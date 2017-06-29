Android-софт: новинки и обновления. Июнь 2017

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре — новый Skype, приложение для добавления Google Now в Nova Launcher – Nova Google Companion, инструмент для управления памятью мобильного устройства – ES Disk Analyzer, программа для сканирования документов – Adobe Scan, утилита, добавляющая функцию разделения вкладок в Chrome – Merge Apps & Tabs, приватный браузер Firefox Focus, VPN-сервис Browsec и бонус – игра Faraway: Puzzle escape.

Крупнейшее за последние годы обновление мессенджера, которое приносит не только полностью обновленный интерфейс приложения, но и несколько измененную концепцию. Skype 8 становится более современным и социальным. На первый план, вместо аудио- и видеозвонков, выходит переписка, которую постарались «оживить» с помощью тем оформления и реакций смайликами. Раздел «чат» получил две новые функции: глобальный поиск контента и захват видео. Последняя, по аналогии со Snapchat, позволяет снимать видео, не выходя из переписки, добавлять к нему комментарии, стикеры и отправлять собеседникам.

В новом Skype появились истории, куда же без них. Здесь они называются «моментами». Все как обычно – снимаете видео или фото, прикрепляете стикеры, надписи, рисунки и публикуете. Моменты можно комментировать и отмечать лайками, они остаются доступными для просмотра в течение 7 дней. В режиме видеозвонков также появилось несколько нововведений. Прежде всего, это плавающая кнопка активного вызова и реакции в виде смайликов. Вдобавок пользователи теперь могут перетаскивать собеседников в видеоконференциях.

Ситуация с текущим обновлением Skype выглядит неоднозначной. Cудя по отзывам, в работе приложения наблюдаются проблемы. На момент публикации дайджеста, в Google Play все еще доступен Skype в версии 7.46. Последнюю версию мессенджера можно загрузить на APKMirror http://www.apkmirror.com/apk/skype/skype-skype/skype-skype-8-1-0-46539-release/skype-free-im-video-calls-8-1-0-46539-android-apk-download/

В Nova Launcher наконец добавили интеграцию сервиса Google Now. Как известно, в связи с некоторыми ограничениями доступа к API Google, реализовать эту функцию в сторонних лаунчерах для Android невозможно, поскольку они должны быть перемещены в системный раздел. Поэтому создатели популярного лаунчера выпустили дополнительную утилиту под названием Nova Google Companion. После ее установки Google Now можно вызывать привычным способом – жестом вправо на домашнем экране. Для корректной работы рекомендуется отключить опцию «Бесконечная прокрутка» в настройках оболочки. Работает приложение на устройствах с Android 5.0 и выше, но пока только с последней бета-версией Nova Launcher.

Утилита использует обходной путь для доступа к Google Now API, поэтому она не может быть опубликована в Google Play. Скачать Nova Google Companion можно с официального сайта разработчиков https://help.teslacoilapps.com/nowcompanion или на APKMirror. http://www.apkmirror.com/apk/teslacoil-software/nova-google-companion/

Если вы относитесь к той категории пользователей, которые беспокоятся о месте на смартфоне и постоянно делают очистку памяти, тогда утилита ES Disk Analyzer от создателей популярного файлового менеджера ES File Explorer предназначена специально для вас. Приложение является универсальным инструментом для управления внутренней памятью смартфона или планшета. При запуске программа автоматически анализирует устройство и представляет пользователю полную картину того, каким образом занято дисковое пространство аппарата. Утилита наглядно показывает самые большие файлы, дубликаты и новые файлы, появившиеся на устройстве за последние 7 дней. ES Disk Analyzer эффективно удаляет кеш и прочий мусор, а также имеет встроенный проводник, в котором можно удалить отдельные файлы и папки. Многих порадует возможность обнаружения наиболее энергоемких приложений, а также функция сжатия изображений, с помощью которой можно освободить свободное место за счет уменьшения размера фотографий в галерее.

На текущий момент в Google Play не наблюдается недостатка в приложениях для сканирования и оцифровки документов. Тем не менее, компания Adobe решила выпустить собственный мобильный сканер, преимуществом которого является наличие бесплатной функции оптического распознавания текста (OCR). Для некоторых пользователей возможным плюсом окажется интеграция с другими продуктами компании, например, с приложением Acrobat Reader, в котором можно редактировать отсканированный документ, добавлять в него заметки и выполнять поиск по тексту.

Adobe Scan использует алгоритмы машинного обучения Adobe Sensei. Достаточно просто навести камеру смартфона на документ, и программа автоматически обработает снимок, распознает текст и сохранит его в формате PDF в облаке Adobe Cloud. В приложении есть возможность ручной корректировки полученного изображения. Adobe Scan умеет сохранять многостраничные документы в формате PDF без каких-либо ограничений по количеству страниц. Сканер отлично справляется не только с обычными документами, но и с квитанциями, заметками, визитками, слайдами и прочим материалом.

В прошлом году компания Google убрала из браузера Chrome функцию разделения вкладок на отдельные процессы, при которой каждая открытая веб-страница отображалась в списке запущенных приложений. Для большинства пользователей это было разумным решением, поскольку такое разделение вносило путаницу в менеджере задач. Но остались и те, которые считали каскад открытых вкладок достаточно удобным вариантом. Именно для такой категории пользователей появилась небольшая утилита Merge Apps & Tabs, которая возвращает вкладки в менеджер запущенных программ. Приложение представляет собой тот же браузер Chrome с единственным отличием – в нем можно запустить только одну вкладку. Соответственно каждая новая веб-страница будет открыта в новом браузере. Утилита интегрируется в контекстное меню Android, поэтому может открывать ссылки из других программ. В настройках приложения есть возможность сделать его браузером по умолчанию. Однако полноценно заменить тот же Chrome, Firefox или Opera утилита не сможет, поскольку не имеет большинства функций, присущих другим браузерам.

Компания Mozilla наконец выпустила Android-версию конфиденциального браузера Firefox Focus, который впервые появился в прошлом году на платформе iOS. Firefox Focus по умолчанию блокирует трекеры рекламы, аналитики и социальных сетей. В случае необходимости пользователь имеет возможность отключить в настройках программы каждую из опций блокировок по отдельности.

Приложение работает в автоматическом режиме по принципу «Посмотрел. Стер. Повторил». То есть по сути это тот же приватный режим браузера, при котором осуществляется блокировка отслеживания серфинга с последующим удалением истории просмотров, паролей и куков (cookie). Для удаления следов веб-серфинга предусмотрена плавающая кнопка с изображением корзины. В отличие от iOS, версия Firefox Focus для Android получила несколько отличительных функций: счетчик рекламных трекеров, кнопку быстрого отключения блокировки и возможность удаления истории серфинга из панели уведомлений.

Разработчики популярного VPN-сервиса Browsec выпустили аналогичное решение на Android. Browsec VPN шифрует интернет-трафик, позволяет скрыть IP-адрес и местоположение пользователя, обеспечивая полную анонимность в интернете. В описании к приложению сказано, что Browsec предоставляет «по-настоящему бесплатный и безлимитный сервис без ограничений по объему трафика и скорости». Воспользоваться программой можно только после регистрации в сервисе, поддерживается авторизация c использованием Google-аккаунта. В бесплатной версии приложения доступны три локации – Нидерланды, Сингапур и США. Дополнительные возможности имеются в премиум-подписке: 18 местоположений, более высокая скорость интернет-соединения, выделенный пул серверов и приоритетная поддержка пользователей.

Faraway: Puzzle escape – это игра в жанре «квест-головоломка», в которой необходимо исследовать храмы древней цивилизации, оставившей после себя различные тайники, секретные механизмы и прочие сложные загадки. Вам предстоит пройти по пути вашего отца, пропавшего в этих местах десять лет назад. Единственная зацепка между прошлым и настоящим – страницы из его дневника, спрятанные в разных храмах. Собрав их, вы узнаете главную тайну – причину его пропажи. Faraway – это трехмерный игровой мир из 18 уровней, каждый из которых представлен отдельной локацией. Первые 9 уровней доступны бесплатно, после чего придется заплатить, чтобы продолжить игру.