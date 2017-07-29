После первого же трейлера Atomic Blonde получила ярлык женского John Wick. Еще бы, после просмотра того, как эффектная блондинка расправлялась с толпой здоровых мужиков, никакая иная ассоциация и не возникала. Вот только драки и перестрелки – далеко не все, что есть в этом фильме. На самом деле Atomic Blonde – рассказ о конце Холодной войны, шпионских играх и двойных агентах.

Atomic Blonde / «Атомная Блондинка» Жанр шпионский боевик

Режиссер Дэвид Литч

В ролях Шарлиз Терон (Лоррейн Бротон), Джеймс Макэвой (Дэвид Персиваль), Джон Гудмен (Эмметт Курцфилд), Тиль Швайгер (Часовщик), Эдди Марсан (Перескоп), София Бутелла (Дельфина Ласалль), Тоби Джонс (Эрик Грей) и др.

Студии Denver and Delilah Productions, Focus Features

Год выпуска 2017

atomicblonde.com, IMDb

Берлин, осень 1989 г. До падения Стены остаются считанные недели, и то, что это неизбежно, понимают уже и на Западе, и на Востоке. Город, живущий тайной жизнью, наводненный дипломатами, представителями разведок всех стран мира, осведомителями, двойными и тройными агентами, замер в ожидании. Именно в этот момент в Берлине появляется сотрудник британской разведки Лоррейн Бротон. Ее задание – найти пропавший список агентов, обнародование которого может начать новую Холодную войну.

Графическая новелла The Coldest City, по мотивам которой и снята Atomic Blonde — лаконичное, очень сдержанное произведение, больше всего напоминающее тот же Tinker Tailor Soldier Spy – разговоры, разговоры, разговоры. Нарочито простой стиль рисовки, черно-белые страницы, порой почти без слов и… никакой стрельбы и драк. Лоррейн Бротон сидит в штаб-квартире Ми-6 и рассказывает начальству о миссии в Берлине. Миссии, в которой все пошло не так.

Точно так же начинается и Atomic Blonde. Лоррейн Бротон рассказывает о произошедшем в Берлине. Вот только в фильме все случившееся осенью 1989 г. в городе, разделенном Стеной, выглядит ярче, динамичней, агрессивней. Здесь все залито неоном и дождем, чувства обострены, а любое противостояние из плоскости двусмысленных словесных дуэлей быстро переходит в жесткие разборки без правил. Что еще ожидать от Дэвида Литча, бывшего каскадера, постановщика трюков и одного из режиссеров оригинального John Wick. Что ж, сравнения с этим фильмом нам все равно не избежать.

Если Джон Уик во всем полагается на огнестрельное оружие, уничтожая противников с эффективностью терминатора и некоторой механической монотонностью, особенно в John Wick: Chapter 2, то Лоррейн Бротон предпочитает рукопашную, причем очень жесткую, используя все попадающие под руку предметы и элементы окружения. А дерется Атомная Блондинка действительно классно. Шарлиз Терон сама выполняет большинство трюков в фильме и принимает участие во всех драках. И знаете, похоже, это доставляет ей удовольствие. При этом драки в Atomic Blonde – это не какие-то легкие потасовки, из которых участники выходят даже без царапин. Каждыя драка – бой на смерть, приземленный, брутальный, кровавый. Оставляющий синяки и шрамы на теле красивой женщины, заставляющий ее плеваться кровью и с трудом уносить ноги после очередной стычки с противником.

Впрочем, драки и перестрелки, самые эффектные моменты которых вы уже видели в трейлере, далеко не все, что есть в Atomic Blonde – все-таки это фильм о шпионах. Шпионах, понимающих, что в мире без Холодной войны они будут не нужны (какая ошибка!). В такие моменты люди склонны делать глупости, и Лоррейн Бротон необходимо разобраться в том, кто на чьей стороне в этой игре и кому можно доверять. И хотя в этой части фильм во многом следует оригинальному комиксу, существенные отличия все-таки имеются. Комикс заканчивается на пять минут раньше картины, в момент, когда в номер приносят шампанское. Понятно, что американцы не могли оставить такой финал.

Еще одно существенное отличие комикса от фильма – пол агента французской разведки. И знаете, версия Atomic Blonde нравится мне больше. Ни один фильм не может испортить эротическая сцена с участием Шарлиз Терон и Софии Бутелла.

Atomic Blonde — хороший боевик. Фактурный, динамичный, стильный. С отличными актерами, идеально подобранным саундтреком и мастерской постановкой драк. Да, боевика в нем намного больше, чем шпионского триллера, но лично мне эта картина понравилась больше, чем John Wick: Chapter 2, авторы которого, кажется, немного переборщили с самолюбованием.

Режиссер же Atomic Blonde, Дэвид Литч, работает сейчас над Deadpool 2, так что по крайней мере за драки и перестрелки в этом фильме можно не опасаться. Кстати, короткометражка No Good Deed, анонсировавшая Deadpool 2, тоже его заслуга. А John Wick, кроме третьей части, работы над которой уже идут, получит-таки и женский спин-офф. Не так давно Lionsgate приобрела сценарий «Балерина», который адаптируют под киновселенную John Wick. Спин-офф станет приквелом к первому фильму серии.

P.S. Если вы будете внимательны, то увидите в телепередачах, плакатах на улицах Берлина и граффити множество отсылок на реальные события ноября 1989 г.