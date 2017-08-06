Car Mechanic Simulator 2018: отремонтируй это!

Мужчины любят возиться с техникой, вот только далеко не все готовы ради этого пачкать руки в мазуте и заниматься тяжелой физической работой. Намного проще удовлетворить свою любовь к машинам и механизмам с помощью соответствующих игровых симуляторов, не махая кувалдой, а нажимая кнопки мыши. Именно этим объясняется популярность проектов вроде Euro Truck Simulator 2. Польская студия Red Dot Games из Жешува нашла в этом сегменте собственную нишу, выпустив в 2014 г. симулятор автомеханика Car Mechanic Simulator 2014. Третья версия игры, Car Mechanic Simulator 2018, появилась в Steam неделю назад.

Car Mechanic Simulator 2018 Жанр симулятор

Платформы Windows

Разработчик Red Dot Games

Издатель PlayWay S.A.

Сайты Steam

Car Mechanic Simulator 2014 оказался настоящим прорывом для маленькой польской студии, разошедшись за три года тиражом в 470 тыс. копий. Следующая версия, Car Mechanic Simulator 2015, включающая некоторые усовершенствования и обновления, продавалась еще лучше – 570 тыс. копий за два года. Мало того, к CMS 2015 вышло 11 DLC, одни из которых добавляли в игру новые машины (внедорожники, лицензированные Maserati, Mercedes-Benz, Bentley, DeLorean(!)), другие существенно преображали геймплей, открывая новые функции. Дело пошло так хорошо, что издатель проекта, компания PlayWay, поручила другим студиям разработку схожих игр, посвященных поездам и локомотивам – Train Mechanic Simulator 2017, и сельхозтехнике – FarmFix Simulator 2014. Впрочем, давайте вернемся к Car Mechanic Simulator 2018.

По большому счету, это новая платформа, на которой Red Dot Games будет развивать свой симулятор автомеханика, добавляя к нему новые машины и функции через DLC. По подобной схеме работают практически все современные симуляторы, от Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator до Train Sim World, theHunter: Call of the Wild и Farming Simulator 17. Car Mechanic Simulator 2018 в базовой версии включает практически все функции, которые появились в дополнениях к Car Mechanic Simulator 2015, кроме лицензированных машин. Плюс еще много нового.

В первую очередь – это улучшенная графика и физика. По сравнению с CMS 2015 это действительно серьезный шаг вперед, автомастерская и сами авто выглядят теперь почти как в AAA-симуляторах от EA или Ubisoft. Другое дело, что с бликами и ореолом вокруг источников света авторы немного переборщили, да и оптимизация оставляет желать лучшего. Car Mechanic Simulator 2018 разогревает GeForce 1060 не хуже, чем какой-нибудь новомодный шутер на движке CryEngine.

Самые заметные новые игровые модули – гаражные распродажи и свалка, где в специальных локациях вы сможете поискать запчасти, подлежащие ремонту и использованию, или старые автомобили, которые можно восстановить, а затем продать на аукционе или оставить в собственной коллекции. Почти как в автопередачах на каналах Discovery.

Существенно пополнился и набор инструментов механика, позволяющих разбирать новые компоненты автомобиля. Так, например, двигатель теперь можно полностью снять с помощью мини-крана и разместить на специальном стенде, вращая его как вам удобно. Наконец-то не нужно гонять подъемник туда-сюда. Резину теперь тоже можно снять с колесных дисков на специальном стенде, мало того, перед установкой обратно колеса необходимо отцентрировать. То же касается амортизаторов, теперь их можно разобрать и заменить неисправную пружину или шайбу. Пополнился и набор диагностических инструментов для тестирования разных компонентов автомобиля. Плюс на обычном треке можно протестировать тормоза и подвеску, то же самое можно сделать и на тестовой дорожке в мастерской. Спортивный трек предназначен для тестов мощных спорткаров.

Из нововведений стоит обратить внимание на увеличение числа базовых моделей автомобилей до 40, причем каждая из них имеет реальный прототип, но, в связи с отсутствием лицензии, называется иначе и имеет иной логотип. Соответственно увеличилось и число компонентов, подлежащих замене. Так, теперь можно менять и кресла в салоне, и стекла.

В остальном же это все тот же старый добрый Car Mechanic Simulator. Получаете заказы, часть из которых сюжетные, а часть генерируемые. Находите неисправные узлы, разбираете двигатель, подвеску, выхлопную систему и т.д. на запчасти, чините сломанное или покупаете замену, исправляете неисправность и отправляете отремонтированное авто заказчику. Зарабатываете опыт, открываете новые способности, расширяете свою мастерскую, покупаете старые машины и т.д. Звучит немного скучно, но удовольствие от копания в двигателе спорткара выпуска 1960 г., если вы цените и любите технику и можете оценить инженерную красоту машины, просто нереальное.

Да, интерфейс Car Mechanic Simulator 2018 далеко не идеален, и чтобы добраться до некоторых деталей, придется изрядно покрутить камеру; да, некоторые вещи здесь намеренно упрощены, но тем не менее, сборка/разборка авто сделаны просто отлично. Есть некоторые претензии к обновленному интерфейсу работы с автомобилем и круговому меню, но после 5-6 часов игры к ним привыкаешь и перестаешь замечать. Немного разочаровывает и стандартная демонстрация степени повреждения деталей с помощью ржавчины, несмотря на то что в описании может быть указан совершенно другой тип повреждений.

Сразу после релиза на Car Mechanic Simulator 2018 обрушился шквал критики в связи с отвратительной оптимизацией игры и огромным числом багов, в том числе падений игры, битых сохранений и т.д. Но, к чести разработчиков, они признали свою ошибку, извинились перед коммьюнити и работали не покладая рук в течение всей недели, выпуская обновления чуть ли по несколько раз в день. На момент написания статьи вышло уже 11 патчей, поправивших большую часть глюков (правда, достижения все еще не работают), надеемся авторы и дальше будут так же плотно работать со своим проектом.

Одновременно с релизом Car Mechanic Simulator 2018 вышло два платных DLC с лицензированными машинами. Это Mazda DLC (MAZDA RX-7, MAZDA Savanna RX-3 1978) и Dodge DLC (1968 Dodge Charger, 1970 Dodge Challenger R/T). В планах — появление в игре Mercedes, Maserati, DeLorean (!), Pagani (!!!), Bentley, Plymouth, Chrysler, Jeep, Ram и Lotus. Впрочем, даже с имеющимися в игре нелицензированными машинами скучать вам не придется. Заказы следуют один за другим, внутренности машин различных эпох и классов существенно отличаются друг от друга, и ковыряться в них безумно интересно.

Car Mechanic Simulator 2018 – неторопливая, медитативная игра для тех, кто любит технику и автомобили. Это своеобразное авто-RPG, вот только вместо победы в гонках или боях вам необходимо чинить их последствия. Да, эта игра на любителя, но если вы любитель, она принесет вам массу удовольствия. Стоит ли брать CMS 2018 прямо сейчас или лучше подождать осенней распродажи? Если у вас уже есть CMS 2015, лучше подождать, если же нет – игру уже можно покупать, основные глюки исправлены за прошедшую неделю. А я, пожалуй, добавлю в список желаемого DLC с лицензионными машинами, к тому времени, как я наиграюсь со всеми имеющимися в игре автомобилями, как раз подоспеет какая-нибудь распродажа.

P.S. Если вам нравятся подобные игры, обратите внимание на бесплатный симулятор оружейника, о котором мы в свое время писали – World of Guns: Gun Disassembly.

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