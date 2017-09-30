Android-софт: новинки и обновления. Сентябрь 2017

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре — обновленный фоторедактор Snapseed, приложение для создания иконок Adapticons, утилита, следящая за обновлениями приложений в Google Play – App Watcher, крошечная программка для создания заметок в области уведомлений – notin, медиаплеер nPlayer, оригинальное приложение для напоминаний – Hurry и бонус – игра Iron Marines.

Фоторедактор Snapseed получает нечастые, но практически всегда существенные обновления. Последняя версия приложения с индексом 2.18 приносит совершенно новый пользовательский интерфейс, обеспечивая более удобный доступ к инструментам редактора.

Изменения видны сразу же при запуске программы – оформление выполнено в светлых тонах. Вместо прокручиваемого списка в главном окне приложения, меню теперь расположено в нижней части экрана в виде слайд-панели с отдельными вкладками для доступа к стилям и инструментам. Пользователю на выбор предлагается 11 новых стилей, подобранных командой Snapseed. Их количество, по всей видимости, в дальнейшем будет увеличиваться. Стили не имеют дополнительных настроек и никак не регулируются по степени интенсивности.

Все инструменты и фильтры на месте, они компактно собраны в отдельной вкладке. С одной стороны, это удобно, когда всё под рукой, с другой – непривычно и затруднительно искать нужную опцию среди почти трёх десятков маленьких иконок. Действия с инструментом остались прежними. Субъективно кажется, что Snapseed 2.18 стал подтормаживать, а процесс редактирования, в том числе и применение стилей, происходит медленнее.

В сравнении с iOS и другими мобильными системами, у Android есть огромное преимущество в виде кастомизации элементов интерфейса. Проще всего это можно делать с помощью сторонних лаунчеров. Однако не все из них располагают необходимыми иконками, либо понравившийся набор значков попросту не поддерживается оболочкой. Эту проблему решает утилита Adapticons, которая позволяет создавать индивидуальные иконки для каждого установленного на устройстве приложения, тем самым подгоняя их под выбранную тему, единый шаблон или прочие ваши надобности.

Adapticons предлагает на выбор всевозможные формы иконок, от классических квадрата и круга до многоугольника. Встречаются даже оригинальные формы в виде облака, сердца и пазла. Пользователи вправе устанавливать фоновую картинку или цвет подложки, менять размеры значков, подписи, угол наклона и расположение внутри шаблона. Можно вообще сделать все значки черно-белыми. Adapticons не заменяет оригинальную иконку приложения, а лишь создает его ярлык на рабочем столе. Приложение распространяется бесплатно, но с некоторыми ограничениями. За $1 вам будут доступны такие функции как импортирование значков, создание пакетов иконок и мультиредактирование.

App Watcher представляет собой что-то вроде менеджера приложений, который следит за обновлениями в Google Play. Главным его преимуществом является возможность мониторить не только установленные приложения, но и любые другие программы, размещенные в магазине. Для этого необходимо воспользоваться поиском, после чего добавить нужное приложение в список наблюдаемых.

Утилита показывает всю необходимую информацию о приложениях на главном экране: название, издатель, дата последнего релиза, установленная и доступная в Google Play версии. При наличии обновления, номер версии программы выделяется оранжевым цветом. Кликнув на любое приложение, можно узнать, какие последние изменения внес разработчик. Из других особенностей App Watcher стоит отметить наличие уведомлений, возможность добавления тегов, экспорт и синхронизацию списка в Google Drive.

Эта маленькая программка весом всего 1,5 МБ позволит вам никогда не забывать о мелочах. С помощью этого приложения можно создавать заметки и напоминания, которые отображаются в области уведомлений. notin станет действительно полезным тем пользователям, которые часто делают незначительные или временные записи, вроде номера телефона, адреса и другой информации, не предназначенной для хранения в адресной книге или заметочнике. Заметки превращаются в обычные уведомления, которые остаются в шторке до тех пор, пока вы их не удалите, смахнув в сторону.

Интерфейс приложения – пожалуй, самый минималистичный из всех, что приходилось видеть. По сути, это строка, куда вводится текст заметки, и кнопка «+», которая помещает заметку в область уведомлений. Приложение не содержит ни настроек, ни дополнительных функций, вроде архива записей или сохраненных заметок. Здесь даже нельзя скопировать или вставить текст. В общем, всё сделано с расчетом на то, чтобы легко и быстро создавать временные заметки, которые можно безболезненно удалить.

nPlayer долгие годы был эксклюзивом для iOS и считался одним из лучших медиаплеров для этой платформы за счет своей богатой функциональности и «всеядности». На Android ему придется нелегко, поскольку здесь уже давно правят бал такие плееры как MX Player и VLC. Тем не менее, у nPlayer есть свои особенности. Первоочередным преимуществом, как считают разработчики программы, является официальная поддержка DTS (DTS HD). Плеер умеет воспроизводить медиафайлы всех самых распространенных форматов, причем запускать их можно как с локального хранилища, так и напрямую по сети, минуя файловый менеджер. В nPlayer есть поддержка таких облачных сервисов, как Amazon, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Яндекс.Диск, а также протоколов WebDAV, FTP/SFTP, SMB/CIFS.

nPlayer легко справляется с потоковой передачей аудио/видео контента.

Что качается функциональных возможностей приложения по части воспроизведения, то здесь особых преимуществ не наблюдается. Аппаратный декодер, выбор звуковых дорожек, настраиваемые жесты управления, субтитры, скорость воспроизведения, фоновый режим, плавающее окно и прочие опции — всё это мы уже видели в тех же MX Player и VLC, которые вдобавок ещё и бесплатные. Помимо относительно высокой стоимости (около $5), к недостаткам также можно отнести плохой перевод и адаптацию интерфейса.

Hurry – простая как три копейки «напоминалка», которая сделает напоминания о важных для вас событиях оригинальными и не такими скучными. Идея приложения довольно простая – вы добавляете событие, выбираете соответствующую категорию (одну из двенадцати имеющихся), указываете дату, время, место и режим повтора. После этого Hurry начинает вести обратный отсчет. Все события сохраняются в виде больших карточек, можно менять их цветовую схему оформления, ставить изображения либо анимированные гифки в качестве подложки. Кликнув на любую запись, можно более детально настроить уведомления, а также сыграть в забавную мини-игру «Как долго это займет».

Космическая стратегия от студии Ironhide Game Studio, известной по популярной трилогии Kingdom Rush. Iron Marines («Железный Десант») представлена в жанре стратегий в реальном времени (RTS), ярким примером которого служит небезызвестный Starcraft. Действия в игре происходят на далекой неизученной планете, где игрокам предстоит сражаться с пришельцами. Они должны выполнять определенные задания: защищать собственную базу, создавать и тренировать юнитов, захватывать вражеские объекты и зарабатывать ресурсы. В их распоряжении – простые пехотинцы, огнемётчики, снайперы и отряд из девяти героев, каждый из которых обладает уникальными навыками. В общем, Iron Marines – это тот же Starcraft, только в стиле Kingdom Rush, хотя по ходу игры можно встретить отсылки и к другим легендарным игровым проектам.

В отличие от классических игр, здесь очень скудно с сооружениями, зато есть где разгуляться в плане амуниций, достижений и технологий. Основная сюжетная линия состоит из 14 одиночных миссий и 10 спецзаданий. На подходе уже новые кампании и новые герои. К сожалению, мультиплеер не предусмотрен. Все же основным недостатком Iron Marines является ее немаленькая стоимость (около $5). При этом игра содержит еще и встроенные покупки.