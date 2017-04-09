Battle Brothers: кондотьеры удачи

В XV—XVII веках европейскую историю творили не только регулярные армии империй, но и многочисленные отряды наемников, командиры некоторых из которых в итоге завоевали себе даже герцогскую корону, а то и право на королевский трон. Battle Brothers – ролевая стратегия, в которой вам предлагают попробовать себя в качестве командира подобного отряда, вот только не в реальной Европе позднего Средневековья, а в ее темном фэнтезийном отражении.

Battle Brothers Жанр RPG/стратегия

Платформы Windows

Разработчики Overhype Studios

Издатель Overhype Studios

Сайты battlebrothersgame.com , Steam

Battle Brothers – это фэнтезийный Mount & Blade в виде пошаговой стратегии. Сходство усугубляет не только вид на карту сверху, но и многочисленные вражеские и нейтральные отряды, снующие по миру и оставляющие за собой характерные следы, по которым их можно выслеживать. В Mount & Blade у вас не было какой-либо четкой глобальной цели, кроме как собрать мощный отряд, прокачать его, вооружить и приступить к выполнению сложных и хорошо оплачиваемых заданий знатных родов. Нет такой цели и в Battle Brothers. Точнее, не так. Цели здесь выбираете вы сами. В беседах на привалах вы можете определить свою дальнейшую стратегию и объявить ее соратникам. Собрать полный отряд, заработать известность, накопить определенную сумму и пошить флаг отряда, посетить все поселения в мире игры, начать выполнять задания знати и т.д. и т.п. Плюс в конце игры могут появляться определенные глобальные угрозы, с которыми вам предстоит справиться.

Battle Brothers – жестокая игра. Все солдаты, входящие в вашу компанию – смертны. Мало того, их могут серьезно ранить, причем не только временно вывести из боя, но и нанести увечье, перманентно влияющее на все характеристики. В этом Battle Brothers схожа с Mordheim: City of the Damned. Вариаций ранений, как и оружия, способного их нанести, просто огромное количество, лечатся они медленно, надолго выводя бойца из строя, так что защита – один из самых важных параметров в игре. А люди – главный ресурс.

Вначале вам доступны для найма разве что крестьяне, пьяницы и бродяги. Подкопив денег, вы сможете нанять охотника или охранника каравана. Ну а для самых богатых доступны ищущие приключений отпрыски благородных домов, странствующие рыцари, наемники-ветераны и т.д. У каждого персонажа в игре собственная история, набор базовых характеристик, которые прокачиваются с разной скоростью, даже собственные страхи и травмы, о которых вы не можете знать заранее. Battle Brothers – процедурно-генерируемая игра, так что весь мир и все истории в нем будут у каждого из игроков отличаться, хотя повторов, конечно же, не избежать.

Впечатляет выбор оружия и брони, доступных в игре. От каких-то кухонных ножей, мясницких тесаков, цепов для обмолота пшеницы до протазанов, бердышей, моргенштернов, клейморов и прочих средств отсечения конечностей и нанесения тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью. Аналогично неплох выбор и средств защиты: от простых нательных рубах и войлочных шлемов до наборной пластинчатой брони и щитов в полный рост. Все это можно комбинировать в зависимости от ваших задач и ожидаемых противников.

Вообще, все, что относится к бою, сделано в Battle Brothers просто отлично. Для разного типа оружия имеются собственные удары, требующие определенной выносливости, щитами можно прикрываться от стрел, точный удар может расколоть щит или сбить шлем. На вероятность нанесения урона влияет состояние доспехов, ранения вашего бойца и противника, его моральное состояние, оружие, характеристики героя, его специальные способности и прочее. Плюс на стрелковое оружие также влияет время суток, погодные условия, относительная высота стрелка и цели и т.д. Особого внимания заслуживает мораль. Стоит кому-то получить серьезное ранение или увечье, стоит солдату в ваших рядах пасть от вражеской руки, как мораль других бойцов начнет проседать. Опять-таки, боевой дух зависит от расположения и типа противников. Согласитесь, когда вам в забрало дышат два-три вервольфа, становится как-то не по себе.

Тактические сражения в Battle Brothers – сложные задачи со множеством неизвестных. Так что осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Ведь никто не хочет потерять закаленного в боях ветерана. Плюс битвы в этой игре еще и очень кровавое зрелище. После каждого пропущенного удара во все стороны брызжет кровь, ваши бойцы покрываются ссадинами и кровоподтеками, при особом невезении кто-то может и головы лишиться. Авторы выбрали несколько необычный метод отображения персонажей в качестве погрудных бюстиков-фишек. Это позволяет показать индивидуальность всех бойцов и используемое ими снаряжение, но делает все происходящее на поле боя немного несерьезным.

Ваш отряд продвигается по случайно сгенерированному миру игры, посещает поселения, ищет старост и мэров городишек, которым необходима помощь наемников, зарабатывает признание, чтобы попасть на прием к владельцам замков. Можно взять только одно задание за раз, и только получив плату за его выполнение, направиться дальше. Повторить необходимое число раз. Задний много, но на самом деле они начинают повторятся достаточно быстро. Сопроводить караван, отвезти письмо, разгромить лагерь разбойников, поймать воров, обезопасить поселение, узнать, что происходит в тех заброшенных руинах, из которых доносится зловещий замогильный хохот. Интересно, что бы это могло быть?

Да, кроме других наемников, воров и бандитов, отличающихся фантастическим разнообразием вооружений, вам придется столкнуться и с волками-оборотнями, и с орками, и с ожившими мертвецами, и со злобными некромантами. У нас здесь все-таки фэнтези! Впрочем, схваток с людьми все же больше. Магия есть в мире игры, но этот сеттинг ближе к «Башне шутов» Анджея Сапковского, чем к его же «Ведьмаку». Мрачный, кровавый, неприветливый мир.

Ролевая система Battle Brothers не подразумевает разделения по классам – выбирайте что хотите. Умений действительно очень много, и изучить их одним бойцом невозможно. Но все равно, в итоге вы будете прокачивать персонажа той или иной спецификации – стрелка, попадающего в щель доспех с пятидесяти метров, или бойца первой линии с повышенным запасом здоровья, бонусом к тяжелым доспехам, специализирующегося на дробящем оружии. Вариантов действительно множество, выбирайте под свой стиль игры. И, повторюсь еще раз, берегите своих людей!

Как уже говорилось, на финальную часть игры приходится один из нескольких глобальных кризисов – война между благородными домами, нашествие живых мертвецов или вторжение зеленокожых. В остальном же перед вами грандиозная песочница, XCOM в мире мрачного фэнтезийного Средневековья, в котором вы должны управлять отрядом наемников, сколачивая самую грозную ватагу в округе и не забывая накапливать личное благосостояние, чтобы красиво выйти на пенсию. А там, глядишь, и стать кем-то вроде местного Муцио Аттендоло, наемника, основавшего могущественную миланскую династию Сфорца.

Так как нам, похоже, не суждено увидеть Mount & Blade II: Bannerlord, анонсированную еще в 2012 г., Battle Brothers может стать неплохой альтернативой. Да, здесь нельзя вскочить на коня и лично порубать вражеских рыцарей в капусту, но все остальное – менеджмент отряда, прокачка героев, выбор оружия, выполнение квестов и т.д. — здесь имеются. Это сложная, неглупая и интересная игра для поклонников пошаговых тактик и темного Средневековья.

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