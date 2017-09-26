Что нового в iOS 11?

Каждая новая версия любой операционной системы Apple привносит в жизнь пользователей новые привычки. Ведь пресловутая «магия Apple» состоит из тысячи мелочей, призванных, по мнению руководства компании, сделать нашу жизнь удобнее. Давайте посмотрим, какие новые удобные мелочи ждут владельцев устройств с iOS в ближайшем будущем.

Опубликованный год назад обзор iOS 10, для удобства читателей был поделен на несколько разделов. Поступим так же и в этот раз.

Внешняя оболочка

Одна из первых особенностей, бросающихся в глаза при знакомстве с iOS 11 — это в определенном смысле вернувшийся настырный раздел «Непрочитанное», который существовал не то в 8-й, не то в 9-й версии iOS. Если попытаться вытянуть сверху вниз шторку с виджетами на заблокированном экране, то при наличии непрочитанных уведомлений система напомнит о них внезапным всплывающим полупрозрачным списком, выезжающим на экран снизу вверх. Если от удивления подвиснуть и одну-две секунды ничего не делать, список просто исчезнет, но виджетов своих вы так и не увидите. Если же потянуть внезапно показанные «непрочитанные» снизу вверх, то их можно затем сдвинуть слева направо и наконец-то увидеть искомые виджеты.

Это очень странный и противоречивый момент, к которому непросто привыкнуть и перестать раздражаться. Впрочем, если непрочитанных уведомлений нет, виджеты выезжают совершенно привычно. В самих виджетах значимых изменений нет, зато «Пункт управления», который вытягивается снизу экрана, полностью переработан.

В первую очередь в глаза бросается то, что все элементы «Пункта управления» теперь размещены на одном экране и для доступа к музыке, например, не нужно перелистывать блоки управления вправо-влево.

Кроме того, явным новшеством являются широкие слайдеры, отвечающие за яркость экрана и громкость. На практике это намного более удобное решение, чем тонкие горизонтальные ползунки, использовавшиеся ранее.

Как водится в последнее время, 3D Touch можно применить практически к любому элементу пункта управления: в управление радиомодулями при разворачивании добавляются элементы «AirDrop» и «Режим модема», «Музыка» обзаводится отдельным переключателем AirPlay (и все тем же старым горизонтальным регулятором громкости заодно).

Кстати, применение 3D Touch на новых слайдерах тоже увеличивает их в размерах и расширяет функциональность: у «Яркости», например, появляется дополнительный переключатель Night Shift. У «Фонарика» с 3D Touch появляется четыре степени яркости, переключаться между которыми намного удобнее, чем в iOS 10. «Таймер» тоже обзавелся схожей «ступенчатой» настройкой, а вот «Калькулятор» и «Камера» ведут себя привычно.

Возможности кастомизации Пункта управления довольно обширны даже «из коробки». Можно предположить, что однажды там появятся решения и от сторонних разработчиков, как это произошло ранее с виджетами уведомлений.

Под капотом

Давайте пройдемся по разделу «Настройки» и посмотрим, что нового приготовили в Apple здесь.

«Экстренный вызов — SOS» — совершенно новый раздел, о котором нужно рассказать подробно.

Для случаев, когда нужно экстренно (или незаметно) вызвать службу спасения, в iOS 11 достаточно пять раз подряд быстро нажать кнопку Sleep/Power на боковой грани корпуса, не вынимая телефон из кармана. Сам процесс вызова может сопровождаться или не сопровождаться звуковым сигналом тревоги, но эту опцию необходимо настроить заранее. Кроме того, сканер отпечатков тут же перестает распознавать владельца и iPhone можно разблокировать только вводом пароля.

Так вот, в США эта функциональность имеет еще одну смысловую нагрузку. По местному законодательству, ни один человек не обязан свидетельствовать против себя, а пароль от телефона — часть свидетельских показаний, поэтому полиция не имеет права заставлять задержанного называть его. Однако, поскольку отпечаток пальца не является «знанием», излишне рьяные полицейские вполне могли приложить палец задержанного к сканеру. Теперь же достаточно просто пять раз подряд нажать на кнопку Sleep/Power, чтобы iPhone отказался принимать отпечатки и снова начал требовать ввода пароля. В США это явление уже неофициально окрестили «cop button».

Кстати, из-за того, что в Украине вместо единой службы 911 работают сразу три — 101, 102 и 103 — вместо моментального дозвона в службу спасения украинцам выводится на экран три плашки для выбора соответствующей случаю службы, что сводит на нет весь смысл существования новой настройки.

«Учетные записи и пароли». Собственно, раньше это были два отдельных подраздела в настройках Safari, но благодаря тому, как iOS 11 теперь обрабатывает пароли, их логично объединили и выделили.

Сами пароли теперь субъективно «ближе» к пользователю. Если раньше, чтобы заполнить логин/пароль или иные данные на каком-либо сайте, нужно было делать это через стандартное меню «Поделиться», то теперь пиктограмма паролей появляется прямо над стандартной клавиатурой iOS в нужный момент. Достаточно тапнуть по пиктограмме, чтобы iOS тут же заполнила логин/пароль (при наличии только одной учетной записи для данного сайта) или предложила выбор из нескольких.

Более того, такая интеграция работает не только в браузере Safari, но и доступна в сторонних приложениях, тем самым снижая для пользователя значимость ставшего уже отраслевым стандартом 1Password.

«Siri и поиск» теперь существенно изменен и унифицирован, более наглядно выведены настройки доступа Siri к системным и сторонним приложениям.

«Смарт-инверсия цвета» появилась в «Универсальном доступе» в дополнение к классической инверсии. Смарт-инверсия, по заверениям Apple, не затрагивает изображения темных цветов, медиафайлы и некоторые программы. Таким образом, если у пользователя возникнет желание посмотреть, как могла бы выглядеть темная тема iOS, теперь есть возможность это сделать.

(Что характерно, скриншоты «Настроек» и других элементов интерфейса в режиме что одной, что другой инверсии, получаются «обычными», как будто режим инверсии вообще не включен).

«Подкасты» лишились пункта, регулирующего количество новых подкастов, которые разрешено загружать в смартфон локально. Теперь есть только параметры «Новые», «Невоспр.» или «Выкл.». С одной стороны, загруженные подкасты занимают не так много места, с другой — такой подход заставляет пересмотреть свои подписки и без сожаления выкинуть все лишнее.

Также появилась опция автоматической выгрузки неиспользуемых приложений при критическом заполнении дискового пространства. При этом документы, завязанные на выгруженное приложение, никуда не деваются. В целом схоже с функциональностью macOS Sierra при активированной опции размещения «Документов» и «Рабочего стола» в iCloud Drive. Ну только с той разницей, что десктопная ОС выгружает в облако как раз таки документы, а не программы.

На iPhone автора этой опции не оказалось, поэтому скриншот взят из поиска изображений Google. Удаление устаревших диалогов из той же оперы — опция заявлена, но в конкретном iPhone 6 почему-то не материализовалась.

Очередная новинка — обмен паролям Wi—Fi. Если вы не знаете пароль от сети Wi-Fi, но рядом есть знакомый с разблокированным iOS-устройством, зарегистрированным в этой сети, вы можете «подтянуть» пароль с него — соответствующая опция появится в окне подключения и позволит послать знакомому запрос на подключение вашего iOS-устройства к сети.

А в пункте «Не беспокоить» появилась новая полезная настройка: «Не беспокоить водителя». Активируется она тремя способами: вручную, при подключении к Bluetooth автомобиля или автоматически при обнаружении движения. При активной опции iPhone не выводит уведомления о входящих звонках и сообщениях, а также прочие PUSH-раздражители, а в ответ на входящий отправляется автоматическое сообщение с описанием ситуации или другим кастомным текстом.

В «Службах геолокации» теперь можно выставить значение «Во время использования» для всех приложений, даже если разработчик предусмотрел только вариант «Использовать всегда». Разумно и давно напрашивалось.

И наконец-то, в системный видеоплеер вернулся адекватный регулятор громкости вместо огромной полупрозрачной блямбы на половину экрана.

Система и стандартные приложения

Не сказать, чтобы в самой iOS 11 изменений оказалось очень много, но некоторые просто бросаются в глаза. В первую очередь это касается системных шрифтов и, как следствие, изменений в интерфейсе.

Шрифты

На примере «Почты» можно заметить тенденцию к укрупнению системных шрифтов. Названия ящиков теперь пишутся просто таки огромными буквами в сравнении с остальными элементами, из-за чего пришлось вынести их в отдельную строку. Заголовки писем теперь тоже более читабельны, что в целом вызывает субъективное ощущение большей прозрачности интерфейса iOS 11 в целом, с одновременным выпячиванием собственно информации. Это немного непривычно вначале, но в процессе использования комфортнее, чем раньше.

То же самое можно заметить в «Календаре», «Фото», «Заметках» и остальных системных приложениях.

Встроенная разметка

Образец инструментов встроенной разметки можно увидеть на примере снятия скриншота. Если раньше, делая скриншот, пользователь знал, что его нужно искать в соответствующем альбоме в «Фото», то сегодня скриншот как бы сжимается в левый нижний угол экрана и ждет там своей участи: смахнув его влево, пользователь отправляет его в тот самый альбом со скриншотами «на потом», а тапнув по нему — открывает в окне разметки.

Из инструментов доступны все, привычные пользователям macOS, из арсенала «Просмотра».

Фото

Для снятых Live Photo появились свои эффекты — Петля, Маятник (аналог Boomerang от Instagram) и Длинная выдержка. Чтобы их применить, нужно потянуть снятое и открытое на весь экран Live Photo верх, тогда помимо привычных данных о месте съемки можно увидеть и кнопки применения эффектов.

GIF-файлы теперь демонстрируются с анимацией, но для её запуска по файлу нужно тапнуть, иначе картинка так и останется статичной.

App Store

Наиболее серьезным изменениям подвергся магазин приложений для iOS. Начиная от иконки, которая теперь еще примитивнее, и заканчивая полным редизайном внутри.

На главной вкладке «Сегодня» пользователя встречают крупные тематические карточки почти во весь экран (почти — если говорить об экране iPhone 7): «Наша находка», «Игра дня», «Приложение дня», тематические подборки игр или приложений.

Нажатие каждую такую карточку разворачивает довольно внушительный текст с описанием игры, приложения или подборки, с массой скриншотов, примеров использования и кнопкой «Поделиться» в самом конце. Выглядит и работает все это очень здорово и действительно способно привлечь внимание к предлагаемому софту. В отличие от «Приложения недели», знакомого по iOS 10, звание «Приложение дня» не обязывает разработчика опускать ценник до нуля.

Вместо «Категорий» и «Топ-чартов» теперь есть две отдельные вкладки для Игр и Приложений, внутри которых также появились крупные карточки для привлечения внимания. Сюда же перекочевали и «Категории».

Из вкладки «Обновления» App Store выпал раздел «Покупки». Теперь покупки доступны из любой вкладки при нажатии на аватар учетной записи в верхнем правом углу. Туда же теперь перенесена область погашения подарочных кодов и карт.

Результаты поиска выводятся теперь в более информативном виде, а если приложение снабжено видеотрейлером, то он воспроизводится (без звука) сразу в предпросмотре результатов поиска.

Здоровье

В приложении Здоровье детальные графики стали намного информативнее, но не это главное. Самое, наверное, долгожданное нововведение заключается в том, что данные Здоровья теперь синхронизируются через iCloud между всеми устройствами пользователя и теперь при покупке нового iPhone (если вы предпочитаете новое устройство настраивать с нуля) все данные о тренировках, болезнях и прочем подтянутся из облака точно так же, как данные Заметок, Напоминаний, Контактов и т. д. Что мешало Apple сделать это раньше, остается только догадываться.

Калькулятор

Внешний вид «Калькулятора» обновили радикально. Начиная от иконки, на которой теперь стилизованное изображение калькулятора, до круглых кнопок внутри с укрупненным шрифтом. Субъективно выглядит не очень красиво, но с точки зрения usability стало не в пример удобнее расчерченного тонкими линиями серого прямоугольника из iOS 10.

Файлы

Новое приложение «Файлы» заменило собой iCloud Drive. Теперь, помимо доступа собственно в iCloud Drive, прямо из нового приложения Файлы можно получить доступ к файлам из Dropbox, Box, OneDrive, Google Disk, Mega и прочих облачных сервисов. При одном условии: наличие на iPhone приложений от других облачных сервисов обязательно. К сожалению, вместо доступа по WebDAV и всех плюсов, связанных с этим методом, «Файлы» попросту вызывают на экран нативное приложение Dropbox, Box, Mega и т.д. Насколько нужен и оправдан такой подход, сказать сложно.

Как ни странно, после релиза iOS 11 взаимодействие некоторых облачных приложений ведет себя не так, как во время тестирования бета-версий, и речь вовсе не об улучшениях. Например, Dropbox требует отключения аутентификации по отпечатку пальца, а Box вообще открыто заявляет «хотите увидеть файлы — перейдите в приложение Box». Остается надеяться, что сторонние разработчики доведут до ума взаимодействие с «Файлами».

Siri

У Siri расширился доступ к сервисам и статистике — вполне ожидаемо, так как Apple вынуждена постоянно развивать своего голосового помощника. Как пример, теперь Siri понимает команду вроде «Включи музыку, которая мне понравится» и, при наличии подписки Apple Music, вполне способна подобрать что-то на вкус владельца, основываясь на предыдущих оценках.

В некоторых случая можно добиться вполне внятного ответа на вопрос вроде «Кто барабанщик в этой песне?», но, конечно, никакого сравнения со способностями англоязычной Siri для пользователей из США проводить не следует — внушительная часть возможностей Siri (да и вообще iOS) для украинских аккаунтов все еще остается мечтой.

Заметки

Самым серьезным нововведением «Заметок» стал встроенный сканер документов, аналогичный множеству давно известных сканеров от сторонних разработчиков, вроде ABBYY, Microsoft или Readdle.

Работает, на первый взгляд, неплохо. Границы и содержимое выравнивает аккуратно, автоматический режим срабатывает адекватно. Из сканированных кадров можно через меню «Поделиться» создать многостраничный PDF.

Кроме того, в «Заметках» теперь есть поддержка простых таблиц и новых инструментов разметки, о которых рассказывалось выше, а для рукописного ввода доступны различные варианты подложки в линейку или клетку.

Карты

Многострадальный картографический продукт Apple, стоивший когда-то должности в Apple Скотту Форстоллу, планомерно развивается, но опять же, на украинских пользователях это слабо отражается. Хотя для жителей крупных городов уже доступна оперативная информация о пробках на дорогах, это не связано напрямую с выходом iOS 11.

Музыка

Сегодня практически невозможно рассматривать приложение «Музыка» без подписки на собственный музыкальный сервис Apple Music. Больше 40 миллионов треков с ежедневным пополнением каталога всего за 5 USD в месяц — это намного удобнее ковыряний в торрентах, скачивания MP3 и последующей заливки в iPhone через iTunes. А главное — качественнее.

В iOS 11 для подписчиков Apple Music появилась социальная составляющая: можно открыть свой профиль в Apple Music для доступа к списку последних прослушанных композиций, а также для активации возможности делиться своими плейлистами. На обновления ваших друзей можно подписываться, как на обновления в Instagram, например, и таким образом открывать для себя что-то новое, не задавая вопрос «а что ты сейчас слушаешь?» тем, чье мнение для вас важно.

Вот, например, профиль автора.

Safari

За что можно сказать искреннее спасибо разработчикам, ведущим разработку мобильного браузера Apple, так это за функцию тотального запрета на автоматическое проигрывание любого видео на страницах. Можно не опасаться, что серфинг по сети в позднее время разбудит спящего рядом человека внезапной рекламой или встроенным в страницу видеорядом.

Интеграция Siri и Safari стала глубже, теперь виртуальный помощник анализирует ваши предпочтения, исходя из истории посещений сайтов и какие-то подсказки, связанные с поиском в интернете, делает с учетом собранных данных.

Что действительно радует, так это тесная интеграция функции Reader Mode в сторонних приложениях. Теперь не нужно, открывая статью во встроенном браузере Twitter-клиента, переходить в Safari, чтобы отсечь лишнее и наслаждаться собственно контентом, достаточно просто нажать соответствующую пиктограмму.

Камера

Свершилось! В 11 версии своей мобильной операционной системы Apple наконец-то внедрила в приложение «Камера» сканер QR-кодов. Работает ровно так, как и ожидается, поэтому целый класс программ, как обычно с выходом новой версии iOS, отправился в утиль.

Live Photo теперь можно редактировать прямо в «Камере», отбирая лучший кадр и сохраняя его в качестве статичного снимка. Раньше это было возможно только для серий снимков, которые делаются долгим нажатием на «затвор».

Клавиатура

Внешний вид клавиатуры остался без изменений и никаких вопросов не вызывает, а вот удобства для людей с короткими пальцами существенно прибавилось.

Долгое удержание переключателя языков теперь выводит не только полный список активных раскладок, но и дополнительные кнопки сдвига клавиатуры к правому или левому краю экрана — в зависимости от того, какой рукой пользователь держит iPhone и набирает текст.

Итоги

К сожалению, львиная доля возможностей iOS все еще недоступна большинству украинцев. HomeKit все еще не очень востребован из-за слабого распространения совместимых устройств, Apple Pay и Apple News официально отключены для нашего региона, поэтому новинки этих приложений и сервисов описывать смысла нет: большинству это неинтересно, а те единицы пользователей, кто (в нарушение политики Apple) использует US-аккаунты, достаточно умны, чтобы разобраться в них самостоятельно, раз хватило знаний на привязку аккаунта к другой стране.

В остальном iOS 11 производит впечатление уверенного шага вперед, особенно в версии для iPad. Новый док, во многом повторяющий возможности своего настольного собрата, мультизадачность и многооконность, drag’n’drop, quicktype клавиатура и внятный файловый менеджер делают iPad Pro с iOS 11 вполне работоспособной заменой MacBook как для представителей самых разных профессий, так и для домашнего использования. Но тема эта насыщенная и стоит отдельного обзора.

За 10 лет с выхода iOS проделала огромный путь и количество вложенного программистами и инженерами Apple труда видно невооруженным взглядом. Можно сколько угодно рассуждать о том, что «вот эта функция была в таком-то телефоне еще 5 лет назад», но суперспособность Apple заключается в умении собрать самые разные функции в одном устройстве и сделать так, чтобы это «просто работало». К счастью, пока что им это удается, несмотря на гигантские объемы производства и связанные с этим сложности. Будем надеяться, что iPhone X, показанный на последней презентации Тимом Куком и его коллегами, задаст вектор развития на новые 10 лет и мы еще не раз удивимся тому, как Apple меняет мир вокруг нас.