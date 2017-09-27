Обзор ноутбука Acer TravelMate X3 (TMX349-G2-M-364W)

Несмотря на неутешительные прогнозы некоторых аналитиков, которые пророчат скорую смерть традиционным компьютерам, производители не сидят на месте. Новые модели как десктопов, так и ноутбуков, не прекращают показываться на выставках, а позже и в магазинах. Это касается не только навороченных игровых систем или имиджевых моделей с разноцветными корпусами и безрамочными дисплеями, но и обычных офисных «работяг», которые теперь конфигурируют более приятными вариантами комплектующих, но сохраняют неприметный дизайн. Таким является Acer TravelMate X3, который не так давно посетил нашу редакцию.

Комплектация и первые впечатления

Как и многие подобные ноутбуки, новый TravelMate поставляется в обычной картонной коробке, а в комплектации у него только зарядное устройство и немного бумаги. Для такого компьютера довольно важными аксессуарами будут мышь и какой-либо чехол для транспортировки. К нам с ноутбуком попал и док, который с помощью одного кабеля USB-C, разом состыкует с устройством монитор, клавиатуру, наушники/колонки, Ethernet и прочее, с подключения чего пользователь начинает утро в офисе.

На первый взгляд ноутбук совершенно неприметный. У него нет ничего особенного в дизайне, нет броских цветов корпуса, светящегося логотипа или чего-то еще, что как-то выделяло бы его из «толпы». Приблизительно так выглядят обычные компьютеры, которые служат сотрудникам офисов. Только вот работает эта модель значительно веселее, чем типичные старые лептопы такого рода, ведь тут уже побольше оперативной памяти и скоростной SSD-накопитель, а не музейный жесткий диск.

Дизайн и удобство использования

Внешность попавшего к нам Acer TravelMate можно назвать лаконичной. Цвет корпуса доступен только темный (он не черный, а графитовый). На ноутбуке нет большого количества украшений и необычных подсветок; все максимально просто и без излишеств. Корпус практически полностью алюминиевый, за исключением шарнира, который прикрыт пластиком. Размер всего ноутбука сложно назвать компактным, но он и не самый крупный: 341×236×17,9 мм, а вес составляет полтора килограмма.

Собран лептоп хорошо. Если бы стык между топкейсом и нижней крышкой был бы не таким острым, то и вовсе не было бы к чему придраться. Выход воздуха никак не потревожит пользователя, ведь он спрятан у крепления дисплея. Шарнир уверенно держит верхнюю часть, развернуть его можно на все 180 градусов. Более того, его вполне можно открыть одной рукой, чем на удивление все еще не может порадовать большинство других ноутбуков.

Все стыковочные порты раскинуты по бокам. Справа замок Kensington, USB (2.0), комбинированный 3.5 мм Jack для гарнитуры и SD-кардридер. Слева гнездо для зарядки, HDMI, USB (3.0), USB Type-C и два диода-индикатора активности. Через USB-C можно подключать фирменный док, который продается сразу с зарядным устройством, а ноутбук может не только подключаться к периферии через этот разъем, но и одновременно питаться от него.

Ни при транспортировке, ни при работе с устройством я не заметил лишних звуков и скрипов. Так же и с клавиатурой – от давления рук на топкейс она практически не прогибается. Ножки хорошо держат ноутбук на месте. Сам корпус совершенно не маркий и легко очищается салфетками для техники. Поругать дизайн действительно сложно. Да, есть более тонкие устройства, с маленькими рамками и меньшим весом, но они стоят ощутимо дороже. А всем, кто остается недоволен лаконичным дизайном, нужно помнить, что перед нами устройство для бизнес-сегмента, где чаще всего выдерживают подобный (простой) внешний вид.

Дисплей

В достаточно крупной рамке верхней части корпуса умостился 14-дюймовый экран. Разрешение составляет 1920×1080 точек (плотность пикселей равна 157 ppi), соотношение сторон – 16:9. Пусть показатель не рекордный, но для подобного ноутбука Full HD в не самой топовой комплектации еще недавно было большой редкостью. Стандартный скейлинг установлен на 150%, но лично мне удобнее при 125%.

К тому же, ноутбуку досталась IPS-матрица, а не слабенький TN, как это часто бывает. Конечно, небольшие изменения картинки при определенных углах обзора есть, но они довольно слабые, особенно если сравнивать с TN. Цвета же немного уходят в холодную сторону; так, небо на фотографиях может быть слегка зеленее, чем хотелось бы. Тем не менее, если перед ноутбуком не стоит цель работать с цветами, то такой картинки будет достаточно.

Так как вариаций с сенсорным дисплеем нет, защитное покрытие всегда остается матовым. Подсветки не очень много (240 нит), но для работы в помещении вполне достаточно. Авторегулировки, увы, нет. Ну а в целом, на таком экране вполне приятно как работать, так и смотреть фильмы, или просто браузить в Сети. Не устроит он только очень требовательных к картинке пользователей, а все остальные должны остаться довольны подобным экраном.

Клавиатура, тачпад, мультимедиа

Порадовал TravelMate и клавиатурой. Мне практически не понадобилось привыкать к ней, даже несмотря на то, что справа вынесен ряд клавиш для перемещения по странице. Не каждого устроят стрелочки, но это тоже вопрос времени, с ними можно быстро освоиться. В работе нажатия не очень громкие, а ход у клавиш довольно большой. Не обошлось и без подсветки, которая, правда, не имеет градаций мощности (она либо включена, либо выключена).

Довольно крупный тачпад расположен немного левее центра топкейса. При печати я ни разу не зацепил его. И им вполне можно заменить мышку, если задачи это позволяют. Но он слегка неторопливый и чуть-чуть времени потребуется на привыкание, либо манипуляции с настройками. Зато он отлично понимает жесты и достаточно точный в позиционировании.

Приятным бонусом является сканер отпечатка пальца. Он находится под клавиатурой возле правого края. Мне понадобилось только настроить его при первоначальной подготовке системы, после чего никаких дополнительных манипуляций не потребовалось. В 7 из 10 случаев он срабатывает точно и быстро, а за время тестирования обращаться к вводу пароля не приходилось.

Динамиков у ноутбука два. Они находятся по бокам на нижней части, ближе к пользователю. Их мощности достаточно для сопровождения фильма, но эффект «не нового радиоприемника» плохо скажется на качестве воспроизведения музыки. Пусть они не хрипят на максимальной громкости, для прослушивания любимых композиций все равно лучше воспользоваться внешним устройством. Хотя неприхотливому человеку такого звучания может быть достаточно. А лучше всего звучать динамики будут, когда ноутбук будет стоять на плоской поверхности, ведь выход звука направлен вниз.

Встроенная HD-камера показывает шумноватую картинку, но все равно сгодится для видеосвязи. Качество передачи голоса встроенным микрофоном тоже достаточное для переговоров.

Док

Всевозможные док-станции уже давно не новость. Тем более в сегменте компьютеров для офисов. В данном случае у нас универсальный аксессуар, а не выпущенный исключительно для одной модели. Док довольно большой – 234×87×27 мм. Он займет лишнее место на столе; его еще и держать придется довольно близко к ноутбуку, ведь длина стандартного кабеля для соединения всего 45 см, а подключается кабель сзади в док и сбоку в сам компьютер. В некоторых вариантах использования это может быть не очень удобно и потребуется кабель подлиннее.

Оснащен Acer USB Type-C Dock практически всем необходимым. Спереди два разъема 3.5 мм Jack для наушников и микрофона, а рядом USB (3.0). Сзади еще два USB (3.0), Ethernet, HDMI, DisplayPort, два USB Type-C (один из них нужен для подключения к ноутбуку) и гнездо питания. Как уже упоминалось, с доком поставляется и блок питания, который заряжает ноутбук. Еще с боку есть замок Kensington. Кроме возможного неудобства с подключением, док может немного пищать во время работы. В остальном, проблем с ним не было. Правда, стоит он дорого – $179 (в США).

Производительность и ПО

Вариантов комплектаций, естественно, довольно много. В редакцию попал не самый мощный образец из линейки. Итак, в нашем семпле установлен двухъядерный/четырехпоточный Intel Core i3-7100U (2.4 ГГц) с интегрированным видео Intel HD Graphics 620. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а накопителя – 256. Для беспроводных соединений есть Bluetooth и Wi-Fi стандарта АС.

По результатам тестов видно, что компьютер не предназначен для тяжелых задач и игр. Тем не менее, я вполне смог поиграть даже в GTA V и Dota 2, пусть и не на высоких настройках графики. При этом работать с браузером и документами, смотреть фильмы и заниматься прочими легкими задачами на ноутбуке довольно комфортно. К тому же, у него очень шустрый накопитель, что редкость даже для более дорогих компьютеров.

Стоит отметить, что система охлаждения далеко не самая громкая, еще и отключается, когда компьютер не нагружен. Но и во время игр температура компонентов не переходит черту 72 градусов, что практически не ощущается на большей части корпуса. В основном топкейс был прохладнений, когда я работал с ноутбуком, и это очень порадовало.

На устройстве из коробки установлен Windows 10 Pro. Чистой систему сложно назвать – производитель «награждает» покупателя предустановленными приложениями Spotify, Booking, Plex, Firefox, месячной подпиской на Norton (который, к слову, слегка влияет на производительность и автономность), и прочим. Это не говоря о фирменных утилитах. Если же пользователю это все не нужно, удалить «подарки» никто не запрещает.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3220 мАч. На сайте производителя говорится о 10 часах автономной работы, чего на практике сложно добиться. Полуторачасовой фильм отнимет четверть заряда батареи. По моим наблюдениям, каждый час работы с браузером, документами и тихой музыкой для фона отнимает 15-20% в час при комфортных значениях подсветки экрана (почти максимуме). В среднем, 5-6 часов без розетки устройство протянет.

Но стоит его чем-то нагрузить и необходимость в зарядном устройстве быстро даст о себе знать. Игры выжмут батарею за час с копейками. Полное восстановление занимает два с половиной часа. Что очень понравилось, это компактность зарядного блока, который легкий и не занимает много места в сумке или рюкзаке.