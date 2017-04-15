Bulletstorm: Full Clip Edition. Симфония смерти. Акт 1,5

Оригинальная Bulletstorm, вышедшая в 2011 г., имела, по большому счету, всего один недостаток – версия игры для ПК вышла с поддержкой печально знаменитого сервиса Games for Windows – Live, горячо нелюбимого геймерами. Что ж, теперь, когда мертворожденное детище Microsoft почило в бозе, самое время перевыпустить культовый проект в Steam, тем более, что HD-ремейки классики – это хит сезона 2016-17.

Bulletstorm: Full Clip Edition Жанр шутер

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики People Can Fly

Издатель Gearbox Publishing

Сайты bulletstorm.com , Steam

Если вы вдруг забыли, что такое Bulletstorm, вкратце напомним. Это – один из самых брутальных шутеров из когда-либо созданных. Семь часов непрерывного action, которые удивят вас разнообразием и кровавостью методов уничтожения противника. Мало того, за особо удачные убийства с использованием окружения, особенностей уровня, нескольких типов оружия одновременно, энергетического хлыста, взрывчатки и ноги (!) главного героя, вы будете получать очки стиля, которые можно потратить на апгрейды оружия. Накалывайте врагов на кактусы, сбрасывайте в пропасть, скармливайте хищным растениям, поджаривайте с помощью тележек для приготовления хот-догов, швыряйте об стены, разбивайте об потолок, рубите вертолетным винтом и прочее, и прочее.

Сюжетная кампания рассказывает историю элитного отряда наемников «Мертвое Эхо» и их безумного командира, который рискнул жизнями подчиненных, чтобы отомстить своему кровному врагу. В режиме Echo можно перепройти особо насыщенные участки кампании на бис, зарабатывая как можно больше очков. А в мультиплеере вместе с тремя другими игроками изобретательно отбиваться от волн противников все возрастающей силы.

Bulletstorm – уникальная игра. Сравнить ее можно разве что с первыми Painkiller или Duke Nukem Forever, да и то Bulletstorm даст обоим огромную фору по разнообразию средств и методов уничтожения противников. За 6 лет, прошедших с момента выхода оригинала, игра не потеряла своего шарма и дарит столь же яркие эмоции, как и в первый раз, легко затыкая за пояс все современные шутеры.

Увы, права на оригинальную Bulletstorm, продавшуюся в 2011 г. тиражом около 1 млн. экземпляров и так и не принесшую прибыли ни издателю, ни разработчику, остались у Electronic Arts, так что владельцы игры не получили HD-апдейт по умолчанию, мало того, старая Bulletstorm исчезла из магазина Steam и осталась только на аккаунтах владельцев. Gearbox Publishing формально выпустила новую версию – Bulletstorm: Full Clip Edition, которую придется покупать отдельно. А ценник на ней сейчас далеко не самый привлекательный. Для Украины игра стоит $24,99, почти столько же, сколько новые AAA-шутеры. Что же вы получаете за эти деньги?

Во-первых, саму HD-версию Bulletstorm и все дополнения к ней. А это DLC Gun Sonata и Blood Symphony с дополнительными картами для испытаний Echo и для кооперативной игры, а также с новыми расцветками энергетического кнута и достижениями. Во-вторых, новый режим кампании – Overkill, по сути, это «Новая игра +», со всем открытым оружием и улучшениями к нему. В-третьих, тем, кто предзаказал игру, достался также DLC Duke Nukem’s Bulletstorm Tour, заменяющий главного героя Грейсона Ханта на Дюка Наше-все Нюкема. Дюк имеет немного иную, чем Хант, озвучку, хотя сюжетные фразы и совпадают один в один. Озвучил Дюка все тот же актер Джон Сент-Джон, неизменный голос этого персонажа. Впрочем, Bulletstorm все-таки шутер от первого лица, так что нового героя вы будете видеть только в сюжетных роликах на движке.

Обновленная версия игры включает новый рендер, текстуры повышенной четкости, пару новых пост-эффектов и поддерживает разрешение 4K для PC и PlayStation 4 Pro. Вот только проблема в том, что улучшение графики совсем не бросается в глаза, как было в случае с Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Наоборот, новый рендер пришелся по вкусу далеко не всем, хотя освещение в нем явно более современное. Такое впечатление, что новая версия получилась чуть более мыльной, возможно, из-за переизбытка motion blur, который, кстати, сильно затрудняет снятие скриншотов игрового процесса.

Но самое главное, в Bulletstorm: Full Clip Edition нет никакого Games for Windows – Live, а значит, и связанных с ним глюков с потерей соединения, сохранений, достижений и т.д. Теперь все работает через Steamworks – просто и прозрачно.

Одно непонятно, почему в Bulletstorm: Full Clip Edition не добавили кооперативную кампанию? AI-напарники в одиночной игре уже имеются, взаимодействие игроков отлично отработано в мультиплеере. Почему же нет? А ведь разрывать врагов двумя энергетическими хлыстами, параллельно соревнуясь в артистичности убийств, было бы очень весело. Bulletstorm – та самая игра, в которую кооперативная кампания буквально просится!

Стоит ли покупать Bulletstorm сейчас, по полной цене? Скорее всего нет, но игру можно занести в список желаемых и приобрести на одной из грядущих распродаж Steam. Gearbox Publishing намекает, что если Bulletstorm: Full Clip Edition окупится, то компания подумает о полноценном сиквеле, который планировался еще в 2011 г., но в связи с финансовыми результатами проекта был отменен. Эх, лично я бы не отказался от Bulletstorm II, такие игры сейчас большая редкость. А пока придется еще раз перепройти Bulletstorm: Full Clip Edition в режиме Overkill. Это будет эпично.

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