Antihero: вор в городе воров

Одна из основных проблем настольных игр – поиск партнеров. Да, можно пойти в клуб любителей настолок или собраться у кого-то дома, но для этого ведь нужно сначала договориться с единомышленниками, у которых наверняка тоже семьи, домашние заботы, планы на выходные. Компьютерные версии настолок, казалось бы, решают эту проблему, позволяя играть с живыми противниками, находящимся хоть на другом конце света в любое удобное для вас время, порой даже в асинхронном режиме. Но есть одно «но».

Antihero Жанр настольная игра, стратегия

Платформы Windows, macOS

Разработчик Tim Conkling

Издатель Versus Evil

Сайты antihero-game.com , Steam

Antihero – одна из подобных настольных игр, которую, вероятно, было бы очень непросто реализовать в бумажном варианте, по той причине, что на начальных стадиях матча игроки не видят всего поля, скрытого за туманом войны, а могут обозревать только участок, открытый их героем.

В Antihero вы управляете воровской гильдией и должны обойти своего конкурента в борьбе за влияние, захватывая определенные строения на карте города, грабя сильных мира сего, занимаясь подкупом и заказными убийствами. В зависимости от карты условия победы чуть меняются, заставляя зарабатывать очки иным способом. Матчи всегда происходят в режим один на один.

Основная движущая сила игры – ваш герой, глава гильдии. Только он может разведывать карту и совершать ограбления. После определенных улучшений герой сможет нападать на NPC и персонажей противников, а также воровать особо ценные предметы. Да, в Antihero есть собственное небольшое древо технологий, позволяющее развивать гильдию, открывать новые юниты и улучшать имеющиеся.

Второй по важности юнит на игровом поле, и открывать его стоит одним из первых – это Беспризорник. Беспризорники могут захватывать здания, приносящие доход – банки, церкви, торговые гильдии, таверны. Одни дают прибыль в деньгах, другие — в газовых лампах, с помощью которых, собственно, и можно развивать технологии вашего воровского сообщества, третьи позволяют зарабатывать победные очки, четвертые дают скидки на покупку персонажей.

Главный боевой юнит в игре – Банда. Слабые поначалу, они развиваются после каждого убийства и присоединения Громил. Банды совершают заказные убийства, выселяют чужих Беспризорников из строений и зарабатывают деньги. Громилы же нужны для блокирования путей вражеским юнитам и усиления банд.

Кроме постоянных персонажей, присутствующих на поле до своей смерти (глава гильдии бессмертен и после каждого хода прячется в логово), в Antihero имеются и одноразовые герои, выполняющие, по сути, роль заклинаний. Это Саботажник, который умеет ставить ловушки, Ассасин – способный с одного удара убрать любую цель, и Инспектор по делам несовершенных, одним махом выселяющий всех Беспризорников из занимаемого ими здания.

Собственно, это все. Набор юнитов ограничен, перемещаться они могут в любую не заблокированную противником из уже посещенных вашим героем точек поля за один ход, наносимые повреждения не зависят от кубиков. В итоге мы получаем тематические шахматы, в которых роль случайности минимизирована и все зависит от хитрости и находчивости игроков. Да, количество монет, которые вы получаете при ограблении, как и расположение зданий в кварталах, генерируется случайно, но это не очень большая проблема.

Каждую партию в Antihero можно условно разбить на три части. Дебют, во время которого игроки открывают карту, копят силы и развивают гильдию. Миттельшпиль, период активных столкновений и зарабатывания очков. И эндшпиль, который начинается, если ни вы, ни противник не совершали во время партии грубых ошибок. И вот тут отточенная механика Antihero дает сбой. К этому моменту все здания на игровом поле уже очищены и дополнительный приток средств можно получить, только ограбив особняк с особо ценными сокровищами. Особняки обновляются раз в несколько ходов, причем тот, на чьем ходу это произошло, получает неоспоримое преимущество. В итоге финал такой длинной партии получается затянутым и очень однообразным.

Хотя Antihero ориентирована в первую очередь на партии между живыми игроками, есть здесь и полноценная кампания из одиннадцати миссий, во время которой вы познакомитесь с правилами игры и различными картами. Пройти ее стоит хотя бы ради тренировки. Сетевая игра представлена асинхронным (казуальным в местной терминологии) и живым (в реальном времени) режимом. И вот тут мы приходим к тому самому «но», о котором говорили в самом начале. Несмотря на то что компьютерная версия настолки облегчает поиск партнеров, она все равно не избавляет вас от необходимости подстраиваться под график партнера.

Именно поэтому в асинхронном режиме противники делают только один ход в сутки, превращая Antihero в архаичные шахматы по переписке. Более того, очень обидно, когда в середине партии ваш визави теряет интерес к игре и бросает ее. В режиме реального времени на партию в Antihero придется потратить около часа, почти столько же, сколько на реальную настолку, вот только игровой чат не заменит вам радость общения за столом с друзьями. Да и скажем честно, учитывая, что правила и базовую стратегию здесь выучить легко, а никакой мета-игры нам не предлагают, пользователи очень быстро теряют интерес, и число игроков в Сети стремительно уменьшается. Впрочем, настолки всегда были нишевым продуктом.

Мы возвращаемся к той же самой проблеме, что и в случае с реальными настольными играми. Если вы найдете друзей, разделяющих ваше увлечение, Antihero сможет стать для вас своеобразной заменой шахмат. Если нет — вам стоит, наверное, поискать другое времяпровождение. Да, здесь есть и партии с компьютерным противником, но, честно говоря, это профанация идеи настольных игр.

Antihero – симпатично оформленная нишевая компьютерная настольная игра с интересными правилами и механикой. Если вы поклонник настолок, с ней стоит ознакомиться, возможно, приобретя игру на следующей распродаже. Покупка по полной стоимости кажется на текущий момент нерациональной.

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