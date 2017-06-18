Bokida – Heartfelt Reunion: левая рука тьмы…
Земля и небо, Солнце и Луна, покой и подвижность, женщина и мужчина, тень и свет, черное и белое, инь и ян. Авторы адвентюры Bokida – Heartfelt Reunion визуализировали и превратили в игру одну из основных концепций древнекитайской философии.
Bokida – Heartfelt Reunion
Жанр адвентюра
Платформы Windows
Разработчик Rice Cooker Republic
Издатель Rice Cooker Republic
Сайты bokida.com , Steam
Свет — всего лишь левая рука тьмы,
А тьма — всего лишь правая рука света.
Два — это один, жизнь и смерть, лежащие
Рядом, как любовники в кеммере,
Как руки, что сплелись вместе,
Как завершение пути и как его начало.
Урсула К. Ле Гуин «Левая рука тьмы»
Вы – посланник Темной планеты. Она просит вас помочь ей встретиться с потерянным возлюбленным – Светлой планетой. Для этого вам необходимо возродить черные обелиски на удивительной белой планете, восстановить связь, приблизив час соединения.
Мир Bokida намеренно стерилен. Только два базовых цвета – черный и белый. Только самые простые формы. Тем не менее, даже с помощью столь малых изобразительных средств авторы игры создают удивительный мир, полный загадок и потайных мест.
Чем-то Bokida напоминает похожую на нее даже в визуальном плане Antichamber. Здесь тоже есть замкнутые сами на себя коридоры, повторяющиеся, уходящие в бесконечность копии уровней. Здесь тоже для того, чтобы продвинуться вперед, иногда стоит вернуться назад. Да и концептуально обе игры – попытка поговорить на философские темы. Это чувствуется как в самих заданиях, которые вы должны выполнять, восстанавливая черные обелиски, так и в многочисленных изречениях, высеченных на стеллах, разбросанных по всему миру.
Задачки, которые вам придется решать, чтобы восстановить связь между планетами, совсем несложные. С помощью простых строительных инструментов вам необходимо восстановить обелиски, добавив недостающие, поставив на место отсеченные фрагменты, представить, как определенные фигуры будут выглядеть в объеме по трем их проекциям, и т.д. Несложно, но интересно.
Для того, чтобы приблизить встречу планет, нужно восстановить четыре обелиска, но их здесь намного больше, за одно прохождение все не увидеть. Все правильно, в строгом соответствии с визуализируемой концепцией: конец – это только начало. Bokida замкнута сама на себя, и завершив игру, вы возродитесь в начальной точке путешествия. Ведь жизнь – это цикл перерождений, приливов и отливов, слияний и расставаний.
Bokida – Heartfelt Reunion очень необычный проект. Это медитативный симулятор ходьбы, философская притча и весьма неплохая адвентюра. А еще здесь отличная успокаивающая музыка, очень необычная геометрия пространства и меняющиеся физические законы. Рекомендуем.
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