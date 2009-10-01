Apple iPhone 3Gs

После выхода нового iPhone многие пользователи оказались неудовлетворены анонсом. Ну как, мол, можно представлять одно и то же в третий раз подряд, ничего не изменив в дизайне?

Вот вы посмотрите на Nokia, Samsung, LG…. (нужное подчеркнуть), что ни модель — то прыжок с переподвыподвертом, фишечки, рюшечки, чтобы красиво было, чтобы пользователя заманить. А тут внешне и не отличить от обычного 3G. В чем же фокус?

Ну во первых форма корпуса iPhone 3G на мой скромный вкус близка к идеалу. Я уже так и слышу злобные выкрики: "Обмылок", и все в таком духе — но это, право ерунда. Попробуйте-ка сделать такой большой телефон, который при этом бы в кармане джинсов не упирался углами во что попало? Конечно, я тоже могу похвастаться, что носил в кармане Е90, но удовольствие это сомнительное. Да и в руке он лежит ой как здорвово. В общем известно ведь, что "лучшее — враг хорошего". Вот и нечего менять то, что уже хорошо. Можно только чуть улучшить. Например покрытие дисплея, которое стало отталкивать грязь. И палец по нему скользит на порядок лучше, чем в 3G или iPod Touch. Как это сделано? Верите, мне не интересно. Просто классно пользоваться и все тут. Жаль, не было возможности проверить, перестал ли трескаться пластик в белых устройствах, хотя думаю вряд ли. Белый пластик — бич компании, пора от него отказываться уже, что ли.

Но самое главное, конечно же, скрывается внутри. И хотя по большому счету программно 3G и 3Gs похожи, как однояйцевые близнецы (прошивка-то одна), впечатления от использования совершенно разные.

Попробуйте убедить пользователя iPhone 3G поменять его на 3Gs. В ответ вы услышите что-то вроде: да зачем оно мне, все то же самое практически, только сильно дороже. А потом дайте ему на неделю 3Gs, после чего заберите и верните его 3G. Результат будет удивительный, 100% гарантирую. А всего делов-то в том, что буква "s" в названии ой как неспроста.

Измерить скорость работы интерфейса непросто. Вот так смотришь — вроде бы все окей, работает, нормально. А потом берешь другое устройство и понимаешь, что вот оно, счастье. Это примерно как сравнивать Subaru Impreza WRX STI стоковую, которая как бы очень быстрая, и Subaru Impreza боевую, участвующую в WRC. Видео есть на YouTube, посмотрите, оно того стоит. Вот и получается, что секунда здесь, полсекунды там, а за месяц глядишь и час выигрыша набежит. А ведь время — самый ценный ресурс, как известно. И вот этих самых секунд и складывается восприятие устройства. Не нужно ждать пока запустится игра или почтовый клиент, нажал и вот он. И отсутствие многозадачности напрягает уже меньше. Зачем держать все в памяти, если все запускается практически мгновенно?

Ну и по мелочи. Камера теперь действительно снимает, а не издевается. Съемка видео в VGA-разрешении опять же лишней не бывает. Наличие компаса мне лично безразлично абсолютно, кому-то может и пригодится. Поддержка OpenGL-графики пока вроде бы в играх не реализована, по крайней мере обнаруженный поиском минигольф с успехом запустился и на iPod Touch первого поколения, хотя и запускался несколько дольше.

Стоит он того?

Решать, как обычно пользователю. Если денег впритык, а iPhone хочется — лучше смотреть на 3G. Все эти секунды и приятные улучшения хороши, но не настолько. А уж если можете себе позволить — тогда несомненно 3Gs. Все таки это задел на будущее, как никак. Да и не факт, что выпустив где-то в июне новый iPhone и прошивку 4.0 поддержка 3G не будет прекращена. Остается только сетовать на отсутствие у нас официальных поставок, как результат — задранные до небес цены.

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