бы жизни в том виде, в каком мы ее знаем (собственно, нас бы тоже не было).

Скорость развития технологий впечатляет. Особенно в космической отрасли и в области искусственного интеллекта. Многие вещи, просчитанные теоретиками в 50-70 годах прошлого века реализуются только сейчас, потому что раньше для этого не было вычислительных мощностей или достаточного количества вводных данных. За последние лет 70 человечество сделало большой прорыв в науке. Подумать только, а ведь еще сто лет назад мы не знали таких банальных вещей.