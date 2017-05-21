В том, каким получился Чужой: Завет, те, кому не понравился Прометей, виноваты не в меньшей степени, чем бросающийся из крайности в крайность Ридли Скотт.

Alien: Covenant / ”Чужой: Завет” Жанр ужасы, научная фантастика, боевик

Режиссер Ридли Скотт

В ролях Майкл Фассбендер (Дэвид/Уолтер), Кэтрин Уотерстон (Дениэлс), Билли Крудап (Орам), Дэнни МакБрайд (Теннесси), Калли Эрнандес (Апворс), Джусси Смоллетт (Рикс), Кармен Эджого (Карин) и др.

Компании 20th Century Fox, Brandywine Productions

Год выпуска 2017

IMDb

Помимо очевидного недовольства поведением команды Прометея, слишком много было претензий к фокусу сюжета, к вопросам, которые поднимал фильм, к отсутствию оригинальных ксеноморфов. В попытках вернуть благосклонность фанатов продолжение попытались сделать более похожим на оригинальных Чужих, зачем-то обрубив львиную долю сюжетных линий, насильно запихнув в ленту классического ксеноморфа и чуть ли не дословно пересняв несколько культовых сцен, при этом сохранив эстетику и ритм Прометея, из-за чего происходящее на экране порой выглядит несколько неестественным. Где-то в глубине это все еще философская фантастика о творце, творении и акте познания, ну а на поверхности лежит боевик с элементами триллера, в котором жуткие твари рвут на части беззащитных людишек.

Космический корабль Завет — это ковчег, который должен доставить колонистов на их новый дом, планету Оригае-6. Путешествие прерывает нейтринная вспышка (оставим в стороне вопросы реалистичности), так что экипаж вынужден выйти из криосна для проведения ремонтных работ. Как раз вовремя для того, чтобы успеть перехватить подозрительный сигнал, идущий с одной из расположенных неподалеку планет, которая, какое неподозрительное совпадение, оказывается более пригодной для жизни, чем искомая Оригае-6. Кто-то поет земные песни на непонятной планете, которую мы почему-то проморгали, выбирая для себя новый дом? По коням!

Знаете, при всех моих теплых чувствах ко вселенной Чужих, с каждой новой лентой появляется все больше сомнений относительно адекватности представителей человеческой расы в этом варианте нашего с вами будущего. Вменяемых персонажей в фильмах про ксеноморфов всегда можно было пересчитать по пальцам, но в последнее время их количество начало стремительно приближаться к нулю. В Прометее вас смущали играющий с инопланетным червяком биолог и члены экипажа, разгуливающие по неизвестной планете без шлемов? Это вы еще собравшихся на борту Завета идиотов не видели. У меня нет ни одного разумного объяснения поступкам героев, кроме того, что их самоубийственная тупость помогает двигать вперед сюжет и воспроизводить на экране сцены, без которых Чужой не Чужой. Потому что ну какой разумный человек будет заглядывать внутрь яйца с лицехватом?

Но проблема здесь в том, что люди, отвечающие за жизни двух тысяч человек, по определению не могут быть тупыми. Такие люди не будут нарушать протоколы безопасности и испытывать судьбу, ставя под угрозу программу по колонизации отдаленной планеты, они не будут отклоняться от курса, получив из космоса откровенно стремную радиотрансляцию, и они уж точно не будут тыкать пальцами в инопланетные споровики и разделяться в подозрительном лесу, чтобы перекурить по-быстрому. Для миссий вроде той, что была у Завета, будут отбирать только лучших из лучших, и если вот этот сброд — лучшее, что смогло предложить человечество, то мне действительно страшно.

Эти ребята высаживаются на планету вообще без скафандров и плана экстренной эвакуации, с энтузиазмом гиперактивного шестилетнего пацана пытаются расшевелить все, что плохо лежит, игнорируют все возможные карантинные нормы и понятия не имеют о субординации. Вишенкой на торте — практически все члены команды Завета разбиты на парочки, так что когда жизнь супруга или супруги оказывается в опасности, логика тут же отходит на второй план, уступая место эмоциям, а все мы знаем, к чему приводят эмоции в кризисных ситуациях.

Размеренные, чуть ли не статичные сцены, в которых персонажи рефлексируют и слушают Вагнера, сменяются обязательными эпизодами с забрызганными кровью медотсеками, отрыванием конечностей и визжащими неоморфами, рыскающими в траве будто велоцерапторы из очередного Парка Юрского Периода. Новые монстры выглядят немного хилыми и уязвимыми, что не делает их менее опасными. Страх, правда, они уже не вызывают, зритель все это видел уже не один раз и попросту привык, а вот сцены “рождения” останутся в памяти надолго, это мы можем вам гарантировать.

Впрочем, надолго останутся в памяти и сюжетные ляпы, которыми Чужой: Завет просто кишит. Определенные события здесь плохо вяжутся не только с историей, рассказанной в Прометее, но и с лором самой вселенной. Классический вид ксеноморфы и яйца лицехватов, если верить фильму, приобрели через несколько лет после того, как Прометей прибыл на LV-223, хотя мы-то точно знаем, что в такой форме они существовали за тысячи лет до этих событий. Да и метаморфоз у здешних чужих происходит слишком стремительно, от заражения до появления взрослой особи проходят считанные часы. Уровень развития Инженеров тоже немного не соответствует ожиданиям. Всемогущие создания, постигшие саму тайну творения, в фильме выглядят как представители какого-то слаборазвитого африканского племени — поглазеть на прилетевший дереликт собирается вся деревня. О том, что они вообще владеют какими-либо техническими навыками, говорят только многоэтажные дома да причал, вылетевший к швартующемуся кораблю. Почему в единственном показанном нам городе не видно никакой техники? Откуда такой интерес к прибытию дереликта? Почему другие инженеры за десять лет никак не отреагировали на то, что произошло на их родной планете? Можно, конечно, предположить, что эта раса деградировала и забыла про межзвездные перелеты, но это как-то слабо вяжется с тем образом, который нам рисовали на протяжении десятилетий. И это только самые очевидные вещи, в детали вдаваться не будем, чтобы избежать спойлеров.

Но самое удивительное то, что несмотря на огромное количество претензий, фильм вышел на удивление неплохим, как минимум не хуже третьей и четвертой частей. Спецэффекты хороши, видами родной планеты Инженеров любоваться можно бесконечно долго, да и напряжение Завет умеет поддерживать, когда нужно. Ну и, конечно же, Фассбендер. Майкл не только окончательно состоялся как лучший андроид в серии, но и практически вытащил на себе фильм, поскольку остальные люди в новом Чужом актерской игрой, мягко говоря, не блещут.

Сделай Ридли Скотт все правильно, Чужой: Завет мог бы стать отличным связующим звеном между Прометеем и классической квадрологией, все задатки у него для этого были, но неправильно интерпретировав возмущение зрителей, Скотт принял несколько откровенно неудачных решений, которые едва не погубили фильм. Мы не просили меньше философии и больше расчлененки, правда. Все, чего мы хотели, это большей логичности происходящего и меньше недосказанности. А получили зрелищную, но довольно плоскую историю о вендетте обиженки и отряде истеричек-самоубийц, при просмотре которой приходится выступать адвокатом сценаристов и придумывать оправдания происходящему гораздо чаще, чем хотелось бы. Вытянули фильм контекст, в рамках которого он существует, отличный визуальный ряд и, как мы уже говорили, Фассбендер. Уберите любую из этих трех составляющих — и лента рассыпется, как карточный домик.