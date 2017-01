25 самых ожидаемых игр 2017 года

Короткое январское затишье заканчивается, так что если вы еще не успели пройти лучшие игры 2016 г., стоит поторопиться. Ведь уже в конце января – начале февраля выходят сразу несколько проектов, пропускать которые не стоит. А пока давайте посмотрим, какие потенциальные хиты ждут нас в 2017 г.

Resident Evil 7: Biohazard

Жанр: survival horror

Дата релиза: 24 января 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Вид от первого лица, поддержка PlayStation VR, реалистичная графика, новый главный герой, новые противники, новая локация. Resident Evil 7: Biohazard максимально не похожа на предыдущие части серии, но многие базовые элементы геймплея – поиск ресурсов и оружия, решение головоломок, базовый крафтинг, никуда не делись. Этан Винтер ищет свою жену, похищенную безумной семейкой где-то в сельской местности в Луизиане. Главная его задача – выжить.

For Honor

Жанр: слешер

Дата релиза: 14 февраля 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



14 февраля осуществится мечта многих взрослых мальчишек, которые с самого детства хотели узнать, кто выиграет, если в бою сойдутся рыцари, викинги и самураи. For Honor позволяет вам выбрать любую из трех фракций, сражающихся на руинах погибающего мира. Судя по показанным фрагментам геймплея, фирменная боевая система The Art of Battle – это сочетание трех ударов, трех блоков и использования элементов окружения.

Sniper Elite 4

Жанр: stealth-шутер

Дата релиза: 14 февраля 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Легендарный снайпер и агент OSS Карл Фейрбёрн отправится на очередное задание 14 февраля 2017 г. В Sniper Elite 4 его забросят в Италию, где он должен будет помочь бойцам сопротивления подготовить плацдарм для предстоящей высадки союзных войск. В новой версии тактического снайперского stealth-шутера появится больше возможностей как для тихого, так и для громкого прохождения заданий. Кроме того, мы получим улучшенную kill-камеру, которая будет теперь смаковать и скрытные убийства холодным оружием или голыми руками. Плюс традиционно нам дадут еще один шанс убить Гитлера.

Halo Wars 2

Жанр: стратегия реального времени

Дата релиза: 21 февраля 2017

Платформы: Windows, Xbox One



В 2009 году стратегия реального времени Halo Wars собрала очень неплохую критику, но похоронила легендарную Ensemble Studios, авторов Age of Empires. В 2017 г., когда RTS переживают далеко не самый удачный период своей истории, Microsoft решила рискнуть еще раз, с Halo Wars 2. Нас ждут две играбельные фракции, традиционная United Nations Space Command и Изгнанные, новые противники людей, которые пришли на смену привычным ковенантам. Планируется кампания из тринадцати миссий, пройти которую можно в том числе и в кооперативном режиме, плюс несколько многопользовательских модов на шесть игроков.

Horizon Zero Dawn

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 28 февраля 2017

Платформы: PlayStation 4



Мы ждали проект Horizon Zero Dawn еще в прошлом году, но релиз игры переехал на 2017 г. Что ж, уже скоро каждый владелец PlayStation 4 сможет вжиться в шкуру охотника на робозверей и попытаться найти разгадку странного регресса людей и появления кибернетизированной биосферы. Огромный открытый мир, удивительные механические животные, ролевые элементы и потрясающая графика: у Horizon Zero Dawn есть все шансы стать главным игровым событием этого года.

Torment: Tides of Numenera

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 28 февраля 2017

Платформы: Windows, OS X, Linux, PlayStation 4, Xbox One



inXile Entertainment и Брайн Фарго продолжают свой труд по возрождению классических RPG. После Wasteland 2 студия взялась за духовного наследника легендарной Planescape: Torment — возможно, лучшей ролевой игры все времен и народов. Как и в Planescape: Torment, в Torment: Tides of Numenera упор сделан на диалоги и сюжет. Нам обещают буквально сотни разных решений, влияющих на ваших спутников, NPC и финал игры. Плюс сам мир Torment: Tides of Numenera очень необычен – это Земля через миллион лет, с остатками грандиозных сооружений, фантастическими технологиями и средневековыми порядками, гостями из других миров и измерений. Похоже будет интересно.

P.A.M.E.L.A.

Жанр: survival/horror

Дата релиза: февраль 2017

Платформы: Windows



P.A.M.E.L.A. – еще одна игра о выживании с открытым миром. Только вместо средневековья, постапокалипсиса или далеких планет в этот раз нам предстоит выживать в футуристическом городе Эдем, большинство жителей и механизмов которого стали агрессивны и опасны. Поиск ресурсов, апгрейд оружия, обустройство безопасного убежища, развитие персонажа – все элементы должны быть знакомы поклонникам жанра. Плюс нам предстоит разобраться в том, что же все-таки произошло в Эдеме, какое событие привело к закату цивилизации.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Жанр: шутер

Дата релиза: 7 марта 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – первая игра серии Ghost Recon с открытым миром, причем, по заверению Ubisoft, самым обширным из созданных компанией. Вы, в составе команды Ghost Recon, должны уничтожить крупнейший боливийский наркокартель, причем руководство совсем не волнует, как именно вы это сделаете. Можете в традиции серии Ghost Recon использовать скрытые методы проникновения, координируя действия с соратниками в кооперативном режиме, можете идти в лобовую атаку в одиночку. По показанным фрагментам геймплея Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands напоминает смесь Tom Clancy’s The Division и Far Cry 4.

Styx: Shards of Darkness

Жанр: stealth/action

Дата релиза: 14 марта 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Styx: Shards of Darkness – продолжение приключений циничного гоблина-вора Стикса и по совместительству одна из самых многообещающих stealth/action 2017 года. После успеха оригинальной игры сиквел получил больший бюджет и переехал на Unreal Engine 4. В новой части нахальный гоблин посетит город темных эльфов и территорию гномов, освоит новые боевые и воровские умения, новые способны убийств, научится создавать смертоносные устройства. Каждый уровень игры можно пройти множеством способов, в том числе и в кооперативном режиме.

Mass Effect: Andromeda

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 21 марта 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Еще одна игра, выход которой мы ожидали еще в 2016 г. События Mass Effect: Andromeda разворачиваются через 600 лет после оригинальной трилогии Mass Effect, после того, как корабли-ковчеги всех рас нашей Галактики, тайно запущенные во время событий Mass Effect 2, достигли галактики Андромеда. Мы, в роли Первопроходца человечества, вновь получим в свое распоряжение личный корабль, вездеход для перемещения по поверхности планет и возможность подбирать спутников для выполнения заданий. Несмотря на близость релиза, об игре известно до обидного мало. Ни количества доступных для исследования планет, ни размеры территорий на каждой из них так и не озвучены. Зато показанная боевая система и фрагменты интерфейса уже вызвали критику игроков.

Diluvion

Жанр: action/adventure

Дата релиза: Q1 2017

Платформы: Windows, macOS



Т.к. никаких новостей об Aquanox Deep Descent пока что нет, самым интересным подводным action 2017 г. выглядит проект Arachnid Games – Diluvion, явно вдохновленный произведениями Жюля Верна. Вам предстоит взять на себя командование подводным судном и отправиться в путешествие по океанам постапокалиптичной Земли. Авторы обещают оригинальное сочетание 2D и 3D-графики, различные типы улучшаемых субмарин, подбор команды, ролевые элементы, менеджмент ресурсов, собственную базу и захватывающие подводные бои.

Outlast 2

survival/horror

Дата релиза: Q1 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



После небольшой задержки сиквел одного из самых страшных survival/horror 2013 г. должен вскоре добраться до геймеров. Герой игры, журналист Блейк Лангерманн, попадает в отдаленную деревушку в пустыне Сонора, все жители которой принадлежат к странном культу, готовящемуся к концу света. Как и в предыдущей части игры, главный герой не может сражаться с противниками, а вынужден прятаться от них. Фишка Outlast 2 – разряжающиеся батареи камеры, позволяющей использовать ночное видение, и очки главного героя, при потере которых вся картинка теряет четкость.

Endless Space 2

Жанр: глобальная стратегия

Дата релиза: Q2 2017

Платформы: Windows



Amplitude Studios возвращается к космической тематике. Сиквел Endless Space вот уже несколько месяцев доступен в Early Access, так что все желающие могут сами опробовать игру. Пока в Endless Space 2 доступны не все расы и условия победы, но уже сейчас видно, что некоторые элементы игры явно позаимствованы у великолепной Endless Legend. Тем лучше, похоже, у нас появится достойный конкурент Stellaris. Ранний доступ Endless Space 2 рассчитан на 6 месяцев, так что есть все шансы увидеть финальный продукт уже во втором квартале 2017 г.

Red Dead Redemption 2

Жанр: action/adventure

Дата релиза: осень 2017

Платформы: PlayStation 4, Xbox One



Уровень доверия к авторам Grand Theft Auto настолько велик, что хватило одного ролика Red Dead Redemption 2, чтобы привести игровую общественность в состояние экстаза. При этом никаких деталей о грядущей игре, никаких комментариев от Rockstar Studios, никаких дополнительных скриншотов у нас нет. Как далеко отстоит время действия сиквела от событий первой части Red Dead Redemption? Насколько велик игровой мир? За кого нам предстоит играть? Ничего, кроме даты релиза – «осень 2017» и платформ – «PlayStation 4, Xbox One». Ждем-с.

Shenmue III

Жанр: action/adventure

Дата релиза: декабрь 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4



Краудфандинговая кампания на Kickstarter, запущенная Ю Судзуки в июне 2015 г., стала для многих неожиданностью, ведь несмотря на всю любовь к Shenmue I и II, о серии уже успели забыть. Тем не менее, Shenmue III собрала свой первый миллион всего за два часа кампании, а закончила ее с суммой $6,3 млн. на счету, что сделало ее самым успешным игровым проектом на Kickstarter. Ю Судзуки собрал в команду ключевых разработчиков оригинальных action/adventure и заручился поддержкой Sony. Впрочем, Shenmue III все еще не выглядит готовой к релизу, хотя официально он по-прежнему назначен на декабрь 2017 г.

Wolcen: Lords of Mayhem

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 2017

Платформы: Windows



Action/RPG Wolcen: Lords of Mayhem, бывшая Umbra, тоже пришла с Kickstarter. И, как и в случае других краудфантинговых проектов, ее авторы безбожно срывают все сроки. Изначально релиз игры был запланирован на октябрь 2016 г., но пока что проект, уже доступный в рамках Early Access, добрался лишь до версии 0.3.5. Впрочем, даже в такой ранней версии Wolcen: Lords of Mayhem – самая красивая из существующих Diablo-подобных action/RPG, спасибо CryEngine 4. Успеют ли авторы закончить проект до конца 2017 г.? Вполне возможно, ведь ролевая и боевая система игры уже вполне рабочие, осталось добавить квесты и контент.

Divinity: Original Sin II

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Сиквел Divinity: Original Sin тоже доступен в Steam Early Access, по крайней мере, первый акт игры. В Divinity: Original Sin II нам обещают еще более навороченную систему диалогов, реплики в которых зависят от расы, способностей и особенностей персонажа, который вступил в разговор. Будет в сиквеле как кооперативный, так и соревновательный мультиплеер на четырех игроков, новая система крафтинга вещей и комбинирования умений. В боевке появятся укрытия для магов и лучников, возможность вытолкать противника за пределы поля или на опасную поверхность, новые тактические приемы и т.д. Ну и, конечно же, новые противники, школы магии, умения, расы и т.д. Плюс фирменный юмор Larian Studios.

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Жанр: адвентюра

Дата релиза: 2017

Платформы: Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, iOS, Android



О Guardians of the Galaxy, новом совместном проекте Telltale Games и Marvel, известно пока немного. Дата выхода первого эпизода – 2017 г., вероятно май-июнь, как можно ближе к фильму Guardians of the Galaxy Vol. 2. Число эпизодов – 5. Платформы – все консоли, ПК и мобильные платформы. Первый эпизод, вероятно, появится даже на физических носителях. Учитывая специфику Guardians of the Galaxy и стиль Telltale Games – должно быть весело.

Warhammer 40,000: Dawn of War III

Жанр: стратегия реального времени

Дата релиза: 2017

Платформы: Windows



Еще одна стратегия реального времени в нашем списке. На этот раз от Relic Entertainment, выступающей уже под крылом SEGA. Warhammer 40,000: Dawn of War III возвращает нас в центр вечного конфликта между людьми, орками и эльдарами. Три расы сойдутся в сражении за планету Ачерон, где, по слухам, спрятано древнее супероружие. Кроме традиционных для серии персонализированных героев, в этот раз на поле боя выйдут и большие юниты: Имперские Рыцари, Призрачные Лорды эльдар и Горканавты орков.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 2017

Платформы: Wii U, Switch



Очередная, девятнадцатая (!) часть The Legend of Zelda, фирменной серии Nintendo, выйдет эксклюзивно на Wii U и новой гибридной консоли Nintendo Switch. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – первая игра серии, поддерживающая HD-разрешение. По сюжету Линк приходит в себя после столетнего сна, чтобы увидеть королевство Hyrule в руинах. Игровой мир Breath of the Wild будет в 12 раз больше, чем в Twilight Princess, а во время путешествий по нему Линк встретит более 100 святилищ, открытых для исследования.

Prey

Жанр: шутер

Дата релиза: 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Многострадальная вторая часть Prey наконец-то доберется до игроков в 2017 г., правда, совсем не в том виде, в котором ее задумывала Human Head Studios десять лет назад. Переделкой Prey занималась Arkane Studios, так что в финальной версии видны некоторые черты Dishonored 2. Впрочем, новый Prey, по словам креативного директора Arkane Studios, «не сиквел, не ремейк и вообще никак не связан с оригиналом». Судя по трейлеру, Prey больше всего похож на System Shock 2 – шутер с ролевыми элементами про выживание на космической станции, атакованной странными, сотканными из тьмы существами.

Gran Turismo Sport

Жанр: симулятор

Дата релиза: 2017

Платформы: PlayStation 4



Gran Turismo Sport, седьмая серия бескомпромиссного гоночного симулятора от Polyphony Digital, должна была выйти на PlayStation 4 еще в ноябре прошлого года, но разработчики запросили дополнительное время на полировку и доводку проекта. Gran Turismo Sport — первая игра серии для PlayStation 4 и первая с поддержкой виртуальной реальности. Глава Polyphony Digital Кадзунори Ямаути описывает Gran Turismo Sport как игру нового поколения, относя предыдущие шесть частей к первому поколению Gran Turismo. Онлайн-чемпионаты по Gran Turismo Sport будут проходить под эгидой Международной федерации автоспорта.

Vampyr

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Vampyr – новая action/RPG от студии Dontnod Entertainment, авторов Remember Me и Life Is Strange. Действие игры происходит во время печально знаменитой эпидемии гриппа 1918 г., в Лондоне. Главный герой игры – доктор-вампир Джонатан Рид, который пытается сопротивляться своей жажде крови. Всю игру можно пройти, вообще не убивая никого из людей, но в этом случае герою не будут доступны новые умения. Рид должен выяснять привычки и хобби своих жертв, очаровывать их, он не может войти в чужой дом без приглашения и т.д. Похоже, нас ждет первая правильная вампирская игра со времени Vampire: The Masquerade.

State of Decay 2

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 2017

Платформы: Windows, Xbox One



Сиквел State of Decay, симулятора выживания в мире, захваченном зомби, выйдет на Windows 10 и Xbox One в 2017 г. Никаких подробностей об игре пока нет, но наверняка нам вновь придется обустраивать базу, искать ресурсы и выживших, оборонять убежище от толп зомби. В новой части все это еще и в кооперативном режиме.

Kingdom Come: Deliverance

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 2017

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Эпический симулятор средневековой жизни от Warhorse Studios приближается к релизу. Уже в 2017 г. вы сможете попробовать себя в роли монаха, богемского крестьянина или наемника. Авторы игры подходят к вопросам реализма со всей серьезностью. Вашему персонажу нужны будут еда и сон, оружие и одежда будут со временем портиться, следы на земле – исчезать, меч при неправильной заточке можно сломать и т.д.. Боевая система Kingdom Come: Deliverance использует инверсную кинематику, учитывает вес оружия, силу размаха, принимает во внимание взаимное расположение противников. Все NPC имеют собственный распорядок дня и занятия. И т.п.

Для этого материала мы отобрали только те игры, о выходе которых в 2017 г. объявлено официально. Хотя не исключено, что в этом году нас порадуют и проекты, еще не обзаведшиеся датой релиза, такие как God of War, Last of Us part 2, Destiny 2, Star Wars Battlefront 2 и другие. Плюс, не стоит списывать со счетов инди-проекты, которые умеют появляться очень неожиданно. Что ж, похоже это будет интересный игровой год.