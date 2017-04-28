Android-софт: новинки и обновления. Апрель 2017

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре — новая версия географического сервиса Google Earth, обновление утилиты для клонирования приложений – App Cloner, менеджер задач Microsoft To-Do, программа для поиска видеоклипов – Music Mate, красивый погодный информер Today Weather, приложение для скрытия информации на экране – Privacy Screen и бонус – игра Lumino City.

Новая версия географического сервиса Google Earth разрабатывалась целых два года. Ее релиз, приуроченный ко Дню Земли (22 апреля), состоялся одновременно с появлением веб-версии «Планеты Земля». Изменений в приложении на самом деле много. В первую очередь это новая иконка, интерфейс и переделанное меню. В программе появилась возможность переключаться между режимом 2D и 3D, причем это уже действительно полноценные трехмерные карты.

Основным нововведением в Google Earth стала функция «Исследователь», которая предлагает пользователям около 40 виртуальных туров в различных уголках нашей планеты, сопровождаемых текстовой информацией, снимками и видеороликами профессиональных фотографов BBC, NASA и других партнеров Google. Так, например, можно совершить путешествие по местам всемирного наследия ЮНЕСКО или пройтись по следам затерянных миров и цивилизаций. К сожалению, описание пока доступно только на английском языке. Еще одна новая функция приложения является аналогом «Мне повезет» в поиске Google: эта опция выбирает одну из локаций на планете Земля в случайном порядке. Ее можно использовать для планирования путешествия или просто для расширения своего кругозора.

Инструмент App Cloner позволяет создавать дубликаты приложений, установленных на мобильном устройстве. Таким образом можно запускать клиенты социальных сетей и мессенджеров с разными учетными записями одновременно и при этом получать уведомления оригинального и клонированного приложений. Поскольку в процессе клонирования приложений меняется его сертификат, App Cloner не гарантирует работоспособность всех дубликатов. Разработчики также предупреждают, что некоторые Google-компоненты могут не работать. Утилита позволяет осуществлять моддинг приложений. Например, можно отключить автозапуск программы, удалить разрешения, запретить сетевые подключения, настроить уведомления и прочие важные параметры.

В последнем обновлении App Cloner наконец появился русский интерфейс, а также поддержка приложений WhatsApp, Chrome и Gmail. Из других новшеств стоит отметить интересную функцию клонирования APK-файлов приложений без их предварительной установки. Другими словами, можно в считанные секунды модифицировать установочный файл программы на свое усмотрение, меняя ее параметры и настраивая некоторые опции. Однако такие возможности утилиты доступны только в премиум-версии.

Microsoft выпустила предварительную версию собственного менеджера задач, который в конечном итоге должен заменить замечательное приложение Wunderlist. Microsoft To-Do, как и другие подобные сервисы, позволяет планировать задачи и создавать простые списки текущих дел, устанавливать напоминания и следить за рабочим процессом на протяжении дня.

Поскольку разработкой нового приложения занимается команда Wunderlist, то неудивительно, что между ними есть много общего, в частности, темы оформления для списков и возможность добавлять смайлики в их названия. Microsoft To-Do имеет функцию импорта существующих списков и задач из сервисов Wunderlist и Todoist. Содержимое приложения синхронизируется с облаком OneDrive, а сам сервис интегрируется с другими программными продуктами Microsoft, в том числе Office 365 и Outlook. Особенностью Microsoft To-Do является функция «Мой день», которая помогает пользователям сосредоточиться на повседневных задачах. Кроме того, приложение умеет анализировать календарь и предлагает к выполнению самые важные задачи. Интеллектуальная функция также учитывает предыдущие и будущие записи пользователя.

Пока Microsoft только планирует добавлять в свой менеджер будущие функции, пользователи уже отмечают его недостатки. Из наиболее актуальных – отсутствие подзадач, общих списков, визуального выделения просроченных задач и возможности делегировать задачи.

Слушая понравившуюся песню, частенько возникает желание посмотреть ее видеоклип. Утилита Music Mate создана как раз для этих целей. Принцип ее работы довольно простой – вы запускаете плеер и включаете воспроизведение, а программа в это время автоматически находит соответствующее видео на YouTube. Music Mate делает это практически моментально и в большинстве случаев без ошибок.

Результаты поиска можно посмотреть в самом приложении, нажав на плавающую кнопку (по аналогии с Shazam) либо на соответствующее уведомление. Помимо клипов на прослушанные композиции, Music Mate предлагает список остальных видео выбранного исполнителя с возможностью просмотреть превью или полную версию в YouTube. Тут же можно увидеть рейтинг самых популярных на данный момент музыкальных клипов и добавить их в просмотр на потом. Music Mate пока находится в бета-версии и официально поддерживает только Google Play Music и Spotify. Разработчики не отрицают, что приложение может работать и с другими музыкальными сервисами.

Today Weather – новое погодное приложение, которое отличается достаточной информативностью и красивым дизайном, и особенно эффектно выглядит на AMOLED-экранах. Прогноз погоды сопровождается случайными фотографиями, соответствующими времени суток и текущей погоде. Можно создавать погодные карточки со своими изображениями и делиться ими с друзьями.

Вся информация, касающаяся погоды, представлена в приложении в одном окне. Достаточно пролистать вниз, чтобы просмотреть не только фактическую температуру воздуха на текущий момент, но и другие подробности: влажность, давление, излучение, вероятность осадков, загрязнение воздуха, восход и заход Солнца и Луны и многое другое. Приложение показывает почасовой прогноз погоды на ближайшие сутки, а также на 7 дней. В настройках предлагается три источника данных – Weather Underground, Weather.com и Dark Sky. Следить за погодой можно как в самом приложении, так и в строке состояния. Кроме того, Today Weather имеет с десяток виджетов разных размеров и на любой вкус.

В прошлом месяце компания BlackBerry, которая славится тем, что разрабатывает безопасное программное обеспечение, выпустила приложение Privacy Shade. Его суть заключается в том, что оно выборочно скрывает информацию на экране от сторонних взглядов, фокусируя внимание пользователя только на выделенной его области. Это удобно в общественных местах, когда вы просматриваете почту или общаетесь в мессенджере. К сожалению, такая программа доступна только владельцам аппаратов BlackBerry. Но другие разработчики, подхватив такую идею, уже успели создать свои приложения. Одним из них является Privacy Screen.

Утилита практически полностью повторяет функции Privacy Shade. Программа затемняет экран, оставляя открытой лишь ту область, которую выберет пользователь. Два режима выделения в виде круга и прямоугольника позволяют регулировать размер и положение выделенной части. Степень затемнения экрана также настраивается. Действие утилиты активируется простым нажатием на соответствующей строке в области уведомлений.

Lumino City — продолжение оригинальной и уникальной в своем роде приключенческой головоломки Lume, созданной с помощью технологии кукольной анимации с применением декораций ручной работы. Игра была впервые выпущена в 2014 году на ПК, позднее – на iOS, и только спустя два с лишним года появилась на Android.

Сиквел повествует о новой истории уже знакомой нам по первой части игры девочки Люми, которая отправляется на поиски похищенного дедушки. На своем пути маленькая героиня встречает забавных жителей Lumino City, преодолевает препятствия и разгадывает загадки. В визуальном плане создатели головоломки потрудились на славу, создав целый игровой мир с мельчайшими деталями из картона, маленьких лампочек и моторчиков. В целом, в Lumino City стоит поиграть только ради того, чтобы все это увидеть. Хотя стоимость игры довольно немаленькая – 130 грн.