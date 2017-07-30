Саманта Кингстон – типичная американская старшеклассница. Конфликтует с родителями, любит зависать с подругами, встречается с самым крутым парнем в школе и готовится к самому важному свиданию в своей жизни. А потом она умирает… и снова просыпается в своей комнате в день, ставший для нее роковым.

Before I Fall / «Матрица времени» Жанр драма / фантастика

Режиссер Ри Руссо-Янг

В ролях Зои Дойч (Саманта Кингстон), Хелстон Сейдж (Линдси Эджкомб), Логан Миллер (Кент Макфуллер), Синти У (Элли Харрис), Медальон Рахими (Элоди), Киан Лоули (Роб Кокран), Дженнифер Билз (мать Саманты), Диего Бонета (мистер Дэймлер), Елена Кампурис (Джульетта Сайкс), Лив Хьюсон (Анна Картуло) и др.

Студии Awesomeness Films, Open Road Films

Год выпуска 2017

beforeifallfilm.com, IMDb

Саманта раз за разом проживает один и тот же день – день своей смерти. И даже если ей удается избежать роковой встречи на дороге в 11:39 и прожить еще несколько часов после зафиксированного времени гибели, она все равно просыпается утром в своей постели. Снова пятница 14 февраля, и ей снова нужно собираться в школу, выслушивать те же реплики подруг и соучеников, принимать участие в тех же самых событиях. Или не нужно?

Саманта популярна, у нее отличные подруги, они считают себя крутыми и модными. Вот только постепенно Сэм понимает, что далеко не все, что они делают, хорошо: скорее наоборот, многое из того, что они делают – плохо и непосредственно влияет на жизни людей вокруг них.

Before I Fall, как и любая вариация на тему «Дня сурка», показывает, как небольшие изменения в поведении, секундные задержки, не сказанное или сказанное слово могут изменить жизнь окружающих, порой весьма кардинально. Проживая каждый новый старый день, Сэм чуть по-иному относится к происходящему с ней, меняя свое поведение, а значит, и жизни людей вокруг.

В Before I Fall нашлось место, кажется, всем проблемам, которые любят поднимать авторы подростковых фильмов – злоупотреблению алкоголем, никотином и легкими наркотиками, травле одноклассников, самоубийствам среди школьников, сложным отношениям с родителями и т.д. Но самое интересное, что главный посыл фильма совсем не «перестань быть стервой». Before I Fall пытается рассказать зрителям, что стоит ценить каждый день, каждую секунду, тратить свое время только на то, что важно, быть только с теми, кто важен, не разменивать свою жизнь по пустякам, не важно, сколько у вас в запасе — семьдесят лет или всего один день, как у Саманты Кингстон.

Before I Fall мог бы стать очень неплохим подростковым фильмом, вроде 13 Reasons Why, который действительно обсуждают школьники старших классов даже в Украине. Увы, не стал. Из-за вторичности, затянутости, просто скучности и плохой актерской игры всех, кроме разве что исполнительницы главной роли, ее сестры и матери. Такое впечатление, что весь Before I Fall собран из штампов, кусочков других подростковых фильмов, которые мы уже много раз видели. Да, школа и школьники, может быть, и не меняются, но почему зрители должны чувствовать себя так, будто это мы, а не героиня фильма попали в петлю времени?

Отдельно расстраивает смазанный финал картины. Главное событие, разрыв круга, к которому так стремится Сэм, показан очень небрежно и впопыхах. Так, будто это совершенно проходной эпизод где-то в середине, вставленный только для того, чтобы увеличить хронометраж.

Before I Fall, снятый по одноименному роману Лорен Оливер — хороший пример того, как книга теряет при переносе на экран. Многие важные детали, мелочи, из которых создается настроение, теряются по дороге, другие изменяются до неузнаваемости. Что ж, возможно, эта вариация на тему «Дня сурка» для девочек-подростков важна именно тем, что сможет привлечь внимание к легшей в ее основу книге.

Смотреть или не смотреть этот фильм – решайте сами. Он милый, но очень слабый. Целевая аудитория картины – девочки в возрасте от 12 до 18 лет.