Blackview BV5000: обзор китайского защищенного смартфона с аккумулятором на 5000 мАч

Никого не удивляет, что известные китайские производители, например, Huawei, Lenovo, Meizu или Xiaomi создают устройства сравнимого с Samsung или Apple качества. При этом за счет более низкой стоимости они выглядят привлекательнее, особенно если речь идет о начальном и среднем сегментах рынка, где характеристики оказываются важнее бренда. Но «китайцы» на этом не заканчиваются – существует множество других брендов, готовых бороться, в том числе, и за кошельки украинских или российских покупателей.

Иногда мы проверяем, как изменилось качество их продукции. Из последних знакомств можно вспомнить смартфоны Jiayu и Ulefone. В обоих случаях мы остались удовлетвореныне до конца. Что же, пришло время снова попробовать на вкус «чистый Китай». Сегодня это произойдет на примере Blackview BV5000 – защищенного аппарата на современной аппаратной платформе, с актуальной версией Android, аккумулятором емкостью 5000 мАч и стоимостью $150. Заманчиво, правда?

Комплект поставки

Смартфон поставляется в картонной коробке средних размеров, на боковине красуется многообещающая надпись «Designed in Italy. Made by Blackview». В ней мы нашли сам смартфон, зарядное устройство (5 В, 2 А), гарнитуру, кабели USB и OTG, документацию, запасную защитную пленку (первая сразу наклеена на экран), пакетик с небольшой отверткой и 8 маленькими болтами.

Сразу стоит отметить несколько деталей. Во-первых – характерный неприятный запах самой упаковки, во-вторых – штекеры microUSB комплектных кабелей. Они заметно длиннее стандартных, потому что разъем посажен глубоко и зарядить его с помощью большинства «обычных» кабелей у вас не получится или зарядка будет идти слишком медленно.

Дизайн

Blackview BV5000 похож на большинство защищенных смартфонов, с которыми нам приходилось знакомиться. У него массивный пластиковый корпус с характерными выступами на торцах и рельефной спинкой.

Боковины дополнительно украшены металлическими накладками, на них же расположены клавиши регулировки громкости (слева) и включения (справа). Сами кнопки тоже из металла.

Расположение остальных органов управления и элементов стандартное. Единственный микрофон и сенсорные клавиши «Меню», «Домой» и «Назад» с белой подсветкойпод экраном. Фронтальная камера, датчики и разговорный динамик над экраном, а индикатора пропущенных событий нет.

Сверху под резиновой заглушкой находятся разъемы microUSB и 3,5 мм. Сзади – объектив камеры, вспышка, решетка динамика.

Удобство использования

С точки зрения удобства, перед нами классическое защищенное решение. Смартфон толстый (13,3 мм), большой (примерно 78 x 149 мм) и тяжелый (254 г). Естественно, что к аппарату с такими размерами и весом придется привыкать, но мало какой защищенный смартфон может похвастаться компактными габаритами.

Расположение клавиш не вызывает вопросов, но нашлись другие шероховатости. Немного странно видеть в таком продукте гладкий пластик и полное отсутствие прорезиненных поверхностей или элементов, которые должны обеспечить лучшую ухватистость и защиту при падениях.

Сборка в целом неплохая, но не идеальная. У клавиш на боковинах есть люфт, да и щели вокруг панели с дисплеем не совсем равномерные. Это нельзя назвать критичными недостатками, но многие компании уже переросли подобные «болезни».

А вот моменты, которые вызывают вопросы. 2,5D стекло со скругленными краями (производитель называет его 2.8D) абсолютно не защищенно, заглушка интерфейсных разъемов не зафиксирована (можно потерять), как и маленькие болтики, которыми прижимается крышка.

Вообще, крышка очень плотно сидит и без болтов, просто под ней находится съемная резиновая прокладка, которая защищает съемный аккумулятор, слоты карты памяти Mini-SIM и Micro-SIM.

Поэтому, если планируется купание смартфона, придется закрутить болтики комплектной отверткой. Неудобство кроется в том, что они маленькие и их легко потерять, так как они не фиксируются в крышке. У большинства защищенных смартфонов такие болты большие и фиксированные (не выпадают из крышки в раскрученном состоянии), а открутить их можно любым подручным предметом, например, монетой. Тут же, если вам понадобиться быстро извлечь симки, придется искать подходящий инструмент.

Производитель не конкретизирует класс защиты устройства, но по внешним признакам (заглушка, резиновая прокладка) его можно оценить как IP65/67 – даже если в корпус попадет пыль, это не скажется на работоспособности, смартфон сможет пережить кратковременное погружение в воду. Еще компания заявляет об ударопрочности, но речь идет скорее о большей, по сравнению с обычными смартфонам механичной прочности (толстый пластик и стекло) – специально кидать и ронять смартфон мы не советуем, многое зависит от случая.

Мы проверили водозащиту смартфона. После купания в раковине вода не попала в разъемы и под резиновую прокладку.

Экран

У Blackview BV5000 пятидюймовый IPS экран разрешением 1280 на 720 точек, его защищает стекло со скругленными краями и олеофобным покрытием, есть датчик автоматической регулировки яркости. Уровень подсветки изменяется от 17,8 до 534 кд/м², измеренная контрастность – 1 к 511. Экран распознает до 5 одновременных нажатий.

С точки зрения качества калибровки, матрица средняя. У нее нормальный цветовой охват, но цветовая температура заметно завышена (8300 К), а гамма-кривая нелинейна. Это может приводить к тому, что белый будет отдавать синевой, а общая картинка немного искажаться.

Впрочем, для своей цены экран неплох и даже в чем-то хорош. К недостаткам стоит отнести только работу датчика автоматической регулировки яркости, он сильно завышает уровень подсветки в любых условиях, а откорректировать его работу нельзя.

В остальном, все неплохо. Уровню максимальной яркости позавидуют многие смартфоны, контрастность средняя для IPS матриц. При использовании в темноте минимальный уровень подсветки будет слегка избыточным. По личным впечатлениям, изображение выглядит хорошо, но мне чуть-чуть не хватало красок – многие современные смартфоны имеют более широкий цветовой охват, поэтому изображение выглядит насыщеннее. Углы обзора максимальные, олеофобное покрытие хотя и среднего качества, но есть. Загнутое по краям стекло странно видеть в защищенном смартфоне, но в повседневном использовании таким экраном пользоваться удобнее.

На выключенном дисплее работают жесты – можно включить подсветку двойным постукиванием, сразу разблокировать проведя пальцем снизу вверх, запускать выбранные приложения и управлять воспроизведением. Жесты работают, удачное движение сопровождается вибрацией, но требуется высокая точность в рисовании символов, что снижает привлекательность функции.

Платформа

Большинство смартфонов со сравнимой ценой и выпущенных в одно время имеют очень похожие характеристики. Поэтому основой Blackview BV5000 стал популярный MediaTek MT6735 с пониженной до 1 ГГц частотой ядер (4 x Cortex-A53 + GPUMali-T720). Тут 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, дополнительно можно установить карту до 32 ГБ. Поддерживаются сети 3G/4G, Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.0, GPS (+A-GPS).

С точки зрения характеристик все стандартно и неплохо, но как на практике? В повседневном использовании BV5000 работает достаточно быстро. Я пользовался им больше 10 дней, установил свой основной набор приложений (социальные сети, мессенджеры, чтение, музыка, подключил аккаунты) и все это время меня устраивала скорость работы. Нельзя назвать смартфон молниеносным, но запуск любых приложений, переключение между ними происходят нормально, списки листаются плавно, быстро запускаются базовые программы.

Единственное, что смартфону не под силу – тяжелые игры. Очевидно, сказывается пониженная частота процессора, потому что относительно тяжелые Real Racing 3, Asphalt 8, Mortal Combat X или очень долго запускались или в них очень сильно проседала частота кадров уже в процессе игры. В то же время, с казуальными Smash Hit, Spider Square и им подобным проблем нет.

Беспроводные модули работают как надо. GPS определяет местоположение за считанные секунды, Wi-Fi работает, сеть аппарат не теряет. Чувствуется экономия на динамиках. Что разговорный, что мультимедийный с отличным запасом громкости, но оба звучат довольно средне. Конечно, голос мамы в телефоне вы узнаете и сможете посмотреть ролик на YouTube, но обоим спикерам свойственны перегрузки, иногда они звучат слишком резко, лучше бы они были тише, но качественнее. Виброзвонок средний по силе, для такого веса корпуса он нормально ощущается.

Музыку смартфон воспроизводит, как и большинство собратьев – нормально. Простых пользователей наверняка устроит подобное качество и громкость, особенно с учетом того, что к ним не примешиваются посторонние шумы.

В отличие от кабелей microUSB с длинным штекером, наушники можно использовать любые, даже с широким штекером (пластик вокруг разъема), но нужно внимательно следить за заглушкой, чтобы она не потерялась.

Операционная система и оболочка

Смартфон работает под управлением Android 5.1 с интерфейсом, дополненным разработками компании, поэтому решение получилось не самое изящное. Так, экран блокировки, шторка уведомлений с переключателями, настройки, телефон и контакты выглядят как в чистом Android.

А вот рабочий стол – оригинальная разработка. Меню приложений нет, все ярлыки размещаются на рабочих столах. После экранов с ярлыками идут еще два мультимедийных, дающих быстрый доступ к музыке, видео, фотографиям, запуску камеры в маленьком окошке.

С учетом того, что на рабочих столах каждый ярлык обрамляет массивная рамка, все выглядит страшненько. Впрочем, рамки – это всего лишь тема оформления и ее можно заменить на другую, для этого предусмотрен магазин бесплатных тем и обоев.

Еще лучшим решением окажется установка стороннего лаунчера, например, Nova Launcher. В нем можно установить стандартные значки приложений, тогда интерфейс будет похож на стоковый.

Есть русская и украинская локализации, они сделаны нормально, но несколько пунктов меню не переведено с английского.

Время работы

Смартфон питает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Производитель предусмотрел возможность подзарядки других устройств, поэтому через комплектный OTG переходник можно не только подключать флешки, но и заряжать другие девайсы.

Касательно времени работы, должен заметить, что оно превысило все мои ожидания. Blackview BV5000 показывает хорошие результаты в тестах и долго работает в жизни. Разряд в режиме ожидания небольшой.

Я использовал смартфон не слишком интенсивно, но подключил два Google аккаунта, была включена синхронизация по 3G и Wi-Fi, включен Viber, разговаривал до 20 минут в день, немного читал, слушал музыку. В подобном режиме заряда уверенно хватало на 4-5 дней работы, время работы экрана составляло 7-9 часов.

Камеры

В смартфоне установлено две камеры – основная на 8 Мп с автофокусом и вспышкой, фронтальная на 2 Мп с широкоугольным объективом. Приложение камеры максимально простое – такое можно встретить в смартфонах Fly, Prestigio, фактически оно используется почти во всех устройствах китайского происхождения.

В настройках можно выставить разрешение 13 Мп для основной и 5 Мп для фронтальной камеры, но в данном случае будет использоваться интерполяция. Скорость работы или полученные кадры не впечатляют – это привычная грустноватая картина для любых смартфонов в такой ценовой категории, поэтому сильно ругать Blackview BV5000 за камеры бессмысленно. Можете просто взглянуть на несколько тестовых снимков:

Итоги

Что можно сказать в итоге? Определенно, перед нами вполне рабочий аппарат, пригодный для ежедневного использования. Нельзя сказать, что «китайцы» полностью переросли все характерные болезни, но за последний год смартфоны стали намного лучше и автоматически улучшилась продукция малоизвестных брендов (судим по примеру Blackview BV5000). Конечно, перед нами специфический аппарат – он большой и тяжелый, такой нужен не каждому. Но если вы ищите долгоиграющий защищенный смартфон и готовы смириться с шероховатостями эргономики, весьма средненькими по качеству динамиками (зато громкими) и ограничены в бюджете, то почему бы и нет? В данном случае цена оправдывает многое и восприятие модели будет зависеть от личного чувства прекрасного. Blackview BV5000 продается на популярных китайских площадках (например, Aliexpress, GearBest) по цене от 135 до 160 долларов – это демократичная цена за защищенный корпус и аккумулятор на 5000 мАч.

Понравилось:

+ Комплект поставки

+ Защищенный от влаги корпус

+ Экран нормального качества с отличным запасом яркости и 2.5D стеклом с олеофобным покрытием

+ Скорость работы при выполнении повседневных задач

+ Аккумулятор на 5000 мАч с возможностью зарядки других устройств и отличное время работы

+ 2 SIM, 16 ГБ встроенной памяти, слот microSD, работающий GPS, Android 5.1

Не понравилось:

— Нюансы эргономики и дизайна (корпус не прорезиненный, мелкие винтики, качество сборки могло быть чуть лучше, большой вес)

— Среднее качество динамиков, датчик авторегулировки яркости

— Пониженная частота процессора не даст играть в тяжелые игры

— Доработки операционной системы производителем (частично свой интерфейс)

Смартфон для обзора предоставлен производителем