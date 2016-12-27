Android-софт: новинки и обновления. Конец декабря 2016

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре — клавиатура Gboard, новая версия оболочки Nova Launcher, обновленное приложение для художественной обработки фотографий – Prisma, утилита, позволяющая делиться местоположением – «Доверенные контакты», браузер Pyrope Browser, клиент для Facebook – Friendly и бонус – игра Samorost 3.

В этом месяце компания Google выпустила клавиатуру Gboard для Android. До этого приложение было доступно лишь пользователям iOS-устройств. Gboard заменила собой Google Keyboard и, по всей видимости, станет стандартной клавиатурой для смартфонов и планшетов под управлением Android.

Визуально Gboard не отличается от привычной многим Google Keyboard, но парочку эксклюзивных функций все же имеет. Главное новшество данной клавиатуры – это встроенный поиск в виде отдельной кнопки «G». С ее помощью можно искать и делиться различной информацией, не прерывая набора. Таким образом, во время беседы в любом мессенджере вы можете быстро найти необходимую информацию и отправить ее собеседнику. При активации этой функции появляется дополнительная строка поиска, в противном случае кнопка «G» предоставляет доступ к темам, настройкам и режиму набора одной рукой. Клавиатура Gboard также поддерживает мультиязычность, предиктивный ввод текста и непрерывный набор жестами, который теперь называется Glide. Кроме того, в приложении появился поиск по эмодзи и GIF-изображениям, а дополнительная цифровая панель по умолчанию не исчезает при вводе логинов и паролей.

Популярная оболочка Nova Launcher переступила пятилетний рубеж. В честь этого события разработчики лаунчера выпустили, наконец, стабильную 5-ю версию приложения. Основные изменения в программе коснулись дополнительных элементов интерфейса, стилизованных под оформление фирменной оболочки устройств Google Pixel. Вместе с этим, лаунчер получил новые эксклюзивные «фишки», присущие этим смартфонам. К ним относится новое меню приложений, которое открывается жестом снизу вверх, и видоизмененная поисковая строка Google. Помимо этого, Nova Launcher 5.0 научился блокировать экран автоматически по истечении заданного времени, а также обзавелся новыми иконками, как у Android 7.1 Nougat, и жестами с двойным тапом.

И еще одна хорошая новость – до конца года в Google Play действует скидка на Nova Launcher Prime. На текущий момент премиум-версия лаунчера стоит всего 5 грн., так что поспешите.

Несмотря на то что пик популярности актуального некогда приложения Prisma уже прошел, разработчики, по всей видимости, решили перестроить программу в совершенно ином ракурсе. На этот раз из обычного редактора для художественной обработки фотографий посредством нейронных сетей Prisma превратился в социальную сеть. Версия 2.0 получила социальные функции, позволяющие просматривать работы других пользователей, подписываться на них и отмечать понравившиеся фотографии. При этом прежние возможности редактирования в Prisma с помощью фильтров остались на месте.

Социальная составляющая пока выступает лишь дополнением к редактору и представлена отдельной вкладкой «Лента новостей» и соответствующей кнопкой «Поделиться в ленте». Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо зарегистрироваться в сервисе и предоставить приложению доступ к своему местоположению. Без этого делиться фотографиями в ленте не получится, так как Prisma автоматически привязывает геотег к изображению и формирует ленту исходя из фотографий пользователей, которые находятся поблизости.

Ещё одним важным изменением в Prisma 2.0 стало добавление произвольного формата изображений, а также увеличение разрешения итоговых изображений в два раза.

«Доверенные контакты» – небольшая утилита от Google, с помощью которой любой пользователь Android-устройства может делиться своим местонахождением с родными и близкими ему людьми. Идея приложения заключается в том, что вы выбираете 5 контактов, которые получают доступ к вашему текущему местоположению в любой момент. Они смогут видеть ваш статус и получать некоторые сведения об устройстве: уровень заряда аккумулятора, состояние подключения к интернету, перемещения за последний час и прочее. Вся информация доступна как в приложении, так и через веб-интерфейс.

В момент, когда кто-либо из доверенных контактов запрашивает ваши координаты, вы получаете соответствующий запрос. В случае, если вы не отреагируете на него, данные о местоположении будут отправлены автоматически через 5 минут. Пользователи также могут самостоятельно отправлять свою геопозицию нажатием одной кнопки. В отличие от других аналогичных программ в Google Play, приложение «Доверенные контакты» имеет более тесную интеграцию с другими сервисами Google.

Если вы ищете альтернативу браузеру Chrome с аналогичной функциональностью, тогда присмотритесь к Pyrope Browser. Приложение построено на базе Gello и Chromium с оптимизацией под процессоры Qualcomm Snapdragon. По словам разработчиков, производительность при этом может увеличиться до 40% по сравнению с другими браузерами. Кроме того, Pyrope Browser имеет эксклюзивную функцию фильтрации рекламы, работающую только на устройствах на чипсетах Snapdragon.

Среди других особенностей браузера стоит отметить режим энергосбережения, расширенный обмен ссылками, возможность сохранения страниц для автономного просмотра, ночной режим и проигрывание медиафайлов в фоне.

Еще одной интересной функцией Pyrope Browser является опция LookLock, которая запрещает другим приложениям получать доступ к веб-контенту браузера.

В последнее время появилось достаточно много альтернатив официальному клиенту Facebook, «прожорливость» которого не нравится многим пользователям. Friendly for Facebook – очередной новый клиент для социальной сети, сочетающий в себе сразу два сервиса – Facebook и Messenger. Программа имеет приятный интерфейс с элементами Material Design, сменными цветовыми схемами оформления и ночным режимом. Главной особенностью приложения является возможность настраивать персональную ленту. Friendly позволяет выбирать алгоритм формирования новостной ленты, отключать в ней медиаконтент и выполнять фильтрацию публикаций с использованием ключевых слов. Таким образом вы можете автоматически скрывать или, наоборот, выделять определенные записи. К другим преимуществам клиента относится поддержка нескольких учетных записей и блокировка приложения пин-кодом или по отпечатку пальца. Еще одна полезная функция Friendly – блокировка рекламы в ленте (правда, эта опция является платной). По словам разработчиков, Friendly потребляет гораздо меньше данных, нежели официальный клиент для Facebook, и практически не разряжает батарею смартфона.

Разработчики студии Amanita Design, которая известна игровыми хитами Machinarium и Botanicula, выпустили третью часть приключенческой головоломки Samorost. Как и в предыдущих сериях, главным персонажем игры является космический гном, который путешествует по мирам с помощью своей волшебной флейты. Чтобы вернуть эту флейту жителям таинственной планеты, ему предстоит посетить 9 уникальных инопланетных миров, наполненных различными существами и сюрпризами. Но перед этим вы должны помочь гному построить космический корабль.

Несмотря на то что игровой процесс остался прежним, в отличие от первых двух частей, Samorost 3 представляет собой уже более серьезный проект. Визуально игра стала выглядеть еще лучше, музыкальное сопровождение – как всегда на высоте.