Android-софт: новинки и обновления. Июль 2017

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре —обновленный Photoshop Lightroom, приложение для создания GIF-анимаций – Motion Stills, официальный клиент образовательной платформы Prometheus, защищенный мессенджер Briar, утилита для создания «живых» фотографий – Loopsie, приложение для обмена сообщениями в Twitter – Aquila Messenger, программа, информирующая о музыкальных новинках – Record Bird, и бонус – игра Calculator: The Game.

Компания Adobe обновила свой графический редактор Lightroom для Android до версии 3.0, получившей новый пользовательский интерфейс. По словам разработчиков, теперь приложение полностью соответствует концепции дизайна Android. Программа стала заметно удобнее, стабильнее и быстрее в работе. На смену колесу для выбора интенсивности применения тех или иных инструментов пришли более удобные традиционные кнопки и ползунки. Добавлены также эффекты анимации и плавные переходы. Инструменты «Резкость» и «Уменьшение шума» теперь находятся во вкладке «Детали», которая, в свою очередь, расположена в разделе «Выборочная коррекция». В функциональном плане изменений практически нет, обновление получило лишь Camera Raw до версии 9.12 с поддержкой новых моделей камер и объективов.

Еще год назад компания Google выпустила Motion Stills на iOS в качестве экспериментального продукта, созданного подразделением Google Research. Приложение предназначалось для работы с «живыми» фотографиями (Live Photos), которые изначально появились в iOS 9. Теперь программа доступна и на Android.

На платформе Android приложение в значительной степени имеет иное содержание. Поскольку в этой операционной системе отсутствует функция создания «живых» фотографий, Motion Stills в данной версии – обычное приложение-камера для превращения короткого видео в GIF-файл. Ко всему прочему, программа лишена некоторых возможностей, присущих iOS-версии.

Motion Stills работает в двух режимах. Первый режим с одноименным названием позволяет снимать трехсекундное зацикленное видео. Второй называется «перемотка вперед», с его помощью можно создавать минутные ролики, менять скорость воспроизведения и применять алгоритм стабилизации изображения. Все это напоминает аналогичное решение от Instagram – Hyperlapse. Снятые ролики можно объединять в один клип или «гифку», сохранять в галерее устройства или публиковать в соцсетях.

Первая стабильная версия приложения украинской образовательной платформы Prometheus, которая открывает доступ к бесплатным онлайн-курсам от преподавателей лучших университетов Украины и мира, а также различных компаний и организаций. Отныне пользователи могут записываться и проходить курсы в режиме онлайн или скачивать лекции и просматривать их на мобильном устройстве в любое удобное время без интернета. В приложении можно найти курсы по программированию, иностранным языкам, психологии, истории, предпринимательству и многим другим направлениям. Есть возможность просматривать новости и раздаточные материалы, проходить тестовые задания и общаться на форуме Prometheus.

Опасаясь за свою конфиденциальность, пользователи все чаще предпочитают общаться в надежном мессенджере, использующем end-to-end шифрование. Briar – новое приложение для обмена сообщениями, работающее в защищенных сетях Tor. В отличие от традиционных мессенджеров, Briar использует одноранговую сеть для передачи информации без выделенного сервера. Все сообщения синхронизируются непосредственно между устройствами пользователей. Если интернет-соединение отсутствует, Briar создает подключение через Bluetooth или Wi-Fi.

Отличительная особенность приложения еще и в том, что пользователям не нужно предоставлять доступ к контактам и привязывать свою учетную запись к номеру телефона. Вместо этого создается аккаунт, который автоматически будет удален через 85 дней, а контакты добавляются путем двустороннего сканирования QR-кода. Несмотря на свой бета-статус, Briar отлично работает через интернет, в локальной сети Wi-Fi и по Bluetooth.

Loopsie можно отнести к той же категории приложений, что и Motion Stills, но, в отличие от последнего, Loopsie позволяет создавать настоящие «живые» фотографии или, как их еще называют, синемаграфы. Делается это очень просто. Для начала необходимо нажать и удерживать центральную кнопку для записи короткого зацикленного видео. При этом желательно зафиксировать смартфон в одном положении. На следующем этапе пользователь простыми штрихами «зарисовывает» те участки на фото, которые хочет оставить анимированными, остальная часть картинки будет статичной. Конечным результатом является автоматическое «склеивание» фото и видео в один файл с использованием стабилизирующих алгоритмов программы. Весь процесс занимает от нескольких секунд до минуты, готовым синемаграфом можно поделиться в Instagram, Facebook и других соцсетях.

В то время как большинство пользователей использует Twitter для чтения и публикации коротких сообщений (твитов), существует немало людей, которым он нужен для частной переписки. Именно для них было создано приложение Aquila Messenger – приватный твиттер-мессенджер с поддержкой нескольких учетных записей, сменными темами и оформлением чатов.

Стоит отметить, что Aquila Messenger – не совсем полноценный клиент для Twitter. Здесь вы не сможете просматривать ленту с твитами и «твитить» самому. Вместо этого приложение выполняет одну-единственную функцию – обмен приватными сообщениями. Интерфейс Aquila Messenger практически не отличается от любого другого мессенджера. Есть две вкладки: «chats», где осуществляется переписка, и «people», на которой представлены все ваши читатели. К текстовым сообщениям пользователи могут прикреплять изображения, анимированные GIF-файлы, фото и видео, снятые на камеру. В приложении также предусмотрен видеоплеер, который позволяет просматривать и скачивать ролики в выбранном качестве.

Record Bird – сервис, благодаря которому вы вовремя узнаете о новых альбомах, синглах, клипах, выступлениях и концертах ваших любимых исполнителей. Просто добавьте артистов в приложение, и Record Bird начнет собирать информацию из различных источников, сообщая об изменениях в их дискографиях и предлагая свежие публикации с популярных музыкальных ресурсов. Для тех, кто слушает Spotify, есть отличная возможность импортировать исполнителей и группы из этого сервиса.

Интерфейс приложения выполнен в том же стиле, что и многие клиенты социальных сетей. Есть персональная лента, которая формируется на основе подписок, и отдельная вкладка «Мои релизы», в которую попадают вышедшие и предстоящие альбомы. С каждым из них можно ознакомиться более детально, узнать дату релиза, список треков, посмотреть клипы, послушать 30-секундные отрывки композиций и даже купить альбом на iTunes.

Record Bird уведомит о любых событиях, связанных с исполнителями из вашего списка, будь то выход нового альбома, сингла, клипа или статьи в каком-нибудь авторитетном издании. Единственным недостатком приложения может стать отсутствие в базе отечественных и русскоязычных артистов, поскольку сервис, по большому счету, ориентирован на западную аудиторию.

Калькуляторами пользуются все без исключения, разумеется, по их прямому назначению. Однако нашлись энтузиасты, которые превратили этот вычислительный инструмент в забавную головоломку. В этой игре вам необходимо манипулировать с числами, выполняя такие базовые действия, как сложение, вычитание, деление, умножение. Суть в том, чтобы достичь заданного ответа за определенное количество шагов для решения задачи. Интерфейс игрушки выглядит как настоящий калькулятор – ЖК-дисплей, панель солнечной батареи, большие кнопки с имитацией нажатия. Так что, если вы хотите проверить свое логическое мышление и способности в арифметике, то попробуйте поиграть в «Калькулятор».