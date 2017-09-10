Нормальность переоценена. Сколько бы тебе не было лет, насколько бы правильным и здравомыслящим ты не был, когда речь идет об отношениях, любви и сексе – никто не нормален.

Atypical / «Нетипичный» Жанр комедия/драма

Создатель Робиа Рашид

В ролях Кейр Гилкрист (Сэм Гарднер), Дженнифер Джейсон Ли (Эльза Гарднер), Бриджит Ланди-Пайн (Кейси Гарднер), Майкл Рапапорт (Даг Гарднер), Эми Окуда (Джулия Сасаки), Грэм Роджерс (Эван Чапин), Ник Додани (Захид), Рауль Кастилло (Ник), Дженна Бойд (Пейдж Хардавей) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2017

Серий 8

Сайт IMDb

Главный герой сериала Atypical, 18-летний Сэм Гарднер, планирует найти девушку и пойти с ней на свидание, о чем он сообщает своим родителям за ужином. Проблема в том, что Сэм страдает расстройством аутистического спектра, и совершенно непонятно, как подобное желанию юноши повлияет на его самочувствие.

Сэм достаточно функциональный аутист. Он ходит в обычную школу, нормально справляется с повседневными делами, но вынужден носить наушники с шумоподавлением, а яркий свет, незнакомое место или нестандартная ситуация могут вызвать у него приступ паники или истерику. А еще он излишне прямолинеен, наивен, не обращает внимание на мнение других людей, очень увлечен Антарктидой и пингвинами, о которых может говорить часами, и имеет минимальные навыки общения с другими людьми, в первую очередь с девушками. Не самое удачное сочетание для поиска подружки, но Сэм настроен решительно.

А еще у Сэма слишком властная, привыкшая всю жизнь заботится о нем мама, немного стесняющийся своего сына отец, вздорная сестра подросток, занимающая легкой атлетикой, и симпатичная молодая терапевт, которая и подталкивает юношу к идее начать с кем-нибудь встречаться.

Робиа Рашид решил не мучать нас рассказами о том, как тяжело живется родителям аутистов, как они вынуждены жертвовать карьерой, личным пространством и нервами для обеспечения своим особенным детям комфортного существования. Все это в Atypical бесспорно есть, начиная от групп поддержки для родителей детей с подобными расстройствами и заканчивая постепенным эмоциональным выгоранием родственников. Но не это основная тема сериала. Как ни странно – он совсем не об аутистах, а скорей о всех нас. А еще он об отношениях.

Ведь кроме смешных и грустных попыток Сэма познакомиться с какой-нибудь девушкой в сериале есть и история родителей юноши, переживающих сложный период своих отношений, и начало романа его сестры и немного странного парня Эвана, и даже сложная жизненная ситуация, в которую по вине Сэма попала его терапевт Джулия. Все эти отношения – разные, сложные, трагические, смешные, затрагивающие и не затрагивающие Сэма, только доказывают правдивость сказанной одним из героев сериала фразы: «Никто не нормален».

Несмотря на то, что Atypical поднимает вроде бы серьезные темы аутизма и адаптации подобных людей в социуме, создатели сериала не боятся смеяться над своими героями. Сэм Гарднер смешной и ситуации, в которые он попадает, в том числе и из-за своего расстройства – зачастую смешные. Это ни в коем случае не издевательский смех исподтишка, а скорей доброе дружеское подтрунивание, напоминание о том, что смех – это тоже лекарство и не стоит боятся шутить на самые серьезные темы. Вообще пропорция комедии и драмы в Atypical выдержана просто идеально. Единственный персонаж, который возможно чуть выбивается из канвы и больше подошел бы какому-то ситкому про эмигрантов – Захид, друг Сэма. Вероятно, что здесь Робиа Рашид намеренно высмеивает сериальные штампы по отношению к своей собственной национальности. Впрочем, и других персонажей Atypical можно назвать стереотипными. Слишком экзальтированная «тестовая подружка» Пейдж, типичная добрая толстуха Бэт, мачо Ник, мамочка, которая слетела с катушек и т.д. Но все равно герои сериала настолько милы, что им быстро прощаешь даже некоторую шаблонность.

Atypical скорей всего не войдет в шорт-лист следующей Emmy Award, но это очень милый, добрый и смешной сериал, который не боится шутить на достаточно серьезные темы. А еще он слегка ненормальный, и это очень хорошо.