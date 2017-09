Baja: Edge of Control HD – дороги придумали трусы!

DiRT 4 пройдена на 146%, выхода The Crew 2 ждать еще как минимум полгода, а погонять по бездорожью хочется? Что ж, Baja: Edge of Control HD предназначена как раз для того, чтобы скрасить для поклонников гонок по пересеченной местности ожидание следующего AAA-проекта.

Baja: Edge of Control HD Жанр аркадная гонка

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Разработчики 2XL Games, Blitworks

Издатель THQ Nordic

Сайты thqnordic.com , Steam

Издатель игры, THQ Nordic (как же приятно снова увидеть, казалось бы, канувший в Лету логотип) – это бывшая Nordic Games, удачно закупившаяся правами на игры обанкротившихся JoWooD Entertainment, DreamCatcher Interactive, THQ, Digital Reality и NovaLogic. Сейчас компания активно переиздает старые проекты, попавшие к ним в портфолио, и анонсирует новые игры в проверенных временем франшизах. Baja: Edge of Control HD – это переиздание консольной гоночной аркады Baja: Edge of Control, вышедшей ровно девять лет назад на PlayStation 3 и Xbox 360. Естественно с HD-графикой, поддержкой 4K (!) и на современных платформах – Windows, Xbox One, PlayStation 4.

Графику с 2008 года действительно немного подтянули, но до современного уровня она, конечно же, не дотягивает. Обновленные текстуры земли получились немного мыльными, ни о каком глобальном освещении, мягких тенях и тесселяции мечтать не стоит, плюс кусты и листва деревьев так и остались вызывающе полигональными, а травы здесь и вовсе нет. Скажем так, это уже не графика 2008 г., но и не графика 2017 г., тянет максимум на 2012 г. Кроме того, игра поддерживает лишь экраны с пропорциями 16:9, добавляя при других разрешениях черные полосы сверху и снизу. Настроить разрешение, как и изменить хоть какие-нибудь графические опции, кроме гаммы, нам не дадут. Еще одна проблема в плане графики – пригодных для использования камер всего две: дальняя внешняя и камера на бампере. При включенной камере «в салоне» на многих машинах банально не видно трассу, поле зрения закрывают какие-то лишние элементы и полигоны, а зачем в гоночной аркаде вид сбоку в три четверти, вообще осталось для нас загадкой.

При всех недостатках графики Baja: Edge of Control HD, во время заездов некоторые из недочетов просто не замечаешь. Некогда. Ваш багги так трясет и мотает по головоломным трассам, что обращать внимание на придорожную растительность или текстуры вы не сможете. Зато оцените систему повреждений – во время контактного прохождения первых связок поворотов машины активно теряют кузовные панели, которые как оторванные бумажки разлетаются в стороны и остаются лежать на трассе. В результате особо напряженных гонок можно добраться до финиша вообще без обвеса, с голой рамой безопасности. Кстати, в таком случае спонсор не выплатит вам бонусные призовые, ведь панель с его названием потерялась где-то в пути.

Если вы знакомы с гонками серий Baja 250, Baja 500 и Baja 1000, то знаете, что вас ждет. Действительно безумные трассы, карабканье по почти отвесным песчаным откосам, гигантские прыжки между дюнами, езда по вертикальным стенам и прочее прелести мексиканского бездорожья. Как и в реальных гонках Baja, в Baja: Edge of Control HD несколько классов машин, начиная с модифицированных Volkswagen, багги разной мощности, пикапов и мини-грузовиков и заканчивая монструозными Trophy Truck. В каждом классе есть несколько лиг на три-пять кольцевых гонок, несколько ралли чемпионатов с раздельным стартом и несколько испытаний, типа Peak Hill Climb. Плюс открытые гонки для машин всех классов. Кроме того, время от времени вас будут приглашать на спонсорские заезды – это хороший способ подзаработать денег.

Не судите о Baja: Edge of Control HD по первым двум гоночным классам. Пройдите хотя бы пару турниров, накопите денег на Open Wheel и тогда вы увидите другую игру. Baja Bug, Unlimited VW и 4×4 Class — не более чем разминка перед основным блюдом, необходимая для того, чтобы дать вам привыкнуть к трассам и физике машин в этой игре. Багги начальных классов слишком легкие, особенно почему-то в задней части, и их буквально носит по трассе. Начиная с Mini Truck, игра выглядит совсем по другому, машины здесь явно тяжелей, устойчивей и лучше держат трассу.

А это действительно важно. Гоночные трассы – гордость Baja: Edge of Control HD. Таких головоломных, по-хорошему безумных гоночных треков вы еще не видели. Самый сложный раллийный участок DiRT 4 ничто по сравнению с гонкой в Baja. Серии связанных поворотов разной сложности, профилированные участки, многометровые прыжки, проходить которые стоит на строго определенной скорости, длинные якобы прямые отрезки, действительно почти вертикальные подъемы. Хороши как кольцевые трассы, некоторые из которых имеют весьма впечатляющий размер круга, так и раллийные участки на пять-пятнадцать минут. Плюс на некоторых трассах имеется более двух вариантов прохождения почти всех секторов, настоящие лабиринты дорог, так что вы вольны сами выбирать направление. Трасс в Baja: Edge of Control HD более сотни в девяти разных климатических зонах, и они действительно запоминаются, плюс можно просто покататься по огромным уровням-мирам. Чем-то игра напоминает проект FUEL с его колоссального размера миром и внедорожниками всех мастей. Выхолощенный Land Rush из DiRT 4 даже рядом не стоял с неприкрытым безумием Baja.

В отличие от DiRT 4, Baja не пытается казаться симулятором, заигрывая сразу с двумя аудиториями. Baja: Edge of Control HD – это чистой воды аркада с подруливанием в воздухе, прохождением поворотов исключительно в заносе без потери скорости, контактной борьбой в поворотах и т.д. При этом выталкивать противников с трассы в удачно подвернувшийся валун не только можно, но и нужно, впрочем, порой они и самостоятельно «выпиливаются» из соревнования.

Несмотря на аркадность, в Baja: Edge of Control HD имеется достаточно подробная система повреждений. Вы можете сломать подвеску, убить шины, «вскипятить» радиатор и т.д. Вот только складывается впечатление, что аварии и вылеты с трасы, даже с многочисленными кувырками, никак не влияют на состояние машины, она просто «портится» со временем, что отображается на аркадных индикаторах повреждений, похожих на датчики уровня топлива и масла. В игре есть даже пит-стопы, более того, в старших лигах вам не удастся пройти гонку, ни разу не заехав на ремонт. Пит-стоп представляет собой небольшую площадку, после остановки на которой повреждения вашего автомобиля магическим образом исцеляются. Чем дольше вы стоите на пит-стопе, тем больше «здоровья» компонентов восстановите. Для полного ремонта хватает буквально пять-семь секунд.

Есть в Baja: Edge of Control HD и прокачка автомобилей в виде покупок гоночных шин и коробки передач, настройки двигателя, облегчения массы машины. Вот только, как оказалось, побеждать можно и на стоковом авто, по крайней мере, в первых трех лигах каждого класса, так что поберегите деньги на покупку багги старших классов, суммы там более чем приличные.

Baja: Edge of Control HD, несмотря на HD в названии, конечно же, не конкурент современным гоночным играм в плане графики. Но специфическая атмосфера гонок Baja, действительно очень разнообразные и интересные трассы, огромные пространства и интересная физика машин подкупают. Baja: Edge of Control способна порадовать поклонников гонок по бездорожью даже спустя девять лет после выхода оригинальной игры. Если THQ Nordic выпустит полноценный сиквел этого проекта на движке класса Ego Engine 4.0 (DiRT 4), это будет настоящий хит. Тем более что буквально одновременно с выпуском Baja: Edge of Control HD, компания уже анонсировала новый проект в серии MX vs. ATV, также принадлежавшей когда-то THQ – MX vs ATV All Out. И правильно, гонок по бездорожью много не бывает!

