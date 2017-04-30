Несмотря на очевидный акцент промо-компании на гигантском человекоподобном монстре, крушащем Сеул, Colossal – совсем не инди-версия Godzilla. Это фильм об отношениях мужчины и женщины, мелких обидах, зависти и монстрах, живущих внутри нас.

Colossal / «Моя девушка – монстр» Жанр трагикомедия/фантастика

Режиссер Начо Вигалондо

В ролях Энн Хэтэуэй (Глория), Дэн Стивенс (Тим), Джейсон Судейкис (Оскар), Тим Блейк Нельсон (Гарт), Остин Стоуэлл (Джоэл) и др.

Студии Voltage Pictures, Neon

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

Дела у Глории идут так себе. У нее явные проблемы с алкоголем и самоконтролем. У нее нет работы, зато в наличии глубокая депрессия. Ее парню все это надоело и он выгнал девушку из дома. А еще она явно как-то связана с огромным человекоподобным монстром, который повадился каждый вечер крушить Сеул.

Впрочем, с появлением старого школьного товарища Оскара жизнь Глории начинает понемногу налаживаться. У нее появляется работа, свободный доступ к алкоголю и даже кое-какая мебель в полупустом, предназначенном на сдачу, родительском доме. Вот только монстр в Сеуле не исчезает.

Конечно, монстр из Colossal – это своеобразная метафора, и бояться нужно совсем не его. Чудовища, с которыми предстоит сразиться Глории, намного ближе – это она сама и ее окружение. Ее нерешительность, слабохарактерность, желание плыть по течению. А еще это зависть. Дикая, сжигающая изнутри зависть к чужому успеху, к чужой, насыщенной событиями, жизни, к чужой любви.

По большому счету, Colossal – достаточно слабый фильм с вполне очевидной моралью. Отбрось, в данном случае даже в прямом смысле, все, что тебе мешает, в том числе и прошлую себя, и решись наконец-то изменить свою жизнь. Картину, по большому счету, вытягивают Энн Хэтэуэй и Джейсон Судейкис, несколько раз в течении ленты меняющие личины. И если мы хорошо знаем, что ожидать от Энн Хэтэуэй, даже беременной во время съемок, то Джейсон Судейкис, честно говоря, приятно удивил. Впрочем, он был очень неплох и в прошлогоднем Race в роли тренера Ларри Снайдера.

Стоит ли тратить два часа своего времени на весьма спорный психоанализ в исполнении двух хороших актеров? Разве что в том случае, если вы любите Энн Хэтэуэй. Все-таки Colossal – это не фильм о битве с гигантским монстром, его совсем не обязательно смотреть на большом экране.

P.S. Компания Toho, владельцы авторских прав на Годзиллу, успела подать в суд на Voltage Pictures за явное сходство монстра из Colossal с их творением.

P.P.S. Интересно, что в Colossal нет ни одного персонажа, который мог бы сказать «Моя девушка – монстр». Во время событий фильма у Глории нет парня.