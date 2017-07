Black The Fall: свобода – это контроль

Black The Fall – puzzle/платформер в стиле LIMBO и INSIDE от бухарестской студии Sand Sailor Studio. А еще это аллегорический рассказ о Румынской революции 1989 г.

Black The Fall Жанр puzzle/платформер

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчик Sand Sailor Studio

Издатель Square Enix

Сайты blackthefall.com , Steam

История создания Black The Fall началась в 2014 г. Небольшая инди-команда Sand Sailor Studio вышла на Kickstarter с необычным проектом, сочетающим элементы puzzle/платформера, stealth и 2D-шутера. Выполненная в монохромном 2,5D игра выглядела очень стильно и успешно собрала запрошенные £25,000. Изначально Black The Fall должна была выйти еще в августе 2015 г., но сотрудничество со Square Enix и капитальная переработка концепции отодвинула эту дату на июль 2017 г.

Итоговая Black The Fall стала полноцветной, хотя основная гамма все равно зажата почти до монохрома, и растеряла по пути почти все оригинальные идеи. Теперь это просто puzzle/платформер без каких-либо элементов stealth и action. В таком виде в игре осталось очень мало оригинального и теперь она воспринимается как клон LIMBO, INSIDE или Monochroma.

Герой Black The Fall – бесправный молчаливый рабочий где-то в недрах огромного завода-тюрьмы на территории какого-то тоталитарного коммунистического государства. Портреты Чаушеску, звучащий по радио «Интернационал» и трехцветные флаги с дыркой вместо герба явно намекают на Румынию. Хотя огромные паровые роботы и рабочие-киборги не очень ложатся в этот ассоциативный ряд. Охранники-люди и охранники-роботы не дремлют и при любом подозрении в неповиновении открывают огонь на поражение из тяжелых автоматических пулеметов, в изобилии натыканных по уровням. Ваша задача – выжить и сбежать.

В геймплейном плане Black The Fall мало отличается от LIMBO и INSIDE. Честно говоря, здесь даже меньше оригинальных головоломок и необычных игровых концепций, чем в названных играх. Прыгаем, управляем другими рабочими с помощью специального браслета, открываем двери лазерами, боремся с не самым удобным управлением.

Оригинальная фишка игры – использование робота-компаньона, который поможет вам пройти особо сложные места. На большого металлического муравья можно встать, чтобы дотянуться до карниза, за него можно зацепиться, его можно использовать как груз. Робот полезен, но никакой эмоциональной привязки к нему не возникает. Герой-человек просто эксплуатирует машину, относясь к ней порой слишком жестоко.

Из других интересных концепций стоит упомянуть уровень в полной темноте, где вам необходимо ориентироваться только на звук идущего из труб пара, который может обварить вашего персонажа. От stealth-элементов осталась разве что возможность спрятаться среди мертвых, которой вы воспользуетесь всего два раза за игру.

Во всем остальном Black The Fall выглядит действительно как клон INSIDE, не только в плане используемого стиля, но и по геймплею. Увы, той плавности и продуманности, которые есть в играх Playdead, проекту Sand Sailor Studio не хватает. Порой вы будете умирать не потому, что головоломка слишком сложная или время на ее решение ограничено, а из-за неправильно выставленных дизайнерами таймингов, неверно заданных границ объектов или сбоев игровой физики. Особенно ярко это проявляется в эпизоде с плотом, который чуть не заставил меня бросить игру.

Играется Black The Fall неровно – некоторые эпизоды слишком простые, некоторые придется переигрывать по десятку раз. При том, что в игре чуть более часа геймплея, учитывая все смерти и перезагрузки, вы потратите на прохождение в два-три раза больше времени.

Black The Fall – стильная игра, но, увы, ей не хватает лоска, завершенности и оригинальности, чтобы стать в один ряд с теми же LIMBO и INSIDE. Если вы ищете интересный и качественно сделанный puzzle/платформер этого года – обратите внимание на Little Nightmares, тем более что совсем недавно эта игра обзавелась DLC Secrets of The Maw с новым героем.

P.S. Прямые отсылки к Румынской революции 1989 г. в Black The Fall вы увидите в самом конце игры.

