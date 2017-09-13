City Coco Harley: круто, стильно, быстро… дорого!

City Coco Harley: круто, стильно, быстро… дорого!

В начале лета мы рассказывали об электрических скутерах City Coco и завершаем сезон также: моделью City Coco Harley – этакий «флагман» компании. Самый большой, стильный, мощный. И самый дорогой в гамме City Coco.

CityCoco Harley
Мотоциклы, скутеры на
от 32 500 грн
Предложений: 1
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City Coco Harley: стильная внешность, продуманная конструкция

В прошлой статье уже детально разбирали устройство подобных электрических скутеров, и модель City Coco Harley радикально не отличается от своих более простых собратьев: стальная рама, несъемный аккумулятор в днище, привод на заднее колесо.

Однако в деталях разница огромна. Во-первых, это модель с полноценной подвеской: есть амортизационные вилки спереди и сзади, что существенно влияет на комфорт езды. Во-вторых, шины крупные (235/35R12) и колесные диски сделаны из алюминиевого сплава: не только элемент стиля, но и улучшенное охлаждение электромотора (обратите внимание на ребристый легкосплавный диск заднего мотор-колеса). Третье – максимальное оснащение различными «полезными мелочами», которые для других моделей недоступны или предлагаются как опция за доплату: светодиодная фара и указатели поворота; тонкий стильный стоп-сигнал, также с указателем поворота; хромированный корпус спидометра.

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Внешне City Coco Harley явно тяготеет к культовым мотоциклам созвучного названия. Здесь удачно смешана классика и современность: много хромированных элементов, как атрибут байка-чоппера; в тоже время – светодиодные фары, фонари, указатели поворота. Зеркала входят в стандартную комплектацию, как опция – можно заказать набор сумок, снова-таки, в чоппер-стиле. Да и в целом: стиль – вот что главное в City Coco Harley: отсюда много хрома и яркие цвета модели (помимо привычного черного, еще есть красный и синий)

В отличие от традиционных мотоциклов, City Coco Harley оснащен электродвигателем, встроенным в заднее колесо. Модель доступна с двумя электромоторами на выбор: мощность 1 500 или 2 000 Вт. Аналогично есть выбор и с аккумулятором: 20 Ач или 25 Ач при номинальном напряжении 60В. Хотя, на самом деле, напряжение немного меняется, что можно отслеживать с помощью встроенного вольтметра – эта функция «зашита» в цифровой спидометр: вольтметр включается автоматически на несколько секунд при запуске электроскутера. На самом деле, крайне важный пункт, который позволяет точнее оценивать степень заряда аккумулятора: полный заряд АКБ – напряжение достигает 67В; заряд на 50-70% АКБ – и напряжение просядет до 60-63В; если осталось 10-20% – напряжение падает до 52-53 В. Кстати, аккумулятор не съемный, а электроскутер City Coco Harley большой и тяжелый: забудьте о возможности оставить его на парковке и взять домой АКБ для подзарядки; в этом случае потребуется гараж, навес около частного дома, собственное паркоместо с розеткой.

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Модель City Coco Harley интересна в деталях: спереди – перфорированные дисковые тормоза; сзади – ребристый колесный диск (это решение должно улучшить охлаждение встроенного электромотора при быстрой езде). В подставке для ног – разъем для зарядки АКБ и USB-разъем для возможности подзарядки девайсов. Особое внимание привлекает хромированный круглый спидометр: помимо непосредственно измерения скорости и указателя пробега (одометр), он также дает информацию о степени заряда аккумулятора и его напряжении в текущий момент, что позволяет еще более точно оценивать состояние АКБ и запас хода

Кстати о запасе хода: в зависимости от сочетания АКБ и электромотора, запас хода составляет 60-80 км. Однако все весьма условно, запас хода сильно меняется от разных факторов – веса человека, скорости движения; в итоге подросток при неспешной езде может преодолеть и 100 км, а крупный взрослый при быстрой поездке посадит аккумулятор за 50 км. Для полного заряда аккумулятора (от 0 до 100%) потребуется от 2,5 до 7 часов в зависимости от емкости АКБ и типа зарядного устройства. В комплекте поставляется зарядка с силой тока 3А, которая заряжает АКБ за 6-7 часов; опционально можно заказать зарядку с силой тока 5-8А – она справляется с задачей за 2,5-4 часа.

 

City Coco Harley в езде: солидно, уверенно, быстро

Зарядились? Поехали! Электроскутер City Coco Harley относительно мягко стартует, на первых порах не чувствуется мощный электромотор. Но затем уверенно набирает ход, при этом скорости-то уже внушительные – мне удалось разогнаться почти до 40 км/ч и если верит округлому индикатору на спидометре, это было примерно 2/3 возможностей скутера. Похоже, что на открытой автомобильной дороге вполне можно достичь обещанных 50-60 км/ч. При этом ходовая часть не боится таких скоростей: подвеска не слишком мягкая, но и не слишком жесткая – скажем, «упругая». В тоже время, есть чувство стабильности при езде: из подобного электротранспорта, на котором я ездил – электрические велосипеды и другие модели City Coco – именно City Coco Harley дает ощущение уже не низкоскоростного прогулочного транспорта, а ощущение внушительного скутера или небольшого мотоцикла. Единственное замечание касается клиренса (13 см) и низкого расположения аккумулятора: при проезжее лежачих полицейских приходится быть осторожным.

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Выглядит крупным и массивным – и едет также: чувствуется степенная поступь и большой вес (70 кг). Вместе с тем, чувствуется стабильность в езде: на маленьком электроскутере City Coco (на заднем плане) становится страшновато уже при 25-30 км/ч, в то время, как на Harley уверенно набираешь 40 км/ч и еще остается приличный запас мощности. Но только в самом быстром «красном» режиме – они меняются нажатием кнопки около правой рукоятки; также предусмотрены «зеленый» и «желтый» режимы с урезанной мощностью. Около левой рукоятки – управление светом и клаксоном

 

Вместо итогов: цена, которая заставляет задуматься

Чтобы далеко не заходить: цена City Coco Harley из данной статьи – 35 тыс. грн. С учетом подбора различных сочетаний электромотора и АКБ, его цену можно опустить примерно на 10%; с учетом упомянутых опций (сумки и пр.) – цена может прибавить +10%.

Для сравнения: базовые City Coco начинаются с 15 тыс. грн., средние модели стоят 20-30 тыс. грн.; разница в цене очень заметна. Мало того – ценник уже сравним с хорошим ДВС-скутером или мотоциклом начального класса. В тоже время, на фоне других скутеров City Coco, модель Harley явно выглядит флагманом: это чувствуется в дизайне, оснащении, мощности мотора, запасе хода, да и вообще – в качестве езды. Именно последний пункт позволяет City Coco Harley соперничать и с обычным ДВС-скутером. Если не брать в расчет эфемерную максимальную скорость, которую все равно не достигаешь в обычной городской езде; если хватит запаса хода (снова-таки, вполне достаточные для города 60 км) – то в обычной езде City Coco Harley почти не уступает ДВС-скутеру и, при этом, экономит деньги в графе расходов на топливо.

Но все-таки ценник немаленький. А потому каждому решать самостоятельно – стоит оно того или нет.

Технические характеристики

City Coco Harley: круто, стильно, быстро… дорого!CityCoco Harley
32 500 − 32 500 грн
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ТипЭлектрический скутер
Длина, мм1750
Ширина, мм750
Высота, мм770
Высота по седлу, мм750
Колесная база, ммнет данных
Клиренс, ммнет данных
Масса сухая, кг55
Полезная нагрузка, кг200
Объем топливного бака, л-
Запас хода (электро)до 130 км
Тип двигателяэлектродвигатель
Количество тактов-
Объем двигателя, куб. см. -
Максимальная мощность, л.с. 2,04
Максимальная мощность, кВт1,5
Крутящий момент, Нм нет данных
Количество клапанов на цилиндр-
Система питанияэлектроток
Система охлаждения-
Приводпрямой задний привод (модуль мотор-колесо)
Главная передача-
Тип КПП -
Количество передач-
Тип и материал рамыметаллическая
Тип передней подвескимаслянные амортизаторы
Передние тормоза дисковые, гидравлические
Размер передних шин18x9,5"
Тип задней подвескимаслянные амортизаторы
Задние тормозадисковые, гидравлические
Размер задних шин18x9,5"
Максимальная скорость, км/ч 50
Ускорение 0-100 км/ч, с -
Расход топлива, городской цикл, л/100 км-
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км-
Расход топлива, загородный цикл, л/100 км-
ДополнительноАккумулятор Li-ion (Литий-ионный) 60V/12Ah, яркая передняя LED-фара со спидометром

Товар для обзора предоставлен магазином RIDE

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