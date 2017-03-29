CeBIT 2017. Последняя выставка.

На самом деле – не совсем так. Действительно, в рамках текущего формата торговой выставки CeBIT исчерпал себя. Совпало несколько факторов, положительных, например, повсеместное распространение Интернет (что в свою очередь стало возможным благодаря стремительному развитию IT в целом) и отрицательных – международный экономический кризис привел к снижению расходов вообще и на информационные технологии в частности.

Руководство Deutsche Messe несколько последних лет пыталось найти формат, ориентированный на бизнес-аудиторию, однако оказалось, что это не выставка. Стенды исчерпали свой потенциал, тем более, что на многих из них не показывали ничего «материального». Решения и услуги проще описать в ходе презентации, а еще лучше – вовлечь аудиторию в обсуждение.

В 2018 на CeBIT все будет по-другому. Во-первых, вместо выставки будет фестиваль цифровой трансформации d!campus, в значительной мере на открытом воздухе, под сенью знаменитой деревянной конструкции. Во-вторых, он пройдет 11-18 июня, т.е. летом и уже после главной мировой «аппаратной» выставки Computex. Павильоны вокруг будут отданы под три другие части: d!conomy (продукты и решения), d!tec (устройства) и d!talk (выступления и дискуссии).

Дроны

Летающие беспилотные аппараты в этом году были весьма популярны и использовались не столько для привлечения внимания посетителей, сколько по своему прямому назначению. Пока вопросы доставки грузов дронами остаются открытыми, хотя работы в этом направлении не прекращаются, основная модель использования беспилотников – сбор информации.

Intel арендовала огромный участок территории перед павильоном и демонстрировала полеты дронов над макетами (1:15) нефтяной вышки и солнечных коллекторов. А на стенде были представлены несколько версий летающих аппаратов, причем камеры на них устанавливаются далеко не игрушечные, уровня топовых Panasonic и Sony 7RII, а также термальные.

Изображения, полученные дронами, предназначаются явно не для фотостоков. Программное обеспечение использует данные с камер для анализа и визуализации, что позволяет снизить расходы на инспекцию тяжелодоступной инфраструктуры и улучшить обслуживание таких объектов. Коммерческий интерес процессорного гиганта заключен в серверах и системах обработки данных, без которых летающие камеры – лишь дорогие игрушки.

Инспекционные дроны показывали многие. Уровень развития технологий давно позволяет собрать летающий аппарат из доступных на рынке комплектующих. Проблемы высокоточной навигации на открытом воздухе (по крайней мере, при возможности уверенного приема сигналов GPS) также решены. Сегодня разработчики сосредоточены на поиске способов безаварийного перемещения дронов в закрытых объектах инфраструктуры со сложной геометрией пространства, например, системах вентиляции зданий.

Роботы

Их было много. И прошлогодний человекоподобный Пеппер, и промышленные манипуляторы, наученные к выставке приготовлению кофе (одна «рука» наливала кипяток в фильтр-пакет с емкостью для готового напитка, который держала другая «рука») и исполнению партии на электронных барабанах.

Роботами, выполняющими запрограммированные действия, сегодня никого не удивишь. А вот интерактивность пока в новинку. Один робот рисовал с натуры. Наивно с точки зрения изобразительного искусства, но интересно с точки зрения информационных технологий. Система управляла манипулятором в режиме реального времени, причем для каждого «портрета» набор движений был уникальный.

Главная задача подобных экспериментов – создать почву для взаимодействия роботов и людей, научив первых реагировать (хотя бы из соображений безопасности) на действия вторых.

Deutsche Telekom занялся парковкой

Пока отечественные операторы связи озабочены маленьким средним чеком и не знают, что еще предложить своим абонентам, Deutsche Telekom в Гамбурге запускает пилотный проект, связанный с парковкой автомобилей. Идея проста. На всех парковочных местах вместо непонятных людей, собирающих мзду, размещаются простые датчики, передающие в центр управления информацию, стоит ли над ним автомобиль или нет. Приложение для смартфона позволяет найти свободное место для парковки и оплатить его буквально в несколько прикосновений к экрану.

Датчики в производстве недороги, цена при заказе в масштабах города – меньше 10 Евро. Выигрывают все. Оператор связи получает заказ на обслуживание инфраструктуры – сети передачи данных, дата-центра. Город получает налоги и сборы за парковку. Граждане – еще одно маленькое удобство жизни в мегаполисе.

Аппарат по изготовлению бумаги

Судя по всему, разговоры о безбумажном документообороте пока не привели к радикальному сокращению бумажных документов. Компания Epson показала уникальный аппарат PaperLab A8000. Рассказ о нем всегда начинают с вопросов безопасности. Если нарезанные обычным офисным уничтожителем «лапшой» или кусочками документы можно достаточно просто сложить и восстановить данные, то PaperLab A8000 буквально разбирает бумагу на волокна и узнать, что там было напечатано или написано, просто невозможно.

Однако инженеры пошли дальше и научились формировать из волокон старой бумаги новую, причем процесс практически не требует воды (вода используется лишь для поддержания заданной влажности внутри устройства). За час машина делает до 720 листов бумаги (примерно 12 листов в минуту), не идеально белой, но гладкой и вполне пригодной для повторного использования. Для изготовления первого листа после нажатия кнопки Старт требуется всего три минуты. PaperLab A8000 уже продается в Японии, и в 2018 г. ожидается начало поставок на европейский рынок. Себестоимость получения бумаги из макулатуры не озвучена, но технология практически безотходная, а машина умеет производить листы разной плотности и степени гладкости.

8К

Партнером CeBIT в этом году была Япония. Страна восходящего Солнца оказалась весьма кстати на закате крупнейшей IT-выставки Европы. По разнарядке и самостоятельно, многие японские компании показали свои продукты и решения. Одним из них было телевидение 8К от NHK.

Картинка просто потрясающая. На большом экране некоторые фрагменты как будто трехмерные. Спорт и пейзажи выше всяческих похвал. Однако у 8К есть один существенный недостаток, прямо проистекающий из его достоинства. Когда крупным планом показывают человека, то из-за очень высокого разрешения картинки видны и все огрехи кожи, и пылинки-ворсинки на темной одежде и вообще слишком много деталей, которые мы бы могли не заметить «невооруженным» глазом.

Для демонстрации контента использовались четыре 4К-проектора, синхронно показывавшие свои фрагменты. Панель (на фото вверху) из-за «маленького» размера диагонали уже не выпячивает лишние детали.

Кроме развлекательных применений, у 8К есть потенциал в других отраслях, например, в медицине. На стенде демонстрировалась запись процесса операции: увеличения и разрешения хирургу хватает для работы манипуляторами через небольшое отверстие, полостные операции в ряде случаев можно заменить на менее травматичную для пациента лапароскопию.

* * *

Выставка CeBIT была замечательной страницей в истории IT-индустрии. Но мир меняется, и с ним меняемся мы. Что принесет год 2018? Осталось совсем немного, скоро узнаем.