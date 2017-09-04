Анонс анонса Huawei Mate 10/10 Plus или чем интересен Kirin 970?

Большинство компаний предпочитают анонсировать в рамках выставок и других профильных мероприятий отдельные продукты, но суть презентации Huawei на IFA 2017 оставалась туманной до момента ее посещения. Компания обещала говорить про глобальную стратегию бренда и освещать другие маркетинговые темы… К счастью, Ричард Ю, CEO Huawei Consumer Business Group, в ведении которого находится разработка смартфонов, построил свое выступление вокруг новой топовой SoC компании, Kirin 970. Так как возможности платформы будут во многом определять функциональность Huawei Mate и Mate 10 Plus, мы решили рассказать о них подробнее.

Презентацию начали издалека — дескать, мобильные устройства уже умные и становятся все умнее. Часть искусственного интеллекта (AI) девайсов и мобильных ОС может находиться «на борту», а часть — в облаке. Пока производители больше ориентируются на «железо» и по-настоящему эра облаков еще не наступила.

По словам Ричарда Ю, AI в смартфоне может быть более быстрым, безопасным и энергоэффективным по сравнению с облачными решениями, и в том числе поэтому Huawei ориентируется на разработку именно такого решения.

В Kirin 970 добавили новый «умный» модуль, который назвали NPU (Neural-network Processing Unit — в вольном переводе «модуль нейронной сети») и, по словам Huawei, Kirin 970 — это первая подобная мобильная SoC.

Если рассматривать вопрос в целом, то нейронные сети уже доказали свою эффективность в задачах распознавания образов, прогнозирования, управления и т.д. Такие задачи несколько специфичны, но нейронные сети «решают» их намного эффективнее традиционных CPU и GPU. На этом Huawei акцентировали отдельное внимание.

С точки зрения практики эти преимущества можно использовать для улучшения производительности, качества съемки камер, оптимизации энергопотребления смартфонов.

В частности, компания намекает, что Kirin 970 обеспечит лучшую работу автофокуса и скорость съемки при фотографировании подвижных объектов, уменьшение шумов в условиях недостаточного освещения, а возможности распознавания образов позволят подбирать оптимальные настройки в зависимости от сцены и снимаемых объектов.

Кроме модуля NPU в Kirin 970 есть и более понятные нововведения. Так, новая платформа будет выполнена по техпроцессу 10 нм (как и Snapdragon 835 и Exynos 8895), что позволит сделать ее меньше и энергоэффективней. Модули CPU и GPU (Mali-G72 MP12) также прибавят в производительности.

Еще одно новшество — модем, обеспечивающий скорости подключения до 1,2 Гб/с (Cat.18). Смартфоны на Kirin 970 должны будут не только обеспечивать большую скорость передачи данных в совместимых сетях, но и лучше «держать» сеть, даже при перемещении на скоростных поездах. При использовании двух SIM обе смогут работать в сети 4G.

Итоги

Презентация завершилась подтверждением даты анонса двух смартфонов. 16 октября в Мюнхене компания презентует «безрамочные» Mate 10 и Mate 10 Plus, они будут построены на Kirin 970.

Очевидные преимущества новой платформы — обновленный техпроцесс и первый мобильный модем Cat.18. Более тонкий техпроцесс позволит компании нарастить производительность процессорной и графической части, но наличие модуля NPU, скорее всего, никак не отразиться на тех же результатах стандартных бенчмарков. Его нужно будет искать на практике, сравнивать работу камеры в одних и тех же условиях, провести другие полевые тесты. Надеемся, что у нас появится возможность в числе первых оценить новые Mate и обнаружить их преимущества.