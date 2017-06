После очень странного шпионского сиквела Cars 2 и совсем уж невразумительных спин-оффов Planes и Planes: Fire & Rescue (изначально планировалась целая трилогия про самолетики), Disney решила вернуть мир машин к тому, с чего все, собственно, и начиналось — к гонкам. На первый взгляд, Cars 3 рассказывает зрителям ту же самую историю, что и оригинальный фильм, но это не совсем так.

Cars 3 / «Тачки 3» Жанр семейный мультфильм

Режиссер Брайан Фи

Роли озвучивали Оуэн Уилсон (Молния Маккуин), Кристела Алонсо (Крус Рамирес), Арми Хаммер (Джексон Шторм), Сырник (Ларри-кабельщик), Бонни Хант (Салли Каррера), Чич Марин (Рамон), Дженифер Льюис (Фло), Джон Ратценбергер (Мак), Натан Филлион (Стерлинг) и др.

Студии Pixar, Walt Disney

Год выпуска 2017

disney.com, IMDb

Кажется, Disney в совершенстве освоила один простой киноприем и теперь активно использует его во всех своих франшизах. Компания очень удачно передала эстафетную палочку новому поколению героев в Star Wars: The Force Awakens. Затем чуть менее успешно повторили тот же прием в Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Теперь пришла очередь серии Cars. И хотя на первый взгляд Cars 3 – это продолжение истории гоночного автомобиля Молнии Маккуина, мультфильм на самом деле не о нем, точнее, не только о нем.

Молния Маккуин начинает сдавать свои позиции. Он уже не так молод, технологии, на которых он построен, уже морально устарели. Он, бесспорно, гениальный гонщик, вот только состязаться с молодыми, вовсю использующими компьютеры и виртуальные тренажеры, гонщиками ему уже сложно. Маккуин проигрывает гонку за гонкой и в конце концов попадает в тяжелую аварию. Чтобы зализать раны и понять, что же ему делать со своей гоночной карьерой, Маккуин отправляется в родной Радиатор-Спрингс.

Просто он вовремя поймет, что есть нечто важней побед на гоночном треке. Поймет то, что Док Хадсон осознал еще в первом фильме. Да, Cars 3 — не совсем детский фильм, он говорит о старости, о том, что нужно вовремя остановиться и дать дорогу молодым, что важно уметь проигрывать красиво.

Впрочем, основной посыл, традиционный для мультфильмов Disney, совсем не изменился. Неважно, что тебе говорят другие, неважно, что собственные страхи и обстоятельства заставляют тебя предать свою мечту, неважно, что все смеются над твоими стремлениями, главное — чтобы был кто-то, кто верит в тебя и чтобы ты сам наконец-то поверил в свои силы. Это действительно то, что стоит донести до юных мальчиков и девочек, особенно девочек, которым в силу традиций и предрассудков все еще закрыты двери в некоторые профессии. Закрытых дверей не бывает, именно это пытаются объяснить детям авторы Cars 3.

В итоге, несмотря на некоторую вторичность, особенно в первой половине фильма, Cars 3 оказывается достаточно самобытным произведением с собственным шармом. Кстати, граница между частями мультфильма оказывается еще более отчетливой из-за переноса места действия из урбанистических декораций гоночных центров и треков, с их прямыми линиями и зализанными контурами, на природу. Вот здесь аниматоры Pixar оттянулись на полную. Я редко обращаю внимание на качество рендеринга, но визуализация природы во второй половине Cars 3 – это нечто. Освещение, текстуры, частицы, задники, внимание к деталям. Такое впечатление, что настройки графики внезапно выкрутили в Ultra. Что-то подобное мы видели в The Good Dinosaur, но если в том мультфильме, кроме графики, буквально не на что было смотреть, в Cars 3 имеется еще и очень трогательная история и живые персонажи.

В оригинальной версии Cars 3 есть много приколов, которые не бросаются в глаза тем, кто не интересуется гонками. Так, например, Хэмилтона, бортовой компьютер Крус Рамирес, озвучил не кто иной, как трехкратный чемпионат Formula 1 Льюис Хэмилтон. А гоночный комментатор Боб Катласс говорит голосом ведущего NBC Sports Боба Костаса. Кроме того, в озвучке мультфильма приняли участие многие гонщики серии NASCAR.

Впрочем, украинская локализация тоже заслуживает похвал. Так случилось, что оригинальные Cars 2006 г. стали одним из первых примеров творческого перевода на украинский, с локализацией имен и шуток, с местным приколами. Вторая часть продолжила эту традицию. Естественно, в третьей студия озвучания решила не отказывать себе в удовольствии еще раз поприкалываться над нашими реалиями. Так что не удивляйтесь комплекту шин для езды по Одесской области и упоминаниям Куреневки. Это действительно очень смешно, и зал буквально взрывается на каждой подобной шутке.

Несмотря на некоторую вторичность, у Disney/Pixar получился очень неплохой, красивый и трогательный мультфильм, который можно смело рекомендовать и взрослым, и детям. Каждый из них найдет в Cars 3 что-то для себя. Плюс полбалла накинем Cars 3 за украинскую локализацию.

P.S. Поездки Мака по Америке – чистый American Truck Simulator. Очень похоже.