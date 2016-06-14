Canon 1300D vs Nikon D3300: твоя первая зеркалка (2016)

Сюжет не нов: боксер-ветеран в силу неких обстоятельств выходит на ринг для боя с молодым и амбициозным противником. В кино и книгах исход зависит от первоначального позиционирования героев. Побеждает хороший (или плохой, но исключительно для того, чтобы добро в финале восторжествовало). В поединке младших версий продуктов ведущих мировых производителей цифровых зеркальных фотоаппаратов нет «хорошего» и «плохого» персонажей, но, тем не менее, ситуация именно такая.

В красном углу ринга сегодня Canon 1300D, амбициозный молодой боец, анонсированный 10 марта 2016 г. и только поступивший в продажу на украинском рынке. В желтом углу ринга – ветеран Nikon D3300, анонсированный 7 января 2014 г. Сможет ли аппарат двухлетней давности на равных соперничать с новой камерой?

Раунд 1. Дизайн и эргономичность

Оба аппарата выдержаны в строгом стиле цифровой классики. В них нет элементов «хипстерского ретро» или разноцветных дизайнерских изысков, которыми баловал покупателей другой японский производитель, Riсoh, владеющий сегодня торговой маркой Pentax. В них невозможно влюбиться с первого взгляда и возненавидеть со второго. С любым из них вы не будете выглядеть белой вороной на тусовке «крутых» фотографов.

Canon 1300D чуть тяжелее, но разница в 55 грамм явно не играет большой роли. Габариты обеих камер примерно одинаковые, но Nikon D3300 на пару миллиметров меньше. С точки зрения удобства удержания аппараты примерно равны, хотя у Nikon чуть больше впадина под средний палец, а значит, пользоваться тяжелыми объективами будет немного удобнее. Впрочем, выступ под большой палец больше у Canon, так что паритет сохраняется. Хват у Canon тоньше и это дает дополнительное место для пальцев правой руки между ним и объективом. Летом нюанс ощутят очень немногие, а вот в холодную погоду, в перчатках – куда больше людей.

Питание Canon 1300D включается рычажком под диском выбора режимов съемки, а Nikon D3300 – переключателем, обрамляющим кнопку Спуск. Хотя системы энергопотребления сейчас достаточно умные, камеры все же выключают. Теоретически, D3300 можно привести в рабочее состояние чуть быстрее и комфортнее, особенно, если на камеру установлен тяжелый объектив: указательным пальцем делать это неудобно (положение On находится со стороны фотографа), а большой палец нужен для надежного удержания корпуса.

Диски выбора режимов съемки (на которые также вынесены сюжетные программы) находятся справа на верхних панелях корпусов (дополнительные экраны в моделях такого класса не используется). У Nikon диск вращается в обоих направлениях без ограничений, у Canon – на угол чуть больше 270º.

В Canon 1300D органы управления сосредоточены справа и доступны пальцами одной руки. В распоряжении фотографа 13 аппаратных кнопок (включая пятипозиционный навипад) и колесо, которое расположено в передней части корпуса, в зоне ответственности указательного пальца.

У Nikon D3300 пять аппаратных кнопок находятся слева от ЖК-экрана, что делает смену параметров одной рукой невозможной. Всего кнопок 13 (не считая ОК внутри навипада), причем три расположены рядом с кнопкой Спуск на верхней панели, а кнопка Fn с назначаемой через меню функциональностью – на скосе передней панели.

Оптическая ось объектива Canon находится ближе к центру, у Nikon – смещена влево если смотреть в видоискатель. Подход инженеров Nikon более удачный, поскольку позволил поместить батарейный отсек так, что при установке на штатив доступ к нему сохраняется (по крайней мере, если площадка невелика). Для Canon такой трюк не проходит, и это плохо, поскольку под крышкой батарейного отсека находится слот для карты памяти. У Nikon D3300 карта памяти устанавливается в слот на правой грани корпуса.

В первом раунде с минимальным отрывом ведет Nikon. Расположение кнопок – дело привычки, но мелочи вроде доступа к аккумулятору и карте памяти со штатива, удобное включение порой играют свою роль.

Раунд 2. Функциональность

В Canon 1300D установлены 18-мегапиксельная матрица собственного производства и процессор Digic 4+. Они работают при значениях чувствительности до ISO 12800. В Nikon D3300 используются 24-мегапиксельный сенсор и процессор Expeed 4, верхняя граница ISO 25600. И это – одна из главных интриг сегодняшнего состязания. Сможет ли матрица двухлетней давности обеспечить техническое качество изображения? Ответ на этот вопрос будет в четвертом раунде, а пока посмотрим что у наших соперников внутри.

Оба аппарата оснащены оптическими видоискателями, отображающими 95% площади будущего кадра. При определенном навыке фотограф может легко компенсировать эту особенность, но если фокусные расстояния объектива постоянно менять, то без кадрирования на компьютере не обойтись – лучше что-то обрезать, нежели потерять, ступни ног или шпиль здания.

Картинка в видоискателе Nikon выглядит чуть больше и чуть светлее. Пусть вас не смущают цифры в технических характеристиках, где увеличение этой камеры х0,85, тогда как у Canon – х0,8. Тут следует вспомнить про кроп-фактор, который у Canon х1,6, а у Nikon – х1,5.

Затворы обеих камер отрабатывают выдержки от 30 сек. до 1/4000 сек.

Система автофокусировки Canon 1300D девятиточечная. У Nikon D3300 точек 11. Разница невелика, и расположение схожее. Обе камеры продемонстрировали уверенную наводку на резкость в условиях нормальной освещенности. Следует признать как минимум достаточной функциональность конкурентов в этой области.

В условиях недостаточной освещенности Canon использует встроенную вспышку для подсветки объекта съемки. У Nikon есть лампа. Сказать что эффективнее сложно, но яркий блиц может испугать, например, маленького ребенка, поэтому решение инженеров Nikon выглядит более разумным.

Скорость серийной съемки Canon 1300D – три кадра в секунду, у Nikon D3300 – пять, но буферы обеих аппаратов заполняются слишком быстро.

Просмотр отснятого материала и работа с меню происходят на трехдюймовых ЖК-экранах с 921 тыс. элементов изображения. Они жестко встроены в корпус и не являются сенсорными.

Управление обеих камер с одной стороны предоставляет максимум профессиональных возможностей, с другой – призвано помочь начинающим в процессе настройки. Как ни странно, графический интерфейс Nikon производит впечатление современного, а работа дизайнеров Canon слишком суха и налет профессионализма, уместный в камере соответствующего класса, в любительском аппарате смотрится хуже.

Canon 1300D оснащен модулем Wi-Fi c NFC, позволяющим не только передавать отснятый материал на мобильное устройство или ПК, но и удаленно управлять камерой. К сожалению, в Nikon D3300 такой функциональности нет. Вернее, она может быть реализована путем приобретения дополнительной платы внешнего блока Wi-Fi или специальной карты памяти с беспроводным модулем.

Подведем промежуточные итоги. Разницу в мегапикселах можно не учитывать, поскольку файлы будут уменьшаться либо до размеров экрана, либо для печати на любительские форматы, хотя 30% преимущество Nikon будет помогать скрыть шумы и визуально улучшить детализацию. Соперник в красном углу ринга имеет аргумент в виде Wi-Fi/NFC, но едва ли он будет столь весомым, как чуть-чуть лучший видоискатель, бóльшая скорость серийной съемки и большее количество точек фокусировки. Nikon выиграл это раунд по очкам, обе камеры примерно одинаковы по возможностям и пока явного фаворита нет.

Раунд 3. Электропитание

По информации производителей от одного заряда батареи Canon 1300D способен сделать около 500 кадров, а Nikon D3300 – 700. По меркам беззеркальных камер это очень хорошие результаты, хотя и не дотягивающие до впечатляющих показателей профессиональных зеркальных аппаратов. К сожалению, обе камеры не заряжаются от USB.

Является ли 500 кадров достаточным для начинающего ресурсом? Безусловно, да. Мало того, понимание ограниченности возможностей заставляет человека думать о том, что и зачем он хочет сфотографировать, а также о том, как это сделать лучше. Так дисциплинировала пленка, а потом – маленькие карты памяти.

И все же в третьем раунде победил Nikon D3300. 200 кадров это, между прочим, почти насыщенный съемочный день, например, в экскурсионной поездке.

Раунд 4. Качество снимков

Решающий раунд. Если вы хотите сделать собственные выводы, загрузите по этой ссылке файлы из обеих камер, там есть и RAW и необработанные JPEG. Некоторые сделаны почти одновременно и объективы использовались схожие, 50 мм. Разница в кадрировании объясняется двумя причинами. Кроп-фактор у Canon х1,6, а у Nikon – х1,5. В телеположении такой расклад сил полезнее для Canon, в широкоугольном – для Nikon, но для среднего диапазона фокусных расстояний особой роли это не играет. Вторая причина – съемка велась с рук, и повторить кадрирование в таких условиях сложно.

Пока ISO не выходит за предел 800, обе камеры показывают хорошие результаты. Да, картинка отличается, но это, по большому счету, дело вкуса.

Система шумоподавления на высоких значениях ISO у Canon работает эффективно, но при стандартных настройках она излишне агрессивна, из-за чего ровные области выглядят хорошо, но мелкие детали утрачиваются. Это подтверждает обработка RAW-файлов, снятых с недодержкой. При трех ступенях (ISO 200 становится 1600) в тенях неприятные цветные шумы еще не портят изображение, а детализация лучше, чем в JPEG из камеры, сделанном на ISO 1600. Работу с красным цветом также следует признать слишком грубой: из-за перенасыщенности пропадает информация. Конечно, насыщенность можно уменьшить в настройках аппарата, но начинающие вряд ли уделят этому должное внимание, остается посоветовать им осваивать обработку RAW, что дает возможность выборочно компенсировать особенности работы алгоритмов аппарата и в части шумоподавления и по цветопередаче.

Возможность извлечь из RAW детали в тенях сегодня становится одним из критериев выбора камеры, поскольку позволяет программно компенсировать узость динамического диапазона матриц. NEF Nikon допускают недодержку в три ступени, однако лучше сохраняют данные яркости, а вот с цветом придется повозиться, причем дело не только в перенасыщенности красных тонов. В середине тонального диапазона возникают искажения цветов, появляется посторонний оттенок, а он устраняется сложно и влияет на передачу теней, из-за которых и затеивается редактирование RAW.

Раунд 5. Объектив для первого настоящего фотоаппарата

Выбор первой зеркальной камеры может стать путем в большую фотографию. И если у вас есть такие планы, обязательно учтите, что аппарат – лишь фиксирующая свет коробка, а картинку для нее делает объектив. И во многом выбор зависит именно от доступности желаемой оптики. По количеству предложений обе системы имеют паритет (214, если пока не хотите перейти на Hotline.ua).

Описывать все варианты – занятие странное, поскольку камеры ориентированы на начинающих. Однако есть один объектив, который настоятельно рекомендуют иметь в качестве альтернативы идущему в комплекте 18-55/3,5-5,6. Конечно, это 50/1,8. Фиксированное фокусное расстояние не просто обеспечивает отличное качество картинки за счет простоты оптической схемы. Оно учит думать перед тем, как нажать на кнопку Спуск.

Для Canon 1300D ограничений нет, и с ним буду работать обе версии, старая Canon EF 50mm f/1.8 II и новая, Canon EF 50mm f/1.8 STM.

В случае Nikon D3300 ситуация иная. Очень привлекательная по цене старая версия Nikon 50mm f/1.8 D требует наличия привода автофокуса в камере (т.н. «отвертки», а его в бюджетных аппаратах нет, т.е. наводка на резкость возможна исключительно в ручном режиме, что для новичка будет проблемой). А вот новая версия, Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G, стоит довольно дорого, примерно на 2000 грн. больше, чем просят за Canon EF 50mm f/1.8 STM. Аналогичная ситуация и с другими «отверточными» объективами.

Кто победил?

Фанфары. В этом поединке победил…

Следует отметить, что оба претендента продемонстрировали очень хорошие результаты. Обе камеры оснащены всем необходимым для получения качественных снимков в классе аппаратов начального уровня. И все же по очкам лучше оказался Nikon D3300.

Да, в этой камере нет модуля Wi-Fi, но действительно ли он так нужен? Зато некоторые конструктивные решения действительно дают определенное преимущество. Видоискатель. Бóльшая скорость серийной съемки. Доступ к карте памяти и батарее при установке на штатив. Наконец, 30% выигрыш по количеству пикселов и 40% по количеству отснятых кадров от одного заряда аккумулятора. И самое главное: связка матрица-процессор у Nikon обеспечивает лучшее соотношение сигнал-шум при увеличении чувствительности. До ISO 800 результаты очень похожи, но дальше отстававние Canon составляет примерно одну ступень. Для Canon 1300D верхней рабочей границей, пожалуй, является ISO 3200, а у Nikon D3300 – ISO 6400. Кроме того, система шумоподавления Canon склонна размывать шум сильнее, из-за чего страдают мелкие детали.

По очкам лучше оказался Nikon D3300.

Однако камера, как уже отмечалось неоднократно, только часть (и не главная) арсенала фотографа. Все определяют объективы. И с точки зрения цены предложения Canon выглядят более привлекательными, по крайней мере, в любительском сегменте. Универсальные зумы производства Nikon, например, 18-135 или 18-200 обойдутся примерно на 2000-3000 грн. дороже.