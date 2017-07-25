Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro N580VD

У компании ASUS есть несколько линеек портативных компьютеров, от недорогих трансформеров, вплоть до топовых игровых решений. Глобально, практически каждый найдет себе что-то более-менее подходящее среди всех этих ноутбуков. В этот раз у нас на обзоре «промежуточный» вариант, который уже и не самый дешевый, но еще и не самый «навороченный», хотя и с приставкой PRO в названии. ASUS VivoBook Pro представили на Computex 2017, и вот он добрался до наших рук для более подробного знакомства.

Комплектация и первые впечатления

Дизайн упаковки новинки вполне типичный для тайваньского производителя. В коробке нет ничего лишнего, только компьютер и зарядное устройство. Правда, в отличии от многих дорогих ноутбуков, более дешевые версии имеют набор всех необходимых разъемов, так что заботиться о переходниках не придется. В данном случае на корпусе есть все современные интерфейсы. Это говорит о том, что докупить возможно придется только какой-либо чехол для транспортировки, если в таком есть необходимость. Ну и мышку, если в планах есть игры (или другие задачи, которые удобнее исполнять подобным манипулятором), а «в хозяйстве» такой еще нет.

На первый взгляд ноутбук мало чем отличается от большинства подобных. Тем не менее, впечатления от него вполне приятные, ведь тут подобраны хорошие материалы корпуса и работает он довольно шустро. Другое дело то, что фирменные приложения в начале использования сложно игнорировать, ведь как обычно у ASUS, пара утилит будут напоминать о том, что можно зарегистрироваться в «клубе» и можно установить чего-нибудь через Gift Box. Конечно, совсем бесполезными эти вещи не назвать, но оставить их без внимания в первое время сложно, они частенько о себе напоминают, если пользователь просто их закрывает.

Дизайн и удобство использования

В отличии от линейки ZenBook, у VivoBook нет оформления круглыми узорами (почему-то лично я уже подсознательно ожидаю это видеть на всех устройствах компании, кроме серии ROG). Это, конечно, ни в коем случае не упрек. Конкретно наш подопытный образец практически не отличается от среднестатистического «офисного» ноутбука, внешность которого сдержана и в дизайне нет никаких пестрых элементов. На мой взгляд это хорошо, ведь нейтральный внешний вид легче впишется в быт большинства пользователей, а все желающие смогут украсить его по своему желанию какими-либо наклейками и прочим. Но есть нюанс – поставляется ноутбук только в золотистом цвете, что явно устроит не каждого.

Сам же корпус ноутбука состоит из пластиковых и алюминиевых панелей. Так, верхняя крышка дисплейного блока металлическая, а рамка вокруг экрана — пластиковая. С топкейсом история такая же: верхняя часть металлическая, а снизу пластик. Собрано все вполне хорошо, но на стыках можно услышать хрусты, при подъеме устройства со стола. Прогибается корпус от даже небольших усилий, но в обычном использовании это вряд ли станет большой проблемой и явно не приведет к каким-либо повреждениям. Дисплейный шарнир довольно крепкий, а его угла разворота достаточно для практически любых обычных сценариев использования. Правда, открыть одной рукой крышку не выйдет (разве что очень медленно).

Все порты и индикаторы расположены по бокам. Слева USB-C, HDMI, USB-A (3.1), Ethernet и гнездо для зарядки. Справа индикаторы батареи и активности, SD-кардридер, комбинированный 3.5 Jack для гарнитуры, два USB-A (2.0) и замок Kensington. Такого набора коммуникаций должно хватить, если у пользователя нет в распоряжении каких-либо старых устройств (мониторы, проекторы, etc.), да и не каждый флагман может похвастаться таким же набором интерфейсов.

Использование такого ноутбука ничем не отличается от большинства похожих. Понравилось, что отверстия для воздуха спрятаны от пользователя и никак не мешают. Точно также и индикаторы активности не мигают перед глазами. Не очень аккуратно выглядит просвечивающая на шарнир подсветка клавиатуры, но на практике это никак не мешает работать. Так что, если размеры устроят (а мы говорим про 15.6-дюймовый немаленький ноутбук: 380×256×19.2 мм, вес — 2 кг), то и со всем остальным не должно возникать сильных проблем.

Дисплей

Как часто бывает, у модели есть несколько опций экранов. Они отличаются: 45 или 72% охвата NTSC; разрешением Full HD (141 ppi) или 4К (282 ppi); и углами обзора, которые во всех случаях, кроме базового, будут 178˚. В нашем случае матрица самая дешевая, что хорошо видно по последнему критерию, ведь стоит немного отклониться от монитора, как сразу заметны изменения цветов. Зато все варианты дисплеев с антибликовым покрытием.

Похвастаться красивой картинкой ноутбук, увы, не сможет. Даже если не обращать внимание на углы обзора, насыщенности и контрастности экрану явно не хватает. Цветовая температура тоже уходит в сторону теплых оттенков, так что все выглядит немного желтее, чем должно.

И если работая с документами и браузером это еще не так заметно, то при просмотре фильмов все видно невооруженным глазом. Особенно, если посмотреть видео с разных углов. Пользователи, работающие с фото, видео или графикой в целом, явно не были бы довольны таким решением.

Максимальной яркости не хватит для работы прямо под солнечными лучами, но практически во всех ситуациях в помещении подсветки будет достаточно. Опять же, дисплей антибликовый. Есть и приложение Splendid, в котором можно немного поменять насыщенность, температуру и активировать «вечерний» режим, но недостатки калибровки и слабые углы обзора этим компенсировать не получится.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Независимо от комплектации, 15-дюймовый VivoBook Pro оснащается клавиатурой островного типа с подсветкой. Она большая, с Num-блоком, но последний довольно «скромный». Сама клавиатура вполне пригодна для слепой печати, она в меру шумная и удобная для набора большого текста. Привыкнуть придется только к блоку стрелочек и к тому, что на месте Enter’a на цифровом блоке расположена кнопка Delete. Ну и сам цифровой блок потребует времени на освоение, если вы вообще им пользуетесь.

Работа трекпада вполне позволит не задумываться о дополнительном манипуляторе, если задачи не требуют такого. Его размера достаточно для всех простых задач, проблем с мультитачем не было. Но все равно, это не самый лучший трекпад, который можно встретить в современном ноутбуке. В правом верхнем углу сенсорной поверхности дополнительно утоплен сканер отпечатка пальца, работа которого тоже понравилась. Иногда он просил повторить сканирование, но в большинстве случаев срабатывал быстро и верно. Конечно, почему бы не отвести для него другое место, это не совсем понятно.

Как и на многих устройствах ASUS, тут тоже есть логотип Harman/Kardon, что автоматически означает неплохой звук. И действительно, как для ноутбучных динамиков, здешние не разочаровали. Звук объемный и громкий. Расположены динамики в нижней части и могут прикрываться, если поставить ноутбук на диван, и в результате они станут тише. Но на ровной поверхности, где для колонок нет преград, звучание очень хорошее.

Камера, как и большинство таких в ноутбуках, подойдет для видеосвязи, но картинка будет довольно таки шумной. Приятно удивил хороший микрофон, который хоть и улавливает много лишних шумов, все равно отлично передает голос.

Производительность и ПО

Комплектаций у модели тоже несколько. В нашем случае в топкейсе находится четырехъядерный Intel Core i5-7300HQ со встроенной графикой Intel HD Graphics 630, которую дополняет дискретный чип NVidia GeForce 1050 с 4 ГБ памяти. Также уже установлены 8 ГБ ОЗУ, а максимум может быть 16 ГБ (две планки SO-DIMM). Накопителей сразу два: 128 ГБ SSD и 1 ТБ HDD. Но комплектации могут включать в себя процессоры i7-7700HQ, до 512 ГБ SSD и до 2 ТБ HDD. Во всех случаях есть Bluetooth 4.2 и Wi-Fi стандарта AC.

Такое «железо» сложно назвать слабеньким. Конечно, в сравнении с ROG, этот компьютер не такой сильный, но так-то его целиком и полностью будет достаточно практически каждому пользователю. Глобально, если перед ноутбуком не ставить цели показывать лучшую графику в самых требовательных играх, то VivoBook Pro вряд ли чем-то разочарует. Почувствовать тротлинг можно только запустив игру без подключенного ЗУ. В остальном, скорость загрузок, переключение между игрой и браузером, запуск чего-либо – все это происходит быстро.

Кроме довольно большого размера корпуса, заплатить за производительность придется и некоторым комфортом. Во-первых, разогреть корпус довольно просто. Температура процессора во время продолжительных игровых сеансов может доходить до 85°C, при этом тепло будет ощущаться в середине клавиатуры. Во-вторых, два вентилятора внутри достаточно шумные. Даже на невысоких оборотах эту парочку слышно. Конечно, если пользователь работает с включенной музыкой или в наушниках, это не проблема. Но те, кому нужна абсолютная тишина, должны будут привыкнуть к звуку СО. И иногда слышно жесткий диск, но это довольно распространенная вещь.

Работа предустановленной Windows 10, конечно же, порадовала. В системе есть пара фирменных программ, но особо они мешать не будут (разве что в первое время). Ну а раз компьютер легко поддерживает 60 FPS в GTA V (на довольно высоких настройках графики) и более 100 в CS:GO, то и с Windows он справляется отлично. В ходе тестирования ноутбука проблем не возникло ни с чем, что не могло не радовать.

Автономность

Чего явно не стоит ожидать от довольно сильных компьютеров, это длительной автономной работы. VivoBook Pro прожорлив и встроенной батареи емкостью 47 Вт·ч хватит на часа 4 легкой работы. Полчаса игры без розетки могут отнять почти 40% заряда, при этом будет ощущаться экономия ресурсов. Полуторачасовой фильм отберет немного больше половины заряда, если смотреть на максимуме подсветки и на половине мощности динамиков (комфортные значения). В тесте автономности PCMark ноутбук не дотянул и до трех часов работы.

Так как автономность не является сильно стороной ноутбука, к его весу стоит всегда добавить еще и довольно крупное зарядное устройство. 15-дюймовые лептопы в принципе сложно назвать портативными, а необходимость носить с собой ЗУ еще больше «убивает» мобильность такого компьютера. Полная зарядка аккумулятора потребует два с половиной часа.