Codex of Victory: космическо-феодальный варгейм

Codex of Victory: космическо-феодальный варгейм

В 3187 году для бороздящих просторы Вселенной космических кораблей человечества основным противником оказалась раса так называемых Аугментов. Некогда бывшие такими же выходцами с Земли, они, в стремлении усовершенствовать природу человека, за несколько сотен лет до этого создали целое «идеальное» общество киборгов – и теперь рады помочь и всем остальным людям в избавлении от ненужной и устаревшей органической оболочки. Парадоксально, но пока трансгуманисты вырывались вперёд в своей эволюции, простые земляне отчасти вернулись назад: человеческое государство ныне представляет собой устроенное строго иерархически сословное королевство. Разумеется, во всех далёких планетных системах битвы как между феодалами, так и с Аугментами ведутся при помощи самой современной техники, но вот пользоваться наиболее мощными «боевыми доспехами» – гигантскими пилотируемыми роботами – имеют право одни только благородные лорды…

Codex of Victory

Жанр Варгейм / Стратегия
Платформы Windows / Mac / Linux
Разработчик Ino-Co Plus
Издатель 1C Company
Официальный сайт, Steam

Краснодарскую компанию Ino-Co не нужно представлять любителям стратегических игр. Десять лет назад она громко дебютировала «Кодексом Войны» – тонким, сложным и вдумчивым сказочным варгеймом, заставившим вспомнить давно забытые азы Fantasy General. В жанре стратегий реального времени авторы отметились с Majesty 2, а позднее, уже прибавив к своему названию лишний «плюс», продолжили тему фэнтези, выпустив Warlock и Warlock 2 – и ещё несколько более спорных мобильных игровых приложений. Codex of Victory намекает на возвращение к истокам – к чистокровной пошаговой боевой стратегии, хотя наиболее заметным отличием нового варгейма от первой работы Ino-Co является не столько научно-фантастический сеттинг, сколько отсутствие былого размаха. Судя по всему, игра делалась без масштабного бюджета и без особой поддержи со стороны издателя или системы краудфандинга, хотя ещё с июля 2016-го она была доступна в режиме Steam Early Access.

Сюжетная линия Codex of Victory также смотрится весьма скромно: никакого подробного рассказа о мире XXXII века не предусмотрено, а вступительный и заключительный «ролики» выполнены в виде последовательности картинок-слайдов. Зато озвучка здесь не только весьма недурна, но и присутствует исключительно в русскоязычном варианте: случай на сегодняшний день довольно редкий. Правда, ни обилием персонажей, ни особой глубиной здешнее повествование не отличается – на лавры, к примеру, Wargaming.net и памятного «Massive Assault: Расцвет лиги» Ino-Co Plus явно не претендует. Тем не менее, кампания, которая и представляет собой основное содержание игры, вполне продолжительна и увлекательна, а те несколько героев, с которыми нам предстоит вершить свои эпические дела, – пилот космического корабля Омар, бравый танкист Василий, девушка-техник Тейя и ещё парочка более необычных действующих лиц, – в меру симпатичные и запоминающиеся.

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Наш безымянный герой, в подчинении у которого и находятся трое упомянутых выше специалистов, в ходе обучающей миссии умудрился спасти жизнь одному из лордов – и в награду получил от короля не только дворянский титул, но и целую звёздную систему в качестве собственного ленного владения. Правда, не очень большую – всего три доступных для освоения небесных тела: крупная и успешно уже терраформированная планета земного типа Цифея, где будет располагаться наша штаб-квартира, её спутник Илония и близкая к местному солнцу красно-скалистая Кали. Естественно, к подарку прилагаются и проблемы – сначала в лице местного Барона, не горящего желанием подчиняться королевскому указу и мирно передать нам свои урановые и прочие угодья, а затем и в виде полноценного вторжения расы Аугментов, которым лицемерный монарх тоже почему-то уступил все права на здешнюю систему.

Основной режим игры – походовые тактические бои, напоминающие по внешнему своему виду Battle Worlds: Kronos. Однако в отношении механики геймплея Codex of Victory отличается немалой оригинальностью. Прежде всего, здешние карты крайне миниатюрны: подчас не требуется даже скроллирования, чтобы охватить поле битвы одним взглядом, – мини-карта же и вовсе отсутствует за ненадобностью. Каждое из трёх небесных тел вверенной нам звёздной системы насчитывает по восемь областей – несмотря на некоторое разнообразие в плане чередования гористой, пустынной, снежной и других местностей, реальных особенностей у них не так уж и много: на Илонии не действует авиация, и всё приходится решать наземной техникой; в одном из регионов Кали, напротив, события разворачиваются на «островах», так что способные к полётам боевые единицы оказываются критически важны, – вот, пожалуй, и всё.

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Тем не менее, развлечений хватает: практически каждая операция оказывается своего рода головоломкой, особенно на высоком уровне сложности. Как правило, в большинстве миссий (и во всех случаях многопользовательской игры) для победы нужно разрушить базу противника; помимо двух основных баз на карте имеются также и контрольные точки – поселения или другие важные достопримечательности, обладание которыми приносит по определённому количеству очков действия каждый ход. Именно наличие такого ресурса оказывается ещё одной ключевой особенностью варгейма в условиях феодального космоса: и выставление на карту находящихся в резерве юнитов, и их передвижение, и производимые ими боевые действия – на всё это тратятся исключительно ОД (они же AP, Action Points). В начале миссии, в зависимости от её условий, мы получаем от 5 до 35 AP; введение в бой техники обходится от 1 до 8 АР и выше – зато и на перемещение на доступное данной разновидности юнита количество клеток, и на выстрел или особую способность в любом случае тратится только по одному очку. Неиспользованные на текущем ходу ОД переносятся на следующий – заодно и пополняясь, в том числе в зависимости от количества захваченных населённых пунктов (но в объёме не более 35 AP за ход).

Примечательно, что никакого привычного по другим стратегиям «опыта» наши юниты не получают, – а значит, и беречь их особо не нужно. Скорее наоборот: большая часть вверенной нам техники – «пушечное железо», нередко одноразового действия. Немаловажную роль на поле битвы играют те самые «боевые доспехи» – пилотируемые каким-либо из персонажей могущественные гигантские роботы, обладающие уникальными способностями. Однако во многих ситуациях погоду делают боевые джипы и дроны – соответственно, наземные и летающие юниты ценой всего в 1 АР, – использовать которые в приличном количестве бывает более выгодно, чем копить очки действия на мощные, но дорогие тяжёлые танки или вертолёты.

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После гибели любые юниты со всеми их усовершенствованиями можно снова заказать на заводе, – и это ещё один игровой режим Codex of Victory и ещё одна её изюминка. В одном из регионов Цифеи расположена наша общая база: целый подземный комплекс из заводов, лабораторий, складов ресурсов и ангаров для техники. При её создании авторы игры явно вдохновлялись стилем и механикой Fallout Shelter и некоторых других казуальных игр такого рода: выкапываем место под комнату – начинаем строительство доступного объекта или юнита – ждём выполнения заказа. Да, в этом режиме игра переходит в реальное время – которое можно ускорять нажатием на соответствующую кнопку в правом верхнем углу. Не бойтесь пропустить нужное событие, будь то окончание строительства или ожидаемая высадка десанта противника: все они перечислены в отдельном окне, да и в любом случае ускоренная перемотка непременно остановится в нужный момент.

Больше всего времени и ресурсов (кредитов, металла и урана) уходит не на производство юнитов (доступное в пределах, задаваемых текущими размерами ангаров), а на их усовершенствование. Исследовательский центр позволяет улучшить боевую единицу до следующего уровня, с которым ей прибавится прочности, шанса нанести критический удар или особых новых способностей; одной из последних может быть и открытие дополнительной ячейки модификации: для установки таковой нужно воспользоваться мастерской, а доступные модули заказываются в лаборатории. Как уже замечалось, при гибели на поле боя одного из представителей «серийной» техники любые последующие экземпляры, заказываемые на заводе, производятся сразу с теми же улучшениями; смерть же пилотируемого робота, за исключением отдельных ключевых миссий и персонажей, и вовсе может пройти бесследно: по возвращении на базу мы обнаружим своего соратника и его боевой доспех в целости и сохранности.

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Всего в игре насчитывается около 25 юнитов – включая «лечебные» и вспомогательные, вроде дронов наведения, позволяющих увеличить урон какой-нибудь отдельно взятой единицы противника. При этом, в отличие от Battle Worlds: Kronos, где был практически «зеркальный» ассортимент техники у каждой из сражающихся сторон, Codex of Victory радует уникальными боевыми единицами наших главных соперников – Аугментов. Производить их на человеческой базе (а следовательно, использовать в кампании) нельзя, но испытать в качестве оппонентов, понятное дело, придётся. К примеру, особой головной болью может стать Хакер, способный захватывать чужую технику (но не пилотируемые доспехи) под свой контроль.

Зато покомандовать хитрыми механизмами расы киборгов можно в мультиплеере. К сожалению, этот режим оставляет по себе не столь благоприятные впечатления: играть можно только по сети – ни hotseat, ни возможности сразиться с ИИ на случайной карте вне сюжетной линии пока что не предусмотрено. Да и то – не исключено, что появления желающего сразиться с реальным человеком противника придётся немного подождать – или же нужно будет договариваться с другом (причём посредством Steam-интерфейса, поскольку встроенного чата в игру также не завезли). Однако все эти нововведения ещё могут появиться в грядущих обновлениях, – по крайней мере, разработчики обещали об этом подумать. А пока что и однопользовательская кампания, которая займёт у вас никак не менее десяти часов, и высокая реиграбельность, и большие возможности для манёвров, когда вместо планомерного уничтожения сил противника можно попытаться пробраться к нему в тыл и уничтожить базу, – всё это способно принести немало удовольствия настоящим ценителям классических пошаговых варгеймов. А мы тем временем будем надеяться, что хотя бы для следующего своего проекта Ino-Co Plus сможет заполучить более солидное финансирование.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Интересное сочетание пошаговых боевых действий с управлением базой в реальном времени; русская озвучка
Минусы: Общая бюджетность
Вывод: Классический варгейм со своими приятными изюминками

 
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