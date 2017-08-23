Обзор беспроводных наушников Bragi The Dash

Совсем недавно беспроводные наушники все равно были соединены между собой проводом, или имели отдельный блок с аккумулятором и другими комплектующими, к которому так или иначе были подключены проводами. Но да, с источником звука они соединялись по Bluetooth, что давало дополнительную свободу действий. Несколько лет назад одним из первых производителей, который взялся за создание действительно беспроводных наушников стала компания Bragi, а деньги на производство были собраны на Kickstarter’e. Сегодня же я поделюсь с вами впечатлениями от использования Bragi The Dash.

Модельный ряд

У компании Bragi не много моделей, но между ними есть разница. Dash и Dash Pro отличаются тем, что Pro-версия дольше держит заряд и теоретически должна исправлять недочеты оригинала. Но и стоит подороже. Самые дешевые – The Headphones – это простые беспроводные наушники без сенсорного управления и прочих «наворотов», которые имеются у старших моделей.

К нам на обзор попала обычная версия Dash. В ходе подготовки материала модель пропала из магазина на сайте Bragi, но добавилась опция Pro-версии, которая изготавливается специально под ушной канал клиента – The Dash Pro tailored by Starkey Hearing Technologies. Но такая модель, как у нас на тесте, еще доступна в других магазинах и площадках.

Комплектация и первые впечатления

По одной только коробке можно сказать, что перед нами не самые простенькие наушники. Оформленная как книга упаковка включает в себя сами наушники, зарядную станцию со встроенным аккумулятором, алюминиевую крышку для этой станции (которая превратит ее в чехол для переноски), USB-кабель, шнурок-крепление для наушников, 4 варианта амбушюр разного размера, сопроводительную документацию и фирменные наклейки.

Старт работы, к сожалению, простым не назвать. С самого начала приложение для смартфона не находило наушники. Сброс не помог, а через утилиту для Мас не получалось обновить прошивку. С помощью Windows-приложения обновления получилось установить не с первого раза. Правда, потом проблем не возникло. Тем не менее, не уверен, что простому пользователю было бы интересно и удобно со всем этим возиться. Даже если не обращать внимания на проблемы, любые обновления куда удобнее устанавливать через приложение смартфона и не держать лишнюю утилиту на компьютере, как основной способ апдейта ПО.

Дизайн и удобство использования

Внешне The Dash выглядят крупноватыми, сравнительно с обычными наушниками. При этом я не назвал бы их тяжелыми. Стоит подобрать размер амбушюр и примерить их, как опасения о размере и весе отходят в сторону. Даже с моим довольно специфическим ушным каналом (далеко не все наушники мне удобны), устройства комфортно подошли и за какие-то мгновения уши привыкли к форме наушников и их весу.

Что вызывало опасения перед началом использования, это насколько же они хорошо будут держаться, ведь никаких креплений нет. С некоторыми спортивными (да и не только) наушниками в комплекте есть небольшие «крючки», которые можно зацепить за ухом, или специальные амбушюры с дополнительными фиксаторами для ушной раковины. А с Bragi такого нет. Как позже выяснилось, Dash хорошо держатся и без дополнительных фиксаторов. Во всяком случае, у меня они ни разу во время хотьбы не выпадали. Но вот во время пробежки левый наушник держался хуже правого и пару раз его приходилось поправлять. Так что для занятий спортом все же лучше воспользоваться комплектным шнурочком с фиксатором, который не даст наушнику упасть, даже если он выскользнет из уха.

И все же главное удобство The Dash заключается в полном отсутствии проводов. Это невероятно удобно. Как только я освоился с тем, что за надежность «крепления» можно не переживать, использование начало приносить максимальное ощущение комфорта. Можно и резко головой крутнуть, развернуться, перехватить рюкзак – ничто не мешает движениям и можно не переживать, что шнур за что-то зацепится и будут какие-либо неприятности. За это компании однозначно плюс.

Собрано устройство тоже очень хорошо. Сами наушники пластиковые, могут быть белыми или черными. Глянец только на внешней стороне, где сенсор. Там же и отверстие микрофона. Все остальное покрытие матовое. Правда, резиновые амбушюры только в самом маленьком размере будут одеваться на канал. Все остальные размеры будут покрывать почти весь наушник, кроме сенсорной панели. Зарядная станция пластиковая, а алюминиевый чехол для нее внутри имеет мягкую тканевую прокладку. Также в нем есть прорезь, через которую можно видеть состояние зарядки наушников (на них есть цветовые индикаторы с четырьмя вариантами цветов, каждый из которых будет показывать статус зарядки).

Сколько можно пробыть с наушниками в ушах – вопрос очень индивидуальный. Лично мне ближе к двум часам становилось некомфортно, датчики все же слегка давят на ушную раковину. Но как это будет у других пользователей – покажет только личный опыт. В любом случае, мне большинство внутриканальных наушников к этому времени могут начинать мешать. А насколько Dash будут удобны вам, выяснить можно только на практике.

Функциональность

Dash – «умные» наушники. Они не просто могут воспроизводить музыку без проводов. Производитель снабдил их несколькими дополнительными возможностями. Для начала, тут есть хранилище емкостью 4 ГБ. Полезным это будет на тот случай, если в планах у пользователя какие-либо активности без источника звука под рукой. Например, на случай, если просто хочется отвлечься от всего и пройтись без смартфона, но музыку послушать все же хочется. Или в бассейне, например. И это подводит нас ко второй интересной особенности устройства.

В наушниках есть набор датчиков, которые собирают данные об активности. Есть три основные занятия, которые поддерживает аксессуар – бег, плавание и велосипед. Контролируются они через приложение смартфона. Кроме количества шагов, расстояния и времени, устройство может измерять пульс с помощью инфракрасных сенсоров. Я попробовал пробежаться. За время короткой (меньше километра) пробежки, сенсор показал в среднем 99 ударов, что явно не дотягивало до реального показателя. Что касается расстояния и количества шагов – тут результат был похож на показания iPhone и MiBand. Другими словами, для любителей это сгодится. Ко всему, наушники могут сами определить, что пользователь, например, едет на велосипеде, но срабатывает это иногда само по себе. ПО пока не совсем готово для таких задач.

На этом «умная» составляющая не заканчивается. Наушники включаются, когда оказываются в ушах пользователя и выключаются, когда тот их вынимает. Они могут использоваться как гарнитура, в каждом наушнике есть микрофоны. И тут интересная особенность – шумоподавление. Активировав режим Transparency можно пропустить с музыкой звуки окружающей среды. Это соответственно ухудшит композицию, ведь наушники будут улавливать довольно много звуков и «разбавлять» ими играющую песню, зато во время прогулки или физических упражнений можно будет слышать происходящее вокруг. В дополнение есть режим Windshield, который предназначен для работы в ветреную погоду, но качество музыки с ним станет заметно похуже.

Управление и синхронизация

Очень интересным показалось управление жестами. На каждом из наушников есть оптический сенсор, манипуляции с которым позволяют управлять воспроизведением и дополнительными функциями. К сожалению, это не самый простой способ взаимодействия с устройством, который потребует привыкания к особенностям работы сенсора, его расположению и потребуют запомнить эти самые жесты. Субъективно, обычные кнопки были бы в разы удобнее, но определенный WOW-эффект сенсоры все же добавляют, как и ощущение более премиальности гаджета.

На каждом наушнике осуществляется управление отдельными функциями. Так, правый наушник отвечает за соединение и управление воспроизведением (как на внешнем устройстве, так и на встроенном проигрывателе), громкость, вызов голосового ассистента и звонки. Правый же управляет режимом Transparency и выбор упражнений. Большинство жестов сопровождаются женским голосом, который подсказывает, в каком меню находится пользователь и какие у него варианты действий.

Также управлять устройством можно с помощью виртуального 4D-меню – жесты головой. Для этого нужно войти в такой режим – опустить голову вниз, выровнять, затем поднять голову вверх – после чего повертев лицом в нужные стороны выбрать желаемую функцию и кивнуть для подтверждения. На практике это не самый удобный способ взаимодействия, так как его можно активировать случайно, да и назвать его интуитивным сложно. Наловчиться с сенсором куда проще, и это намного удобнее.

В конце концов управлять можно и через приложение для смартфона. Там же можно найти все необходимые инструкции по управлению с видео. Такое доступно для смартфонов под управлением iOS и Android. Но это не означает, что наушники нельзя спарить с другим гаджетом. Например, я подключал наушники к MacBook Pro. Разница заключается лишь в том, что управлять устройством с ноутбука нельзя (активировать шумоподавление или режим бега), но с самих наушников доступны все те же возможности.

Что неприятно удивило, это проблемы соединения. С самого начала я «привязал» наушники к своему уже староватому iPhone 6. Пока смартфон был близко, проблем не было, но стоило отойти буквально на пару метров, как появлялись прерывания музыки. Оказавшись за не самой толстой стенкой наушники вовсе могут потерять связь со смартфоном. Попробовав послушать музыку с Huawei P10 Plus я получил тоже самое. Но пока пользователь сидит и работает, со звуком нет проблем. А вот даже во время прогулки/пробежки можно снова получить короткие прерывания. И они довольно частые. Судя по тому, что еще на старте продаж была такая проблема, заключается она не в ПО.

Звук

Наконец-то мы подошли к самому интересному, ведь первоначальная задача наушников – хорошо звучать. Звук, к сожалению, понятие очень субъективное, поэтому отталкиваться придется исключительно от моих личных ощущений. Благо, у меня было много времени и я достаточно хорошо к прислушался к Dash.

Как для арматурных наушников, звучат они не очень сбалансировано. Дело в том, что им не хватает баса. Несмотря на довольно хорошую звукоизоляцию, музыка все равно не звучит достаточно объемно (из-за нехватки низких). Поэтому в некоторых композициях высокие частоты могут быть уж больно писклявыми, что не очень приятно. И удовольствие от музыки будет зависеть от конкретного исполнителя или жанра. Бывалого меломана такие наушники вряд ли устроят.

Глобально, Dash звучат неплохо, но есть зависимость от стиля музыки. Любители электронных направлений и хип-хопа будут не сильно довольны, потому что эти стили завязаны на басе. Рок может быть через чур шумным, ведь тарелки, опять же, не сбалансируются низами. Легкий хаус или что-то из поп-музыки и инди все же звучит хорошо. Но не более. Ничего удивительного ожидать от наушников не стоит.

Но чего мне действительно не хватило, это максимальной громкости. Я давно привык к громкому звуку на концертах и вечеринках, поэтому имею склонность «выкручивать» громкость повыше, чем стоило бы. И вот у Bragi запаса практически нет. К слову, это вопрос не передачи сигнала с телефона или компьютера, воспроизведение музыки со встроенного хранилища ничем (ни мощностью, ни качеством) не отличается от беспроводного соединения.

Автономность

Представители Bragi не врут, когда указывают вероятное время работы. Наушники действительно могут продержаться до четырех часов на одном заряде. Восстановление аккумуляторов займет около двух часов, а зарядить их от самой станции можно 5 раз. ЗУ подхватывает наушники магнитами, но важно хорошо попасть на контактную площадку, ведь иначе один наушник может не заряжаться.

Контролировать процесс зарядки можно по цветовой индикации. Подсветка укажет очень низкий, низкий, средний и полный заряд. Для того, чтобы понимать, сколько запаса работы осталось, достаточно потрясти устройство и появится индикация. Но было бы лучше видеть оставшиеся проценты где-то в приложении. Глобально, автономность не подводит. Но у меня бывал такое, что я два раза за день заряжал наушники, а садятся они, как обычно, в «самый неподходящий момент».

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge за предоставление устройства на обзор

