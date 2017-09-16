Beat The Game: этюд в сюрреалистических тонах

Компьютерных игр с геймплеем, основанным на музыке, не так уж и мало, от ритмических аркад до консольно-спортивных танцев, требующих применения специальных ковриков. Однако более привычных, сюжетных и исследовательских приключений, в которых взаимодействие с окружающим миром осуществлялось бы посредством мелодий, как в легендарном Loom (1990 г.), на сегодняшний день явно не хватает. Судя по всему, именно такой проект был задуман Worm Animation, решившей сочетать квестовый игровой процесс на сбор и использование предметов с акцентом на выстраивание звуков в аккорды и ритмы, а также и с яркой сюрреалистической графикой. Правда, результат получился пусть и по-своему примечательный, но во многом спорный.

Beat the Game Жанр адвенчура

Платформы Windows / Mac OS X / Linux

Разработчик Worm Animation

Издатель Worm Animation

Сайт, Страница в Steam

Компания Worm Animation, представившая миру свою дебютную игру, была основана в Сан-Франциско только в 2013 году, но её практически единственный постоянный сотрудник по имени Джемре Озкурт уже пару десятилетий хорошо известен у себя на родине в Турции как талантливый художник-мультипликатор, среди достижений которого – немало анимационных онлайн-проектов и номинация на «Оскар» в 2005 году с мультфильмом «Суслик обломался» (Gopher Broke). Первую свою работу в жанре чуть более интерактивных компьютерных развлечений он создавал исключительно в свободное время и при безвозмездной помощи добровольцев из Нью-Йорка и Стамбула, так что весь процесс занял три года; рассчитывалось при этом на создание игры без насилия, но с возможностью творить и экспериментировать – конечно же, при помощи звуков. При этом наиболее впечатляющим и заметным компонентом Beat the Game оказывается всё-таки искуснейшим образом выполненная графика: игровой мир выглядит крайне красочно и необычно, в духе полотен С. Дали, так что по сравнению с ним и со многими его обитателями недавние Kafka или Memoranda, также претендовавшие на некий градус сумасбродности, выглядят образцами рассудительности и здравого смысла.

А вот что в Beat the Game сведено к минимуму, так это текстовая составляющая: видимо, наём сценариста показался автору совершенно ненужной тратой времени и денег. Сюжета практически нет: в заставке игры наш герой (которого только в ранних пресс-релизах почему-то звали Мистиком), одетый в полосатый чёрно-жёлтый комбинезон, попадает в аварию на мотоцикле и оказывается в странном и непонятном месте: не то пустыня, не то руины цивилизации, но зато щедро наполненные многими самыми диковинными существами, механизмами и просто непонятными предметами.

Взаимодействие со всеми этими вещами также происходит исключительно при помощи мимики и жестов, а главное – уже упомянутых звуков. Первым делом нам вручают особого рода пульт-микшер на восемь каналов и 24 посадочных места, которые нужно заполнить при помощи другого гаджета – улавливателя звуков. Извлекаются эти последние из самых различных мест – одни можно найти просто валяющимися под ногами, тогда как другие нужно обнаруживать при помощи сканера, после чего, сфокусировав его прицел на потенциально интересном источнике, несколько секунд следить за его движением, пока устройство не произведёт запись, добавив в наш микшер очередной компонент.

При этом у нас имеется и более стандартный инвентарь – но раздумывать над применением найденных обычных или не совсем предметов не придётся: все они применяются автоматически. К примеру, после нахождения двух барабанных палочек можно будет постучать в соответствующий объект окружающего мира, добавив в свою коллекцию ещё один звук, да и пиксель-хантингом (в отличие от саунд-хантинга) заниматься повода не будет: активные объекты несколько выделяются на общем фоне, а курсор при наведении на них услужливо меняет форму со ступни на ладонь. А вот мини-карту удобной назвать сложно: разобраться в том, что на ней изображено, ещё сложнее, чем обнаружить смысл во всём здесь происходящем.

Столь же мало практической пользы приносит один из обитателей нашего пустынного оазиса: некто Шаробот, позволяющий при помощи дистанционного управления исследовать мир в перспективе от первого лица и с возможностью расставлять лазерные пометки в потенциально звуконосных местах: на самом деле локации здесь настолько миниатюрны, что лично обойти всё пешком никакого труда составить не может. А вот что приятно разнообразит такое путешествие, так это один из объектов, который способен переключать режим дня и ночи: очередной повод, прежде всего, продемонстрировать отличную работу художника, но также и хоть немного варьировать доступный для взаимодействия в то или иное время суток набор местных предметов и персонажей. Ночью разрешается включать ещё и фонарик, но и без него всё вполне можно разглядеть.

Увы, уровень что интерактивности, что собственно головоломности задачек оставляют при этом желать лучшего. В любой момент можно включить свой верный микшер и потренироваться в создании мелодий и ритмов на основе уже собранного набора звуков – включая тот или иной вариант каждого из восьми каналов и регулируя громкость и уровень эффектов. Однако какой бы то ни было реальный эффект от нашего творчества увидеть сложно: разве что после некоторых аранжировок нас порадуют сообщением, что наша музыка понравилась некоему Кумадаму – одному из диковинных местных созданий, которыми можно только любоваться издали. Зато после сбора всех 24-х звуковых фрагментов нас ждёт простенькая мини-игра в дискотеку: взяв на себя роль ди-джея, нужно будет по очереди активировать в микшере требуемые каналы.

Пройти всю игру можно менее чем за час, и даже многократное исследование крохотного мира, при всей качественности и сюрреалистичности прорисовки и анимации, вряд ли способно привлечь надолго и тем более обеспечить интерес повторного прохождения. По сути дела, у авторов получился разве что этюд на заданную тему или же техническая демоверсия: в таланте художника и его способности создавать качественные мультфильмы сомнений быть не может, но остаётся только надеяться, что для будущих своих проектов он обратится за помощью к сценаристам, а то и к опытным дизайнерам собственно игрового процесса.



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