15 фантастических короткометражек, которые могут дать фору полнометражным блокбастерам

Киноиндустрия приучила нас ходить за зрелищными фантастическими фильмами в кинотеатры на блокбастеры. Но достойные вещи, и даже шедевры, встречаются не только там. Мы собрали 15 короткометражек на Youtube, не уступающих кассовым картинам по качеству реализации задумки, зато посмотреть их можно прямо здесь и сейчас, не покидая родную территорию уютного дивана. Некоторые короткометражки из подборки – это полноценные фильмы со сложными сюжетом, другие – любопытные эссе на тему того, каким может быть наше технологическое будущее. Приятного просмотра!

Ностальгист

Человечество давно фантазирует на тему того, что мир – не то, чем он кажется. Пока Илон Маск рассказывает, что мы живем в матрице, Джакомо Чимини, режиссер «Ностальгиста», представляет себе эту матрицу, только с более продвинутыми технологиями, чем есть сейчас. В 17-минутной короткометражке Чимини разворачивает драму в киберпанковском антураже, где симуляторы наполнят смыслом существование даже тех, кому сильно перепало от судьбы. Фильм не был официально дублирован на русском языке, но на Youtube есть субтитры.

Девушка из сновидения

Если верить этой короткометражке, то не за горами тот день, когда романтические знакомства и первые «свидания» перетекут из реальности и социальных сервисов в иные плоскости человеческого существования. Например, в сновидения, которыми, в общем-то уже можно научиться управлять, зная несколько приемов и обладая такими качествами, как упорство и сила воли. И тогда все будет примерно как в этом фильме, который по сюжету готов тягаться с сериями «Черного зеркала».

По ту сторону

Вечная жизнь – неугомонная мечта человечества, в погоне за которой мы раскормили фарм-индустрию и приручили практически все существующие науки. Но в гонке за мечтой романтики упускают трудности, с которыми придется столкнуться. О них – этот фильм. Увлекательная история человека, который по неволе стал бессмертным и отправился на поиски лекарства от этого своего «недуга». И хотя 40-минутный ролик язык с трудом поворачивается назвать короткометражкой, не пожалейте на него своего времени. На мой взгляд, это лучшее видео в подборке.

В самом конце

На каждого, кто мечтает, что мы не одни во вселенной и ждет встречи с инопланетным разумом, найдется минимум один, кто будет бояться перспективы этой встречи как черт ладана. А что если инопланетный разум существует? А что если мы будем вынуждены вступить с ним в контакт в тот момент, когда нашему родному дому, Земле, будет грозить полное уничтожение? Кто захочет принять неизвестность и отправиться беженцем в инопланетную цивилизацию, а кто останется дома в ожидании конца… Конечно, тема вселенской грусти по умирающей Земле и осиротевшему (в перспективе) человечеству проходит красной нитью через многие короткометражки, но далеко не все из них достойны внимания. Короткометражка «В самом конце» достойна уже как минимум потому, что она одна из самых красивых фантазий на тему пришельцев и конца света.

9 минут

Короткометражка «9 минут» – это на деле четыре минуты созидания, красоты и спокойствия наедине с природой, пара минут тревожных предчувствий и еще шесть минут ужаса, на который хочется смотреть, зажмурившись. В один прекрасный день к дому главного героя, живущему в одиночестве где-то в пустыне с верными друзьями – псом Джеком и iPhone – прилетает какая-то чертовщина и ведет себя как самый неприятный и невоспитаный инопланетный разум. Главный герой ничего не помнит до того момента, пока не находит свой iPhone с 9-минутной видеозаписью.

К сожалению, это видео не переведено на русский язык (единственное из списка), но если вы не знаете английский, то пусть вас успокоит то, что в нем нет ни одной ценной реплики – все понятно на интуитивном уровне.

Создатель миров

В прекрасном мире будущего, наполненном технологиями виртуальной и дополненной реальности, звездочка с неба уже не будет подвигом, достойным дамы сердца. А вот создание дивного мира специально для нее – это запросто.

Неизвестная планета

Два маленьких и отважных робота отправились на поиски местности с подходящей почвой, в которой люди смогли бы выращивать себе еду. По дороге их атакуют жуткие силы зла, но роботы не сдаются, попутно охмуряя своей антроморфностью. Наверняка бэкграундом к этой истории идет что-то о том, как мы уничтожили экологию Земли и срочно должны найти новое обитаемое место в космосе, чтобы не остаться без картошки, огурцов и фауны, которая на этом всем растет (привет, «Интерстеллар»), но нас с ним не знакомят, потому что в данном случае значение имеет только здесь и сейчас, и очаровательная графика этого видео. Милейший космический мультфильм для просмотра всей семьей.

Доработка

Сюжет, достойный продолжения в «Черном зеркале». Искусственные человеческие органы – это без пяти минут наше настоящие. Еще немного, и их начнут выращивать в космосе, где процедура происходит проще из-за отсутствия гравитации. Искусственный интеллект тоже умнеет не по годам, и того гляди обставит человека не только в ГО и управлении автомобилем, но и в человечности. До момента, когда антропоморфные роботы вплотную приблизятся к реалиям «Мира Дикого Запада» пройдет немало времени и стадий воплощения. Кому-то не повезет доживать свое в таком виде…

Сигнал

Встретились как-то две паранойи: страх, что на Земле иссякнут ресурсы, в том числе энергетические, и страх беспроводных стандартов передачи сигнала. Порадовались своей популярности у писателей-фантастов и режиссеров фантастических фильмов и отправились прямиком на экран. В короткометражку «Сигнал», рассказывающую о временах, когда мы наконец научились передавать энергию по воздуху и теперь отчаянно боимся расплаты за чудесный дар физики. Осталось выяснить, кто прав – власть имущие или отщепенцы, стремящиеся предотвратить страшную угрозу, распространяемую «сигналом».

В поле зрения

Начало короткометражки здорово напоминает сюжет «Сферы», которую экранизируют в 2017 году, хотя идет немного дальше в технологичности. Некто изобрел возможность сохранять всю жизнь человека, все его воспоминания на карту памяти и передавать другим людям. Идея любопытная, и сразу пугает тем, что она здорово перекраивает нынешнее отношение к частной жизни и вопросам приватности. Но авторы короткометражки идут дальше и фантазируют на тему того, что все на свете, в том числе и эту технологию, можно взломать.

Посланник

Детям нужны друзья, помимо родителей и школьных товарищей. Кому-то везет получить в подарок от родителей домашнее животное, кто-то находит общий язык с соседскими зверушками, кто-то ограничивается воображаемыми феями и эльфами. А кто-то в один прекрасный день находит в кустах кукурузы… инопланетного посланника. Взрослые, как водится, вначале отпираются, что друг-де воображаемый. Затем – что он плохой и желает только зла. Затем… в общем, эту историю намного лучше меня расскажет короткометражка «Посланник».

Множественность

Этой короткометражке уже лет пять, но она нисколько не потеряла в актуальности, даже наоборот – в мире, где растет популярность дактилоскопических сенсоров в персональных устройствах, самое время достать ее с полки, стряхнуть пыль и пересмотреть. Или увидеть впервые. «Множественность» рассказывает о мире, где биометрические данные человека стали единственным ключом от всех замков, границы личной жизни пошатнулись, а преступления стали скорее исключением, чем нормой для жизни общества. В любой утопии среди молчаливого большинства рано или поздно появляются люди, готовые бороться за свои права и свободы. О них и рассказывает это видео. Которое, откровенно говоря, тянет на хорошее начало для хорошего блокбастера.

Темная волна – край бури

Похоже на то, что режиссеры короткометражки «Темная волна – край бури» вдохновлялись «Звездными войнами» вперемешку с какой-нибудь фантастикой об иссекаемых ресурсах. Гнетущий пейзаж, на фоне которого разворачиваются события фильма, напоминает «Изгой один». Но в отличие от Гарета Эвардса, режиссер этого фильма предпочитает зрелищной бойне диалоги.

Из-под земли

В поисках полезных ископаемых два космонавта попадают на далекую планету со странной аномалией. Обоим кажется, что те, кто отправил их, гораздо больше пекутся о сохранности дорогого оборудования, чем о жизни космонавтов, поэтому стараются относиться к нему максимально бережно. Но вот на поверхности планеты происходит странная аномалия, в результате чего участники миссии обнаруживают еще более странное место в недрах планеты. Следуя за своим любопытством, один из космонавтов обнаруживает жуткую находку.

Одноминутная машина времени

Не хочется заканчивать подборку видео на депрессивной ноте. Поэтому на закуску – немного юмора на тему квантовой механики.