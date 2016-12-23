Что подарить на Новый 2017-ый год?

В нашем традиционном Новогоднем Гайде подарков мы постарались подобрать максимально универсальные и полезные устройства, которые способны порадовать широкий круг IT-любителей и профессионалов. Если вы согласны с предложенным типом подарка, но не согласны с конкретной моделью, то обязательно сообщите нам об этом в комментариях и, возможно, мы добавим понравившийся вам гаджет в этот материал.

Подарки до 1000 грн

Если еще пару лет назад при покупке подарка “бюджетного класса” вполне можно было вложиться в сумму порядка 500 грн, то теперь в данном ценовом диапазоне обитают лишь самые простые гаджеты и аксессуары, не заслуживающие особого внимания. Таким образом текущую версию подарочного гайда мы начнем с более актуальной отметки “до 1000 грн”.

По-прежнему, один из самых беспроигрышных вариантов — это носители данных. В случае с начальным ценовым диапазоном в первую очередь речь идет о флешках. При стоимости до 1000 грн стоит обращать внимание на модели емкостью от 64 ГБ и выше – менее емкие флешки в среде гиков выглядят уже не так презентабельно.

Из дополнительных возможностей стоит обратить внимание на скоростные показатели, поддержку актуальных стандартов передачи данных (USB 3.0/3.1), необходимый тип разъема (USB Type-C, Lightning) и дополнительные особенности в виде ударопрочности, влагозащиты или аппаратного шифрования.

Несмотря на то, что производители выпускают все более емкие модификации своих смартфонов, оснащая их встроенной памятью в 128 и даже 256 ГБ, популярность карт памяти все еще довольно высока. Даже если лично вам повезло с флагманским смартфоном, то карта памяти вполне может пригодиться вашему другу/жене/ребенку для фотоаппарата, дрона и любого другого устройства, способного записывать и хранить данные.

Для того, чтобы подарок оказался действительно уместным, уточните необходимый формат карты памяти, ну а искомый объем вам продиктует доступный бюджет. Если речь идет о картах microSD, то скорее всего это будет карта на 64 ГБ, если же вы собрались порадовать фотолюбителя полноразмерной SD, то при желании можно найти и вариант на 128 ГБ.

Тонкий металлический смартфон – это очень стильно и красиво, однако в плоский корпус практически невозможно поместить батарею повышенной емкости. Впрочем, даже смартфон с аккумулятором от 4000 мАч и выше при желании можно разрядить за неполный рабочий день. Хорошо, если иконка разряженной батареи застанет вас в офисе, кафе или дома, где под рукой всегда найдется зарядное устройство. А если эта участь постигла вас где-нибудь в пробке, походе или на велопрогулке?

Вот здесь и пригодится внешняя батарея или powerbank. Выбирать их очень просто — берете самый красивый (желательно в металлическом корпусе), емкий и недорогой. Кстати, с выбором емкости стоит быть поаккуратнее, так как если вам не хватает буквально часа-двух автономной работы от встроенного аккумулятора, то не стоит выбирать дорогую и тяжелую модель максимальной емкости, а лучше присмотреться к более изящным и легким вариантам.

Наушники делят с флешками первенство в рейтинге самых беспроигрышных вариантов подарков под елку. Ведь даже если у вас есть не одни, а сразу две или три пары наушников, то это вовсе не значит, что вам не пригодятся еще одни. Особенно это касается активных пользователей, способных перетереть или обломать провода буквально за несколько месяцев. Рекомендация по выбору стандартная — “подсмотрите” модель, которой ждущий подарка счастливчик пользуется в данный момент и выбирайте ее или более старшую модель того же бренда.

В этом случае ценовой диапазон до 1000 грн является просто идеальным, ведь в его верхней части уже присутствуют весьма качественные модели, а вот заметно более дорогие модели топового уровня выбрать без участия будущего владельца уже проблематично. Кстати, обратите внимание на наушники Venture Electronics Monk Plus (у нас на сайте вы можете прочитать их обзор) стоимостью всего $5, благодаря такому ценнику эту модель можно приобрести на подарок сразу нескольким людям.

Подарки в диапазоне 1000 — 3000 грн

Верхняя граница подарков следующего уровня укладывается в психологическую отметку “примерно сто долларов”. Понятно, что это далеко не те 800 грн, что пару лет раньше, но так как стоимость большинства IT-подарков изначально исчисляется в долларовом эквиваленте, то в зарубежных подарочных гайдах вы найдете такие модели именно в разделе “до $100”. При наличии подобного бюджета уже можно выбирать более дорогие и качественные аксессуары, например геймерские мыши и гарнитуры, сетевые устройства и акустику, а вот смартфоны стоит оставить для более дорогих сегментов.

Для активного пользователя компьютера, и в особенности геймера, мышка – это расходный материал, который рано или поздно потребует замены. Ассортимент проводных и беспроводных мышек на любой вкус просто огромен, так что выбрать правильный вариант не так-то просто. Попробуйте “подсмотреть” у геймера его текущую мышку, попытайтесь ненавязчиво уточнить пристрастия или просто спросите напрямую, какого именно “грызуна” он хотел бы получить от Деда Мороза. Кстати, вместе с мышкой можно сразу подарить и новый коврик, такой подарок будет и полезнее и презентабельнее.

Гарнитура является жизненно необходимым аксессуаром в арсенале любого серьезного геймера. Качественная гарнитура с детально проработанным объемным звучанием и подавлением посторонних шумов поможет сориентироваться в лабиринте игровых локаций, а микрофон в точности передаст голосовые команды партнерам по команде в режиме мультиплеера. Стоит подумать и о качестве исполнения и конечно же о дизайне, так как внешний вид гарнитуры важен не только для профессиональных киберспортсменов, но и для обычных игроков.

Несмотря на то, что в Украине наконец запустили 3G-связь, “теплый и ламповый” домашний Wi-Fi она не заменит по целому ряду причин, главными из которых являются сравнительно низкая скорость, лимитированный трафик и достаточно высокая стоимость в пересчете на объем потребления. Однако, если речь идет о путешествиях или дачном участке, то альтернативы мобильному 3G-роутеру может просто и не быть. Так что “домоседу” будет уместно подарить качественный беспроводной маршрутизатор AC-класса, а любителю приключений – тот же мобильный 3G-модем какой-то многофункциональный гаджет наподобие Kingston MobileLite, который способен одновременно выполнять роль внешней батареи, маршрутизатора и беспроводного картридера.

Далеко не каждый смартфон может похвастать достаточно громким и качественным звучанием, так как разместить мощный встроенный динамик в ограниченном объеме корпуса современного мобильного устройства практически нереально. Так что если вам хочется взять “музыку с собой”, то придется подумать о приобретении портативной колонки. Особенно тепло к такому подарку под елку отнесутся подростки, которые просто обожают разгуливать по улице под песни любимых исполнителей.

Если в диапазон “до 1000 грн” отлично вписываются флешки и карты памяти, то наличие двух-трех тысяч гривен больше располагает к покупке жесткого диска. Ну, а так как мы описываем только самодостаточные подарки, а не компьютерные комплектующие, то речь идет о внешних жестких дисках. За такую сумму вполне можно найти модели емкостью 2-3 ТБ, причем как в более компактном мобильном исполнении (2,5”), так и в стационарном настольном варианте (3,5”).

Подарки в диапазоне 3000 — 5000 грн

За сумму порядка пяти тысяч гривен вполне можно приобрести смартфон среднего класса с отличным соотношением цена/качество, порадовать любителя чтения электронной книгой, а если на первом месте не мобильность, а размер экрана — выбрать планшет. Подарки более узкой направленности также приветствуются, это могут быть экшн-камеры, компактные фотоаппараты, разнообразные геймпады, рули и другие контроллеры и тому подобная электроника.

С приходом в сегмент китайских производителей смартфонов стало вовсе не обязательно переплачивать за высокие технические характеристики. Если речь идет о таких брендах, как Xiaomi и Meizu, то сегодня в Украине менее чем за 5000 грн можно приобрести смартфон в тонком металлическом корпусе с IPS-экраном и Full HD разрешением, 2-3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, 8-ядерным процессором и аккумулятором на 4000 мАч. Пожалуй, единственным параметром, которым в этом случае придется пожертвовать — это качество камеры, так как несмотря на 10+ Мп сенсоры, качество снимков у китайских смартфонов такого класса далеко не всегда получается отличным.

В последнее время увидеть человека с электронной книжкой в руках становится все труднее, но именно поэтому ридер – это очень хороший подарок. Электронной книге под елкой может порадоваться и читатель со стажем, которому уже некуда ставить бумажные тома и старшеклассник, которому родители надеются привить любовь к чтению хотя бы таким способом. Несмотря на наличие целого ряда недорогих ридеров от Pocketbook, продукция Amazon по-прежнему остается вне конкуренции. Более того, широкий модельный ряд американского бренда позволяет подобрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек.

С ростом среднестатистических размеров смартфонных экранов, благодаря которому 5-дюймовый смартфон уже считается скорее компактным, чем крупным, планшеты стали постепенно отходить на задний план. Действительно, покупка крупного смартфона с экраном 5,5 дюйма и выше, который можно постоянно держать при себе и использовать для звонков, выглядит куда более выгодно, чем приобретение планшета. И тем не менее данный сегмент еще вполне жив, так как бюджетные Android-модели часто покупают (и конечно же дарят) детям дошкольного и школьного возраста, а более дорогие устройства на платформах iOS и Windows выбирают профессионалы в качестве замены ноутбукам.

Подарки от 5000 грн и выше

В этом году мы не ограничиваем верхнюю границу самой дорогой категории, поэтому сюда может попасть абсолютно любой подарок IT-направленности со стоимостью от пяти до нескольких десятков тысяч гривен. Традиционно, такие подарки могут позволить себе далеко не все украинцы, но как минимум IT-специалисты и фрилансеры, получающие зарплату в долларовом эквиваленте, просто обязаны искать подарки себе, друзьям и родственникам именно в данном разделе.

Так как финансовых ограничений в этом разделе нет, то выбор стоит остановить на актуальных флагманских моделях. В большинстве случаев это смартфоны от Apple и Samsung – iPhone 7/7 plus и Galaxy S7/S7 edge – однако вполне можно обратить вниманием и на другие устройства, например Google Pixel, OnePlus 3/3T, Huawei P9 и другие.

Ноутбук — нестареющая классика подарочных гайдов, которая подойдет и студентам и топ-менеджерам. Разница в том, что первые найдут под елкой бюджетную модель от Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI или Toshiba, а вторые – дорогой металлический лэптоп Apple в версии MacBook, MacBook Air или MacBook Pro.

Это единственный тип аксессуаров, а не самодостаточных устройств в данной ценовой категории, и это неспроста, так как стоимость качественной механической клавиатуры действительно только начинается с нескольких тысяч гривен. Чтобы разобраться, что это за клавиатуры, чем они отличаются от мембранных и в чем разница между переключателями разных цветов, мы рекомендуем ознакомиться с нашим материалом “Cherry MX Blue, Brown и Red — чем отличаются переключатели механических клавиш”. Отметим, что такая клавиатура подойдет в качестве подарочного дополнения не только к игровому десктопу или ноутбуку, ее также оценят все, кто профессионально работает с текстом и набирает значительные его объемы.

Пожалуй, один из самых желанных подарков на Новый Год для мужчины любого возраста – это игровая приставка. Младшее поколение искренне порадуется возможности поиграть самому и с друзьями в свежие игры, а более взрослые мужчины смогут таким образом компенсировать себе недостаток компьютерных развлечений в детстве, да и просто снять стресс после длинного трудового дня, расстреляв пару монстров в шутере. Если судить по рейтингу популярности на сервисе сравнения цен Hotline.ua, то Sony Playstation популярнее приставок Xbox от Microsoft, однако перед покупкой такого подарка все же стоит найти способ уточнить предпочтения одариваемого.

Ну и что может быть лучшим подарком в дополнение к новой игровой приставке, чем новый плоский телевизор с максимальной диагональю? Из личных наблюдений за работой крупных интернет-магазинов можем отметить, что именно телевизоры являются одним из наиболее часто покупаемых в канун Нового Года устройств высшего ценового сегмента.

На данный момент стоит выбирать модели с диагональю экрана не менее 40 дюймов (меньше стоит брать только для кухни или совсем небольшой комнаты), а чтобы новый телевизор не затерялся в большой гостиной и стал настоящим центром домашней системы развлечений, то выбирайте среди моделей от 50 дюймов и выше. Если особых финансовых ограничений не наблюдается, то стоит предпочесть версии с 4K-матрицами и обратить внимание на изогнутые модели.

Напомним, что найти другие модели и идеи для подарков вы можете в разделе “Продукты года”, а уточнить актуальные цены на устройства можно на нашем сервисе сравнения цен в интернет-магазинах Hotline.ua.

P.S. А что вы собираетесь подарить сами или хотите найти под елкой в этом году? Поделитесь с нами в комментариях своими идеями и пожеланиями!