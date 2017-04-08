Ballistic Overkill: безумству храбрых

Рынок сетевых шутеров на ПК взвешен, обмерен и поделен между несколькими играми. Counter-Strike (ок, теперь Counter-Strike: Global Offensive), Team Fortress 2, Battlefield (да, да, сейчас Battlefield 1), Overwatch. Даже серии Call of Duty в последнее время мало что светит. Только безумцы решатся в такой ситуации выпускать сетевой шутер. Что ж, безумцев в этом мире хватает, и их попытки заслуживают по крайней мере уважения. Безумству храбрых поем мы славу… Встречайте Ballistic Overkill – шутер с непростой судьбой от бразильской (!) Aquiris Game Studio.

Ballistic Overkill Жанр сетевой шутер

Платформы Windows, MacOS, Linux

Разработчики Aquiris Game Studio

Издатель Aquiris Game Studio

Сайты Steam

На самом деле Aquiris Game Studio, знакомая нам по чумовой ретро-гонке для мобильных платформ Horizon Chase, начала разработку Ballistic еще семь лет назад. И в начале это был бесплатный сетевой шутер для… Facebook. Да, когда-то считалось, что пользователи этой социальной сети будут в перерыве между разглядыванием котиков и политической руганью играть в том числе и в хардкорные игры. Что ж, через два года в Aquiris Game Studio поняли, что сильно переоценили хардкорность аудитории, и после некоторых пертурбаций расширенная, дополненная и улучшенная версия Ballistic – Ballistic Overkill, появилась недавно на Steam в качестве платного продукта с внутриигровой экономикой.

Разработчики никогда не скрывали, что с самого начала ориентировались в плане дизайна Ballistic на Counter-Strike и Call of Duty. Это влияние ощущается в игре до сих пор, хотя теперь здесь стало больше Call of Duty, чем Counter-Strike. Плюс вполне очевидно влияние на последнюю версию игры Overwatch.

Ballistic Overkill – сетевой шутер с героями, Hero Shooter. Никаких покупок между раундами, никаких классов поддержки – только вперед, только атака. У каждого класса – своя линейка оружия и умений, открываемых с прокачкой уровней, и собственные особенности. Местный снайпер, Призрак, становится невидимым, когда прицеливается из основного оружия. Тень невидима во время быстрого бега и наносит увеличенный урон в спину. Танк имеет увеличенный запас здоровья, но ужасающе медлителен. Гренадер может бросать по паре гранат за раз и получает меньший ущерб от взрывов. Стрелок через небольшие промежутки времени «подсвечивает» всех противников на карте. Берсерк зарабатывает бонус к атаке от полученного урона. Солдат регенерирует со временем.

Учитывая интенсивность боев и уровень наносимого всеми персонажами урона, различия между героями по здоровью, например, не очень существенные. Хрупкая Тень может завалить того же Танка одной удачной очередью в голову. Впрочем, над балансом здесь еще работать и работать. Так, команда, в которой есть три-четыре Тени, может довести противников до белого каления. В режиме же Все против всех Тени вообще чуть ли не ультимативное оружие.

Всего в Ballistic Overkill четыре игровых режима. Уже упомянутый классический Все против всех и не менее классические Командный бой и Захват точек. Впрочем, и четвертый режим, Царь горы, в которой команды сражаются только за центральную точку, не очень-то оригинален. Кстати, это чуть ли не единственный режим, в котором командное взаимодействие при игре со случайными людьми практически всегда на должном уровне. Дизайн карт обязывает. В остальных командных режимах бой, как правило, разбивается на индивидуальные схватки.

Ballistic Overkill – быстрый скилловый шутер, по динамике напоминающий Call of Duty. Скорость боя запредельная, уровни очень тесные, время жизни персонажа редко превышает десяток секунд. Как правило, за эти десять секунд можно пересечь уровень насквозь, от своей зоны возрождения до базы противников. Именно поэтому при глюках матчмейкинга нередки ситуации, когда более сильная команда отстреливает соперников прямо на выходе из безопасной зоны. Это, мягко говоря, раздражает. Опять-таки, при таких размерах уровней снайперам здесь просто негде развернуться, условно открытых площадок в игре буквально две.

А вот выглядит бразильский шутер очень даже неплохо. Возможно, модели могли быть и подетальней, да и анимации порой не хватает плавности, зато графика очень четкая, яркая, а дизайн уровней вообще одно загляденье. Никакого мыла и блеклых тонов – все четко, нарядно, ярко. Дизайнеры уровней явно когда-то учились на архитекторов. Я бы не отказался увидеть оформление Выставочного центра, Библиотеки или Музея в реальной жизни – очень креативно и современно.

Еще одна интересная особенность Ballistic Overkill – наличие внутриигровой экономики. Причем ящики со скинами для оружия, которые в том числе можно разбирать и использовать в крафтинге, не требуют никаких ключей, как в Counter-Strike: Global Offensive или Team Fortress 2! При этом полученные предметы можно продавать на Торговой площадке Steam. Это необычно. Учтите при этом, что стоит Ballistic Overkill не $30, как тот же Overwatch, а всего лишь $8,59.

Да, по большому счету, в этой игре нет ничего, чего бы мы уже не видели в других сетевых шутерах. Но она симпатичная, быстрая и очень аддиктивная. Вероятно, Ballistic Overkill не соберет огромной аудитории и через некоторое время число играющих в нее упадет ниже критического уровня. Но сейчас, в период относительного затишья, вы можете получить свою порцию фана от этой игры.

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