25 самых ожидаемых игр 2017 года

25 самых ожидаемых игр 2017 года

Короткое январское затишье заканчивается, так что если вы еще не успели пройти лучшие игры 2016 г., стоит поторопиться. Ведь уже в конце января – начале февраля выходят сразу несколько проектов, пропускать которые не стоит. А пока давайте посмотрим, какие потенциальные хиты ждут нас в 2017 г.

Resident Evil 7: Biohazard

Жанр: survival horror
Дата релиза: 24 января 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One

Вид от первого лица, поддержка PlayStation VR, реалистичная графика, новый главный герой, новые противники, новая локация. Resident Evil 7: Biohazard максимально не похожа на предыдущие части серии, но многие базовые элементы геймплея – поиск ресурсов и оружия, решение головоломок, базовый крафтинг, никуда не делись. Этан Винтер ищет свою жену, похищенную безумной семейкой где-то в сельской местности в Луизиане. Главная его задача – выжить.

For Honor

Жанр: слешер
Дата релиза: 14 февраля 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One

14 февраля осуществится мечта многих взрослых мальчишек, которые с самого детства хотели узнать, кто выиграет, если в бою сойдутся рыцари, викинги и самураи. For Honor позволяет вам выбрать любую из трех фракций, сражающихся на руинах погибающего мира. Судя по показанным фрагментам геймплея, фирменная боевая система The Art of Battle – это сочетание трех ударов, трех блоков и использования элементов окружения.

Sniper Elite 4

Жанр: stealth-шутер
Дата релиза: 14 февраля 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One

Легендарный снайпер и агент OSS Карл Фейрбёрн отправится на очередное задание 14 февраля 2017 г. В Sniper Elite 4 его забросят в Италию, где он должен будет помочь бойцам сопротивления подготовить плацдарм для предстоящей высадки союзных войск. В новой версии тактического снайперского stealth-шутера появится больше возможностей как для тихого, так и для громкого прохождения заданий. Кроме того, мы получим улучшенную kill-камеру, которая будет теперь смаковать и скрытные убийства холодным оружием или голыми руками. Плюс традиционно нам дадут еще один шанс убить Гитлера.

Halo Wars 2

Жанр: стратегия реального времени
Дата релиза: 21 февраля 2017
Платформы: Windows, Xbox One

В 2009 году стратегия реального времени Halo Wars собрала очень неплохую критику, но похоронила легендарную Ensemble Studios, авторов Age of Empires. В 2017 г., когда RTS переживают далеко не самый удачный период своей истории, Microsoft решила рискнуть еще раз, с Halo Wars 2. Нас ждут две играбельные фракции, традиционная United Nations Space Command и Изгнанные, новые противники людей, которые пришли на смену привычным ковенантам. Планируется кампания из тринадцати миссий, пройти которую можно в том числе и в кооперативном режиме, плюс несколько многопользовательских модов на шесть игроков.

Horizon Zero Dawn

Жанр: action/RPG
Дата релиза: 28 февраля 2017
Платформы: PlayStation 4

Мы ждали проект Horizon Zero Dawn еще в прошлом году, но релиз игры переехал на 2017 г. Что ж, уже скоро каждый владелец PlayStation 4 сможет вжиться в шкуру охотника на робозверей и попытаться найти разгадку странного регресса людей и появления кибернетизированной биосферы. Огромный открытый мир, удивительные механические животные, ролевые элементы и потрясающая графика: у Horizon Zero Dawn есть все шансы стать главным игровым событием этого года.

Torment: Tides of Numenera

Жанр: ролевая игра
Дата релиза: 28 февраля 2017
Платформы: Windows, OS X, Linux, PlayStation 4, Xbox One

inXile Entertainment и Брайн Фарго продолжают свой труд по возрождению классических RPG. После Wasteland 2 студия взялась за духовного наследника легендарной Planescape: Torment — возможно, лучшей ролевой игры все времен и народов. Как и в Planescape: Torment, в Torment: Tides of Numenera упор сделан на диалоги и сюжет. Нам обещают буквально сотни разных решений, влияющих на ваших спутников, NPC и финал игры. Плюс сам мир Torment: Tides of Numenera очень необычен – это Земля через миллион лет, с остатками грандиозных сооружений, фантастическими технологиями и средневековыми порядками, гостями из других миров и измерений. Похоже будет интересно.

P.A.M.E.L.A.

Жанр: survival/horror
Дата релиза: февраль 2017
Платформы: Windows

P.A.M.E.L.A. – еще одна игра о выживании с открытым миром. Только вместо средневековья, постапокалипсиса или далеких планет в этот раз нам предстоит выживать в футуристическом городе Эдем, большинство жителей и механизмов которого стали агрессивны и опасны. Поиск ресурсов, апгрейд оружия, обустройство безопасного убежища, развитие персонажа – все элементы должны быть знакомы поклонникам жанра. Плюс нам предстоит разобраться в том, что же все-таки произошло в Эдеме, какое событие привело к закату цивилизации.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Жанр: шутер
Дата релиза: 7 марта 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – первая игра серии Ghost Recon с открытым миром, причем, по заверению Ubisoft, самым обширным из созданных компанией. Вы, в составе команды Ghost Recon, должны уничтожить крупнейший боливийский наркокартель, причем руководство совсем не волнует, как именно вы это сделаете. Можете в традиции серии Ghost Recon использовать скрытые методы проникновения, координируя действия с соратниками в кооперативном режиме, можете идти в лобовую атаку в одиночку. По показанным фрагментам геймплея Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands напоминает смесь Tom Clancy’s The Division и Far Cry 4.

Styx: Shards of Darkness

Жанр: stealth/action
Дата релиза: 14 марта 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One

Styx: Shards of Darkness – продолжение приключений циничного гоблина-вора Стикса и по совместительству одна из самых многообещающих stealth/action 2017 года. После успеха оригинальной игры сиквел получил больший бюджет и переехал на Unreal Engine 4. В новой части нахальный гоблин посетит город темных эльфов и территорию гномов, освоит новые боевые и воровские умения, новые способны убийств, научится создавать смертоносные устройства. Каждый уровень игры можно пройти множеством способов, в том числе и в кооперативном режиме.

Mass Effect: Andromeda

Жанр: action/RPG
Дата релиза: 21 марта 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One

Еще одна игра, выход которой мы ожидали еще в 2016 г. События Mass Effect: Andromeda разворачиваются через 600 лет после оригинальной трилогии Mass Effect, после того, как корабли-ковчеги всех рас нашей Галактики, тайно запущенные во время событий Mass Effect 2, достигли галактики Андромеда. Мы, в роли Первопроходца человечества, вновь получим в свое распоряжение личный корабль, вездеход для перемещения по поверхности планет и возможность подбирать спутников для выполнения заданий. Несмотря на близость релиза, об игре известно до обидного мало. Ни количества доступных для исследования планет, ни размеры территорий на каждой из них так и не озвучены. Зато показанная боевая система и фрагменты интерфейса уже вызвали критику игроков.

Diluvion

Жанр: action/adventure
Дата релиза: Q1 2017
Платформы: Windows, macOS

Т.к. никаких новостей об Aquanox Deep Descent пока что нет, самым интересным подводным action 2017 г. выглядит проект Arachnid Games – Diluvion, явно вдохновленный произведениями Жюля Верна. Вам предстоит взять на себя командование подводным судном и отправиться в путешествие по океанам постапокалиптичной Земли. Авторы обещают оригинальное сочетание 2D и 3D-графики, различные типы улучшаемых субмарин, подбор команды, ролевые элементы, менеджмент ресурсов, собственную базу и захватывающие подводные бои.

Outlast 2

survival/horror
Дата релиза: Q1 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One

После небольшой задержки сиквел одного из самых страшных survival/horror 2013 г. должен вскоре добраться до геймеров. Герой игры, журналист Блейк Лангерманн, попадает в отдаленную деревушку в пустыне Сонора, все жители которой принадлежат к странном культу, готовящемуся к концу света. Как и в предыдущей части игры, главный герой не может сражаться с противниками, а вынужден прятаться от них. Фишка Outlast 2 – разряжающиеся батареи камеры, позволяющей использовать ночное видение, и очки главного героя, при потере которых вся картинка теряет четкость.

Endless Space 2

Жанр: глобальная стратегия
Дата релиза: Q2 2017
Платформы: Windows

Amplitude Studios возвращается к космической тематике. Сиквел Endless Space вот уже несколько месяцев доступен в Early Access, так что все желающие могут сами опробовать игру. Пока в Endless Space 2 доступны не все расы и условия победы, но уже сейчас видно, что некоторые элементы игры явно позаимствованы у великолепной Endless Legend. Тем лучше, похоже, у нас появится достойный конкурент Stellaris. Ранний доступ Endless Space 2 рассчитан на 6 месяцев, так что есть все шансы увидеть финальный продукт уже во втором квартале 2017 г.

Red Dead Redemption 2

Жанр: action/adventure
Дата релиза: осень 2017
Платформы: PlayStation 4, Xbox One

Уровень доверия к авторам Grand Theft Auto настолько велик, что хватило одного ролика Red Dead Redemption 2, чтобы привести игровую общественность в состояние экстаза. При этом никаких деталей о грядущей игре, никаких комментариев от Rockstar Studios, никаких дополнительных скриншотов у нас нет. Как далеко отстоит время действия сиквела от событий первой части Red Dead Redemption? Насколько велик игровой мир? За кого нам предстоит играть? Ничего, кроме даты релиза – «осень 2017» и платформ – «PlayStation 4, Xbox One». Ждем-с.

Shenmue III

Жанр: action/adventure
Дата релиза: декабрь 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4

Краудфандинговая кампания на Kickstarter, запущенная Ю Судзуки в июне 2015 г., стала для многих неожиданностью, ведь несмотря на всю любовь к Shenmue I и II, о серии уже успели забыть. Тем не менее, Shenmue III собрала свой первый миллион всего за два часа кампании, а закончила ее с суммой $6,3 млн. на счету, что сделало ее самым успешным игровым проектом на Kickstarter. Ю Судзуки собрал в команду ключевых разработчиков оригинальных action/adventure и заручился поддержкой Sony. Впрочем, Shenmue III все еще не выглядит готовой к релизу, хотя официально он по-прежнему назначен на декабрь 2017 г.

Wolcen: Lords of Mayhem

Жанр: action/RPG
Дата релиза: 2017
Платформы: Windows

Action/RPG Wolcen: Lords of Mayhem, бывшая Umbra, тоже пришла с Kickstarter. И, как и в случае других краудфантинговых проектов, ее авторы безбожно срывают все сроки. Изначально релиз игры был запланирован на октябрь 2016 г., но пока что проект, уже доступный в рамках Early Access, добрался лишь до версии 0.3.5. Впрочем, даже в такой ранней версии Wolcen: Lords of Mayhem – самая красивая из существующих Diablo-подобных action/RPG, спасибо CryEngine 4. Успеют ли авторы закончить проект до конца 2017 г.? Вполне возможно, ведь ролевая и боевая система игры уже вполне рабочие, осталось добавить квесты и контент.

Divinity: Original Sin II

Жанр: ролевая игра
Дата релиза: 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One

Сиквел Divinity: Original Sin тоже доступен в Steam Early Access, по крайней мере, первый акт игры. В Divinity: Original Sin II нам обещают еще более навороченную систему диалогов, реплики в которых зависят от расы, способностей и особенностей персонажа, который вступил в разговор. Будет в сиквеле как кооперативный, так и соревновательный мультиплеер на четырех игроков, новая система крафтинга вещей и комбинирования умений. В боевке появятся укрытия для магов и лучников, возможность вытолкать противника за пределы поля или на опасную поверхность, новые тактические приемы и т.д. Ну и, конечно же, новые противники, школы магии, умения, расы и т.д. Плюс фирменный юмор Larian Studios.

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Жанр: адвентюра
Дата релиза: 2017
Платформы: Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, iOS, Android

О Guardians of the Galaxy, новом совместном проекте Telltale Games и Marvel, известно пока немного. Дата выхода первого эпизода – 2017 г., вероятно май-июнь, как можно ближе к фильму Guardians of the Galaxy Vol. 2. Число эпизодов – 5. Платформы – все консоли, ПК и мобильные платформы. Первый эпизод, вероятно, появится даже на физических носителях. Учитывая специфику Guardians of the Galaxy и стиль Telltale Games – должно быть весело.

Warhammer 40,000: Dawn of War III

Жанр: стратегия реального времени
Дата релиза: 2017
Платформы: Windows

Еще одна стратегия реального времени в нашем списке. На этот раз от Relic Entertainment, выступающей уже под крылом SEGA. Warhammer 40,000: Dawn of War III возвращает нас в центр вечного конфликта между людьми, орками и эльдарами. Три расы сойдутся в сражении за планету Ачерон, где, по слухам, спрятано древнее супероружие. Кроме традиционных для серии персонализированных героев, в этот раз на поле боя выйдут и большие юниты: Имперские Рыцари, Призрачные Лорды эльдар и Горканавты орков.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Жанр: action/adventure
Дата релиза: 2017
Платформы: Wii U, Switch

Очередная, девятнадцатая (!) часть The Legend of Zelda, фирменной серии Nintendo, выйдет эксклюзивно на Wii U и новой гибридной консоли Nintendo Switch. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – первая игра серии, поддерживающая HD-разрешение. По сюжету Линк приходит в себя после столетнего сна, чтобы увидеть королевство Hyrule в руинах. Игровой мир Breath of the Wild будет в 12 раз больше, чем в Twilight Princess, а во время путешествий по нему Линк встретит более 100 святилищ, открытых для исследования.

Prey

Жанр: шутер
Дата релиза: 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One

Многострадальная вторая часть Prey наконец-то доберется до игроков в 2017 г., правда, совсем не в том виде, в котором ее задумывала Human Head Studios десять лет назад. Переделкой Prey занималась Arkane Studios, так что в финальной версии видны некоторые черты Dishonored 2. Впрочем, новый Prey, по словам креативного директора Arkane Studios, «не сиквел, не ремейк и вообще никак не связан с оригиналом». Судя по трейлеру, Prey больше всего похож на System Shock 2 – шутер с ролевыми элементами про выживание на космической станции, атакованной странными, сотканными из тьмы существами.

Gran Turismo Sport

Жанр: симулятор
Дата релиза: 2017
Платформы: PlayStation 4

Gran Turismo Sport, седьмая серия бескомпромиссного гоночного симулятора от Polyphony Digital, должна была выйти на PlayStation 4 еще в ноябре прошлого года, но разработчики запросили дополнительное время на полировку и доводку проекта. Gran Turismo Sport — первая игра серии для PlayStation 4 и первая с поддержкой виртуальной реальности. Глава Polyphony Digital Кадзунори Ямаути описывает Gran Turismo Sport как игру нового поколения, относя предыдущие шесть частей к первому поколению Gran Turismo. Онлайн-чемпионаты по Gran Turismo Sport будут проходить под эгидой Международной федерации автоспорта.

Vampyr

Жанр: action/RPG
Дата релиза: 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One

Vampyr – новая action/RPG от студии Dontnod Entertainment, авторов Remember Me и Life Is Strange. Действие игры происходит во время печально знаменитой эпидемии гриппа 1918 г., в Лондоне. Главный герой игры – доктор-вампир Джонатан Рид, который пытается сопротивляться своей жажде крови. Всю игру можно пройти, вообще не убивая никого из людей, но в этом случае герою не будут доступны новые умения. Рид должен выяснять привычки и хобби своих жертв, очаровывать их, он не может войти в чужой дом без приглашения и т.д. Похоже, нас ждет первая правильная вампирская игра со времени Vampire: The Masquerade.

State of Decay 2

Жанр: action/adventure
Дата релиза: 2017
Платформы: Windows, Xbox One

Сиквел State of Decay, симулятора выживания в мире, захваченном зомби, выйдет на Windows 10 и Xbox One в 2017 г. Никаких подробностей об игре пока нет, но наверняка нам вновь придется обустраивать базу, искать ресурсы и выживших, оборонять убежище от толп зомби. В новой части все это еще и в кооперативном режиме.

Kingdom Come: Deliverance

Жанр: ролевая игра
Дата релиза: 2017
Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One

Эпический симулятор средневековой жизни от Warhorse Studios приближается к релизу. Уже в 2017 г. вы сможете попробовать себя в роли монаха, богемского крестьянина или наемника. Авторы игры подходят к вопросам реализма со всей серьезностью. Вашему персонажу нужны будут еда и сон, оружие и одежда будут со временем портиться, следы на земле – исчезать, меч при неправильной заточке можно сломать и т.д.. Боевая система Kingdom Come: Deliverance использует инверсную кинематику, учитывает вес оружия, силу размаха, принимает во внимание взаимное расположение противников. Все NPC имеют собственный распорядок дня и занятия. И т.п.

Для этого материала мы отобрали только те игры, о выходе которых в 2017 г. объявлено официально. Хотя не исключено, что в этом году нас порадуют и проекты, еще не обзаведшиеся датой релиза, такие как God of War, Last of Us part 2, Destiny 2, Star Wars Battlefront 2 и другие. Плюс, не стоит списывать со счетов инди-проекты, которые умеют появляться очень неожиданно. Что ж, похоже это будет интересный игровой год.

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