BMW i3 REX: зачем электрокару ДВС?

Просто BMW i3? На самом деле на фото – редчайший BMW i3 REX: версия с «увеличителем хода» на базе ДВС-генератора. А за рулем электрокара – его владелец, который рассказал немало нюансов реальной эксплуатации, а не рекламных обещаний продавцов.

Шутка судьбы: тема электрокаров в 2016 году начиналась с BMW i3 и заканчивается также, даже цвет идентичен. Однако обычный электрокар BMW i3 и BMW i3 REX можно отличить без труда: достаточно просто сосчитать количество зарядно-заправочных лючков – у BMW i3 REX их два. Все остальные особенности «на месте»: короткий 4-метровый кузов; необычные распашные двери; полноценный салон на четыре места; контрастная отделка (черные панели, видимый карбон). Но если углубится в поиски отличий двух версий электрокара, то следует глянуть за заднюю часть: под бампером скрывается выхлопная труба, а в подполье багажника предусмотрено окошко доступа к масляному щупу.

Внешность BMW i3 нравится или нет, но не оставляет безразличным никого. Опознать REX-версию проще всего по двум лючкам: в заднем крыле – для зарядки, в переднем – для заправки топливом (бензин с ОЧ 91 минимум). Под бампером скрыта выхлопная труба, в багажнике – масляный щуп

Как на ходу? «Завожу мотор», перевожу селектор в положение «Drive» – поехали! Разгон очень хорош даже в режиме ECO PRO, который владелец вполне логично хочет настроить как основной. На зимних дорогах да при заднем приводе большая динамика режима COMFORT кажется излишней; режим ECO PRO+ режет динамику и максимальную скорость (а также выключает «климат»), но до откровенной медлительности дело не доходит. Рекуперация всегда очень интенсивна; порой кажется чересчур, я бы хотел иметь выбор интенсивности замедления. Руль налит усилием, подвеска плотная и собранная; однако узкие шины требуют внимания на наших дорогах и объезда ям с острыми краями. В целом – толковый современный электрокар с характером BMW.

Основные органы управления – необычный селектор справа от руля, клавиша выборов режимов езды, центральный круглый переключатель; плюс два цветных дисплея. Центральный отвечает за все дополнительные функции электрокара: аудиосистема, навигация, камера заднего вида, различные настройки. Выбранный режим (COMFORT, ECO PRO, ECO PRO+) отображается на экране перед водителем, центральном дисплее, на панели «климата»

А что же генератор REX? Электромобиль BMW i3 REX (Range Extender) не имеет связи между ДВС и колесами: фактически он остается электромобилем всегда, в отличие от гибридов Plug-In, которые при определенных режимах движения едут как традиционный ДВС-автомобиль. В основе системы лежит двухцилиндровый 650-кубовый бензиновый мотор из линейки мотоциклов BMW; этот двигатель вращает генератор, который вырабатывает электроэнергию, отправляет ее в основной аккумулятор, а уже оттуда электричество идет к электромотору, который и вращает колеса. Фактически данная схема являет собой последовательный гибрид (ДВС, генератор, АКБ, электромотор); не путайте с параллельным гибридом, где ДВС и электромотор могут работать вместе и ДВС имеет механическую связь с колесами. Но компания BMW справедливо называет i3 REX «электрокаром с удлинителем хода», ведь именно электрокар здесь первичен.

Отсутствие жесткой связи между ДВС и колесами в данной схеме номинально означает возможность работы ДВС-генератора на оптимальных оборотах – то есть при наилучшем соотношении между расходом топлива и вырабатываемой энергией. Номинально – да, реально – нет. Система REX учитывает нагрузку на аккумулятор при разной манере езды: при низкой скорости, когда невелики затраты электроэнергии – ДВС работает на меньших оборотах; при высокой скорости с большим потребление энергии электромотором – на более высоких; при остановках на светофоре – ДВС отключается вовсе. Поэтому ДВС-генератор слышно или при очень низких скоростях (около 20 км/ч, когда слабо шумят шины и нет шума от ветра); или при относительно высоких (80 км/ч и выше, когда ДВС работает на высоких оборотах). Его звук похож на шум вентилятора печки, фена, пылесоса – в целом монотонный, едва различимый гул. В городской езде его не слышно вообще.

ДВС-генератор REX установлен сзади справа, рядом с электромотором. Внимание на панель приборов: кроме основной шкалы запаса энергии в АКБ здесь также есть и шкала запаса хода на топливе и ДВС-генераторе REX. Управляется система двумя способами: во-первых, можно зайти в меню и принудительно включит режим поддержания заряда АКБ; во-вторых, ДВС-генератор включается автоматически при падении заряда АКБ до уровня 6% – т.е. разрядить аккумулятор «в ноль» здесь не выйдет

Кстати шкала и запас хода динамичны – показатели меняются в зависимости от стиля езды: производитель заявляет 150 км, но владелец говорит о дополнительной прибавке хода от 100-110 км зимой до 160-170 км летом в идеальных условиях. Топливный бак вмещает 9 литров (смешно, «заправка до полного» выходит в 7-8 литров с учетом остатка в баке), что при пробегах 100-170 км означает расход топлива сравнимый с автомобилем В-С-класса.

Конечно, запас топлива невелик, но спустя 150 км на трассе можно найти следующую заправку, затем еще одну, еще и еще. Если ранее поездку на дальнюю дистанцию в 500 км могли предложить только дорогущие электрокары Tesla, то теперь можно доехать и на BMW i3 REX. А после очередной зарядки АКБ он снова превращается в городской электрокар: тихий, чистый, удивительно экономичный. Пообщавшись с владельцем с BMW i3 REX, я понял, что именно «удлинитель хода», пожалуй, и есть самой главной революцией внутри i3 – это решение вопроса длительных поездок здесь и сейчас: именно то, чего так недоставало электрокарам.

Но говорили мы не только об этом…

Мнение владельца

Дмитрий Лебединец, владелец BMW i3 REX

Мой путь к BMW i3 REX лежал через поиск идеального автомобиля для города и жены, плюс хотелось попробовать кардинально новый тип машин – электрокар. Почему электрокар? У меня двое детей, я уже взрослый человек – появилось чувство ответственности перед планетой: я хочу оставить детям чистую природу, хорошую экологию. Электромобиль является одним из способов это сделать.

Я ездил к разным продавцам, рассматривал разные электромобили, даже договорился с одной из компаний о возможности проведения длительного теста Nissan Leaf. И вот в один из дней я попал в самую неприятную электромобильную ситуацию – напрочь села батарея, несколько часов ожидания, эвакуатор. Этого случая хватило для понимания: мне может быть мало 100-150 км суточного пробега, которые дает подержанный Nissan Leaf, мне нужен больший запас хода.

В какой-то момент я переключил внимание на новый Nissan Leaf с АКБ 30 кВтч и обещанным запасом хода в 250 км; но вскоре понял, что в принципе не нравится внешность и внутреннее убранство этой модели. Смотрел FIAT 500e, но он тесноват. Думал о Mercedes B-класса Electric Drive, но его «завернула» жена – она хотела, чтобы электрокар выделялся, чтобы он был ярким и приметным на дороге. И вот знакомые пригласили познакомиться с BMW i3 REX. Это был шок!

Дизайн, отделка – необычные и яркие; привлекает открытый и видимый карбон; управляемость и динамика просто отличные. А еще BMW i3 REX кардинально решал проблему запаса хода: если мне не хватает 150 «электрических» километров, то в запасе всегда есть ДВС-генератор, который добавляет еще 100-170 км. Подобные ситуации уже происходили несколько раз при городской езде; плюс однажды «доезжал» с помощью ДВС на трассе. Хотя здесь отмечу и обратное – как-то проехал от Житомира до Киева (140 км) исключительно на электротяге. Здесь важно понимать, что ДВС-генератор REX – это помощь для экстренного случая, а не стандартный режим эксплуатации, иначе какой смысл в электрокаре? Однако именно REX дает уверенность в том, что «проблем нет, я все равно доеду»! А теперь добавьте к этому просторный салон (реально возил четверых взрослых людей, через распашные двери удобно ставить детское сиденье) и вместительный багажник (250 литров мне хватает для ежедневных покупок, при складывании задних сидений помещаются четыре больших 19-дюймовых колеса с внедорожника)… В итоге сейчас BMW i3 REX стал главной машиной в семье.

Теперь о деньгах. Данный BMW i3 REX я купил за $38 тыс: это версия из США, 2014 года, с пробегом 20 тыс км на момент покупки. Спустя почти полгода на одометре 31 тыс км – т.е. ежемесячно я проезжаю 2-2,5 тыс км, хотя до этого ездил намного меньше. Ведь электрокар сам провоцирует низкой стоимостью километра пробега: всего 10 грн за 100 км. Обычно я заряжаю электромобиль ночью по сниженному тарифу – для зарядки АКБ требуется около 20 кВтч и около 13 грн в деньгах. При этом даже в холодное время года (конец осени и начало зимы, включен отопитель) этого достаточно, чтобы проехать 130 км; летом (с включенным кондиционером) можно рассчитывать на пробег в 150-160 км; при идеальных условиях («удачная» температура, без отопителя и без кондиционера) можно проехать и 180 км. И еще интересный нюанс: купив обычный автомобиль, фактически вы дальше инвестируете в топливо; купив электрокар – вы инвестируете в экономию. По моим расчетам, сейчас данный электромобиль BMW i3 REX экономит мне ежемесячно $200 в затратах на топливо; за все время эксплуатации он уже мне сберег $1 000.

А еще экономия на сервисе: например, производитель заявляет, что здесь не требуется замена масла в редукторе, а обслуживание ДВС необходимо проходит согласно счетчику моточасов. В итоге мое следующее ТО намечено на средину 2018 года и это будет замена тормозной жидкости. Отмечу, что данный электромобиль я обслуживал у официального дилера BMW и он бесплатно выполнил одну из сервисных кампаний (замена крепежа модуля электромотора), хотя номинально электрокар предназначен для рынка США – т.е. сработал глобальный мировой подход. Кроме того, несмотря на предназначения для рынка США, здесь установлены «европейские стекла», без проблем перенастроили свет, мы поменяли индикацию спидометра (с «миль/ч» на «км/ч»), установили навигацию для Украины.

В итоге я очень доволен: яркий и самобытный электрокар, отличная отделка и комплектация, завидная динамика, плюс, конечно, «удлинитель хода» REX.

Электрокар предоставлен владельцем и сообществом «Электро Автомобили»