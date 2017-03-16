Обзор Acer Spin 7

Наверное, самыми практичными компьютерами можно назвать ноутбуки. Они позволяют работать где угодно. Еще они не так зависимы от аксессуаров и розетки. Да еще и хорошо подходят для тех задач, которые чаще всего попадаются обычному среднестатистическому пользователю ПК. На сегодняшний момент ноутбуки стали не просто практичными, но и красивыми, с набором дополнительных возможностей и с такими комплектующими, как никогда ранее. И вот об одном из представителей таких устройств сегодня и пойдет речь – трансформер Acer Spin 7.

Комплектация и первые впечатления

Ноутбуки, особенно тонкие, уже успели избавиться от внушительного набора разъемов на все случаи жизни и позволяют подключить разве что наушники и аксессуары с USB-C. Для всего остального потребуется переходник. К нам попал тестовый семпл в комплекте с которым было только зарядное устройство. Но в рознице в комплекте с Acer Spin 7 будет такой переходник на USB-A. В зависимости от комплектации, там же может быть и переходник на HDMI. Не все производители кладут в коробку такие достаточно важные аксессуары.

Глянув на лептоп в первый раз, я не остался равнодушным к его внешнему виду. Точно также он не разочаровал в скорости работы. К этому стоит добавить, что он не вызывает сильных ассоциаций с каким-либо другим изготовителем, что лично для меня очень приятно (ведь не только мне не нравится, что дизайн некоторых устройств «одолжен» у конкурентов). Если говорить о классификации устройства, то это ноутбук-трансформер (2-in-1), который можно «развернуть» и превратить в планшет, ровно как Lenovo Yoga, Dell XPS или HP Spectre x360.

Дизайн

Внешность Acer Spin 7 не поменяется в зависимости от комплектации. Так, пользователю достанется черный ноутбук с алюминиевым корпусом и стеклом на дисплее. Никаких других цветовых опций нет.

Украшений тоже не много: верхнюю крышку дополняет зеркальная надпись Acer; дисплей и топкейс держат серебристые крепления; вокруг тачпада блестящий отшлифованный кант. В остальном внешность строгая и сдержанная. Лично мне такой подход нравится.

А вот, что не очень понравилось — это размещение индикаторов работы. Эти два диода находятся ближе к правому креплению дисплея. И вот эти лампочки будут светиться синим или оранжевым цветом в зависимости от ситуации и всегда будут где-то в области периферического зрения. Это может отвлекать или мешать, но со временем глаза к этому привыкнут. Еще есть мелочь в виде отпечатков пальцев и ладоней, которые достаточно хорошо заметны на матовой поверхности.

Тех, кто часто подключают что-либо к ноутбуку, Spin 7 обяжет носить с собой переходники. На корпусе есть только два разъема USB Type-C и комбинированный 3.5 мм Jack для наушников. Все коннекторы находятся справа. Правда, сложно представить себе набор всех стандартных разъемов на таком тонком корпусе, ведь толщина топкейса визуально практически такая же, как iPhone 6/7. Размеры всей конструкции составляют 324.6 х 229.6 х 11 мм, а весит он 1.6 кг. Такой компьютер не тяжело куда-либо взять с собой и им приятно пользоваться как на рабочем месте, так и в глубоком домашнем кресле. Тем более, его легко можно превратить в (большой) планшет и смотреть кино прямо в кровати. На левой грани корпуса есть кнопка включения и качелька регулировки громкости, к которым нужно привыкнуть (в режиме «планшета» можно случайно нажимать эти кнопки).

В использовании гаджет получается хорош. Если рассматривать его как ноутбук, он очень портативен и удобен во всех стандартных сценариях для домашнего/офисного компьютера. Сложив его в планшет пользователь получит большой таблет, который сравнительно будет тяжеловат для работы на весу (но не стоит забывать, что это все же еще и ноутбук). Что очень здорово, это отсутствие системы охлаждения. Благодаря такому решению устройство работает практически бесшумно и нигде не выдувает никакой воздух. Обратная сторона медали — корпус нагревается при лишней нагрузке на процессор. Мне же больше понравилось использовать Spin 7 как ноутбук. Именно в таком формате он мне очень подошел.

Дисплей

В столь компактный корпус поместили 14-дюймовый дисплей. Его боковые рамки достаточно тонкие как для ноутбука, но сверху и снизу пустует достаточно много пространства. Разрешение экрана Full HD формирует плотность пикселей на уровне 157 ppi. Это, конечно, не дотягивает до топовых ультрабуков, но тоже вполне хороший показатель. На практике отдельные точки не бросаются в глаза и картинка выглядит вполне четко.

Тип установленной матрицы — IPS. Углы обзора не подвели, а заводская калибровка и передача цветов в целом не разочаровали. К сожалению, колориметра под рукой не оказалось, но «на глаз» видно, что дисплей в разы лучше среднестатистического экрана ноутбука и уступит лучшим планшетам (справедливо сравнить, раз он может трансформироваться в такой) разве что в показателе ppi, но не в цветопередаче. Картинка мягкая и насыщенная, за таким экраном можно легко провести весь день без ощущения усталости глаз после работы. Тут же помогает штатная система Acer Color Intelligence, которая немного корректирует цвета в зависимости от внешней обстановки. Ее работа достаточно плавная, чтобы не обращать на себя внимание, но при резкой перемене освещения корректировки все же заметны.

Комфортный уровень подсветки для меня колебался на уровне 50-70%, так что легкий запас все же есть. В нашем образце подсветка не очень равномерная, есть достаточно крупные «пятна», которые заметны на черном фоне. Опять же, тестовый семпл отличается от розничного и подобных проблем быть не должно.

Сенсор в паре с Windows 10 работают хорошо, но я иногда все же промахивался по небольшим кнопкам и другим мелким элементам интерфейса. Тем не менее, скролить длинный текст, например, намного удобнее проводя пальцем по экрану. Также и с какими-либо всплывающими окнами, рекламой и прочим: значительно быстрее тапнуть по экрану, чем «тянуться» курсором мыши. Былой скепсис по поводу сенсорных экранов лично у меня пропал, а лишние движения рукой никак не сказывались на усталости во время работы. Разве что протирать дисплей приходилось намного чаще обычного.

Клавиатура, трекпад, звук, камера

В подопытный Acer поместили достаточно стандартную для таких ноутбуков клавиатуру островного типа. Ее размер приблизительно сопоставим с клавиатурой MacBook Pro прошлого поколения. Ход клавиши есть, а лишнего звука практически нет. На ней удобно набирать большие объемы текста, к тому же не раздражая окружающих лишним шумом. Не хватило ей разве что подсветки, которую хотелось бы иметь в дорогом ноутбуке.

Трекпад у Spin 7 намного шире привычных. Его размер приблизительно равен современному 5-дюймовому смартфону. При печати я ни разу не попадал на него ладонью и случайных нажатий не было, хотя изначально показалось, что так и будет (в любом случае, выключить и включить его можно одной кнопкой на клавиатуре). С другой стороны, если бы он был на сантиметров пять уже, на практике это никак не сказалось бы. Работает он замечательно и вполне может заменить мышь. Поддержка жестов на месте. «Клик» срабатывает практически во всех точках, кроме линии верхнего края, но его звук больше напоминает хруст.

Динамиков у ноутбука два. Прорези для них расположены на нижней крышке и они направлены вниз. При работе за столом звук не страдает, но превратив ноутбук в планшет пользователь закроет динамики дисплеем и звучание получится слегка искаженным. Даже в идеальных условиях качество звука не лучшее, но и далеко не худшее. Для озвучки фильмов или какого-либо видео из Сети его достаточно, но для музыки хотелось бы что-то получше. На этот случай есть разъем для наушников и Bluetooth, что не будет лишним для требовательных меломанов.

Одномегапиксельная камера хоть и не порадует высоким разрешением, для видеосвязи вполне подходит. Если понадобится, то с ее помощью можно записывать видео в 720р.

Производительность и ПО

Как уже упоминалось, у ноутбука нет системы охлаждения. Это подсказывает, что внутри работает процессор серии Intel Core m. В нашей комплектации установлен двухъядерный Core m7-7Y75, интегрированный видеочип HD Graphics 615 (1 ГБ), 8 ГБ оперативной памяти (DDR3) и твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ. Тут же есть AC Wi-Fi и Bluetooth 4.1. Другие комплектации отличаются только наличием переходников, «начинка» ноутбука не поменяется.

Для тех, чьи задачи ограничиваются работой в интернете, с офисным пакетом и просмотром фото/видео, такого компьютера будет совершенно достаточно. Пусть его производительность невысока, при обычной работе я не «словил» ни единой проблемы или какого-то недомогания. Более того, в перерывах можно и на какие-то игры отвлечься, пусть и на минимальных настройках качества. Но не стоит забывать, что этот ноутбук даже не имеет системы охлаждения и совсем не позиционируется конкурентом для игровых монстров.

Windows 10 тут работает быстро. Компьютеру с лихвой хватало ресурсов для 10-20 вкладок в Chrome, двух работающих мессенджеров, почтового клиента, проигрывателя музыки и, конечно же, Word’а. Лишнего мусора (в стиле дополнительных браузеров/антивирусов/etc.) нет. Но даже обычная «офисная» рутина может нагревать корпус и область над клавиатурой может стать горячей. Максимум, который показывал температурный датчик во время игры, был почти 70 градусов. Опять же, неприятно это будет только в том случае, когда устройство «трансформировано» в планшет.

Автономность

В тонкий корпус устройства поместился аккумулятор емкостью 2770 мАч. Не самая большая батарея. Тем не менее, компьютер способен продержаться 4-5 часов работы без зарядки. В обычном «офисном» режиме, без ограничений в комфортности уровня подсветки и без задействования режима энергосбережения, машина теряла около 15-20% в час. Просмотр двухчасового фильма в Full HD отнимал 35%. В тесте автономности PCMark ноутбук протянул 3:48.

Полная зарядка «выжатой» батареи займет 2 часа 20 минут. С учетом ее емкости, это не очень быстро.