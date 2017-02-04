CAYNE: тайна рождения

CAYNE: тайна рождения

CAYNE – бесплатный сиквел хоррор-адвентюры STASIS от творческого коллектива THE BROTHERHOOD. Таким неожиданным образом студия решила прорекламировать свой новый проект BEAUTIFUL DESOLATION, кампания по сбору средств на который как раз запущена на Kickstarter.

CAYNE

Жанр адвентюра
Платформы Windows, macOS, Linux
Разработчики THE BROTHERHOOD
Издатель THE BROTHERHOOD
Сайты playcayne.com , Steam

Хедли пришла в клинику на процедуру искусственного оплодотворения. Она засыпает под наркозом, чтобы очнуться через девять месяцев уже с огромным животом в полутемной комнате со зловещим манипулятором под потолком. Огромная неясная фигура бродит в полумраке вокруг кровати, пол содрогается под шагами гиганта. Компьютерный голос сообщает, что все готово к извлечению матки. Так начинается сражение молодой женщины за свою жизнь и жизнь еще не родившегося ребенка.

Что ж, CAYNE, пожалуй, первая игра, в которой нам придется управлять беременной. Несмотря на огромный, мешающий ходить живот, Хедли придется буквально продираться через помещения странной исследовательской станции, на борту которой она оказалась против своей воли, гасить пожар, взрывать генератор и даже сразиться со странной инопланетной тварью, сбежавшей от исследователей.

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Как и в предыдущем проекте студии, STASIS, речь снова идет о незаконных медицинских экспериментах. И вновь в происходящем замешана могучая Cayne Corporation, более того, в этот раз дело касается самого господина Кейна. Кстати, и тот самый исследовательский корабль Groomlake, на борту которого происходили события STASIS, вы тоже в конце концов увидите.

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Помещения станции пусты, на стенах видны следы крови, лифты не работают, видны многочисленные разрушения, кое-где бушует пожар. Атмосфера практически идентична той, что мы помним по STASIS. Нам нет смысла разбираться в том, что здесь произошло, но чтобы пробиться наружу, придется внимательно читать дневники погибших обитателей станции в поисках подсказок. Будьте внимательны, CAYNE – это старорежимная адвентюра, так что случайный на первый взгляд набор цифр — на самом деле важная для прохождения подсказка, а ключи к энергетическим барьерам здесь генерируются случайным образом для каждой новой игры.

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Как и в случае со STASIS, в целом головоломки вполне логичны и решаются либо комбинированием предметов в инвентаре, либо поиском ключа. Здесь не так много игровых экранов, но все равно, придется пару раз побегать из одного конца станции в другой. В CAYNE авторы традиционно уделили особое внимание проработке статичных игровых задников и саундтреку, а вот фоновые звуки уже не так пугают, как в оригинальной игре.

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CAYNE – небольшая игра, с достаточно прямолинейным сюжетом. Предугадать, чем все закончится, и кто на самом деле беседует с Хедли во время ее «прогулки» по станции, можно еще в первой половине игры. Хотя финальные кадры могут и удивить. На прохождение CAYNE у вас уйдет буквально два часа, даже учитывая время, потраченное на беготню. Но, принимая во внимание бесплатность и небольшой срок разработки, ругать игру за это не хочется.

Если же вы желаете отблагодарить авторов CAYNE за проделанную работу, всегда можно приобрести DELUXE CONTENT к этой игре, оригинальную STASIS, которая продается сейчас со скидкой, или поддержать новый проект студии, пост-апокалиптическую адвентюру BEAUTIFUL DESOLATION на Kickstarter.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Бесплатность; детальные игровые фоны; атмосфера; мир STASIS
Минусы: Предсказуемый сюжет; небольшая продолжительность
Вывод: Как для бесплатного проекта – практически идеально

 
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