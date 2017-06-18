Что, если боги и сейчас живут среди людей? Забытые, потерянные, лишенные подношений и последователей, одинокие, старые и очень, очень злые. American Gods – сериал канала Starz по одноименному роману Нила Геймана о богах разных народов, живущих в США и готовящихся к финальной битве за свою жизнь и души верующих.

American Gods / «Американские боги» Жанр фантастика / фэнтези

Создатели Брайан Фуллер, Майкл Грин

В ролях Рики Уиттл (Тень Мун), Эмили Браунинг (Лора Мун), Иэн Макшейн (Мистер Среда), Криспин Гловер (Мистер Мир), Брюс Лэнгли (Техномальчик), Йетиде Бадаки (Билкис), Пабло Шрайбер (Безумный Суини), Петер Стормаре (Чернобог), Джиллиан Андерсон (Медиа), Орландо Джонс (Мистер Нанси) и др.

Канал Starz

Год выпуска 2017

Число серий 8

starz.com , IMDb

Нил Гейман — очень разноплановый автор и, пожалуй, один из наиболее талантливых писателей XXI столетия. В первую очередь, Гейман — непревзойденный мастер короткого рассказа, но есть в его портфеле и культовые графические новеллы, тот же The Sandman, и детские сказки, например, Coraline, по которой снят одноименный мультфильм, и сказки для взрослых, вроде Stardust, экранизированной в 2007 г. Особняком стоит серия романов о современных богах – American Gods (2001), Anansi Boys (2005) и несколько рассказов, действие которых происходит в том же мире.

В этой версии Америки вместе с переселенцами в Новый Свет прибыли и их боги. Один — вместе с викингами; Чернобог — вместе с эмигрантами-славянами; Ананси — вместе с чернокожими рабами; Тот и Анубис — вместе с переселенцами с Ближнего Востока; Висакеджак, бог народности алгонкинов, попавший в США еще во времена последнего ледникового периода; Кали — вместе с индийскими рабочими; Билкис, та самая Царица Савская и др. А еще кобольды, лепреконы и прочий малый народец. И вот теперь, когда всем этим старым богам уже почти никто не поклоняется, мало того, почти никто не верит в их существование, они теряют свою силу. Чернобог работает на скотобойне, Тот и Анибус содержат похоронное агентство, Гефест руководит оружейным заводом, Билкис сидит на сайтах знакомств, джинн водит такси в Нью-Йорке, а Один промышляет мелким мошенничеством.

В то же время в США уже появились молодые и жадные к вниманию боги нового поколения, обязанные своим рождением научному прогрессу и разнообразным маниям, присущим современному обществу. Бог компьютеров и интернета, богиня телевидения и медиа, бог рынка ценных бумаг и бог городских легенд. Естественно, старым и новым богам суждено сойтись в битве не на жизнь, а на смерть. А пока Один в компании только что выпущенного на свободу заключенного, у которого трагически умерла жена, колесит по Америке, собирая армию старых богов.

Тень Мун, телохранитель мистера Пятницы/Одина, кажется, единственный, кто не понимает, что происходит вокруг него. Что втянуло его в череду фантасмагоричных событий? Кто все эти странные люди, с которыми встречается Пятница? Почему умерла его жена? Почему все что-то хотят именно от него, Тени Муна, бывшего зека? Те, кто читал книгу, знают, в чем, собственно, дело, зрители же не получат ответа до конца первого сезона American Gods. Да, противостояние старых и новых богов не завершится к финалу восьмой серии, которую должны показать на Starz как раз в то время, когда вы будете читать эти строки — сериал уже продлен на второй сезон.

Что не удивительно, учитывая, как неторопливо развивается в American Gods история. Рассказ о злоключениях Тени Муна и Пятницы перекликается с историями, которые мистер Ибис записывает в свою книгу – это хроники прибытия богов в Америку. Одина, Мексиканского Иисуса (Иисусов, оказывается, много), Ананси, лепрекона Безумного Суини и др. Эти исторические экскурсы сделаны совсем в разных стилях. Порой это кровавая черная комедия, порой кукольная мультипликация, порой почти самостоятельный исторический фильм. Если в первой серии American Gods история прибытия Одина занимает всего лишь пять минут, то в седьмой серии рассказ о появлении в Новом Свете Безумного Суини длится чуть ли не 45 минут, буквально не оставляет времени для событий, происходящих в наше время. Впрочем, жаловаться не стоит, эти вставки смотрятся очень самобытно и интересно.

American Gods – это фантасмагория. В этом сериал чем-то схож с Dirk Gently’s Holistic Detective Agency. Цепочка странных, казалось бы, не связанных друг с другом событий приводит Тень Муна в еще более странные места, почти как парочку детективов Дирка Джентли и Тодда Бротцмана. Вот только American Gods снят в намного более мрачных, готических тонах. Здесь много обнаженного тела, есть сцены обычного и гомосексуального секса, ну а кровь так вообще льется рекой. Но похожа она больше не на кровь, а на вишневый сироп, что придает всему происходящему оттенок фарса, все именно так, как задумывал Гейман.

В оригинальном романе масса отсылок на священные книги разных народов, легенды, эпосы и фольклор. В American Gods часть из них осталась, но, естественно, далеко не все, так что для лучшего понимания происходящего мы все же рекомендуем перечитать роман Геймана. Впрочем, посмотреть American Gods стоит и тем, кто не знаком с книгой, все-таки сериал разительно отличается от всего остального, что появляется сегодня на телеэкранах. И не забудьте перед просмотром включить иронию: несмотря на всю мрачность, это все-таки еще и черная комедия, причем очень неплохая.