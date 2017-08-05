Crossout: монстры на колесах

MMO-оболочка, короткие сессионные бои и возможность самому конструировать боевую технику, принимающую участие в сражениях – фундамент, на котором построен уже не один десяток игр. Robocraft, Guns and Robots, Gear Up, Galactic Junk League. Последняя, кстати, буквально неделю назад вышла из Early Access. Crossout от новосибирской студии Targem Games построена по тем же лекалам. Оригинальная фишка, которой авторы надеются привлечь игроков – стилистика постапокалипсиса.

Crossout Жанр MMO/action

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Разработчик Targem Games

Издатель Gaijin Entertainment

Сайты crossout.net , Steam

Новосибирская Targem Games, авторы оригинальной RPG/стратегии «Магия Войны» и великолепной серии авто-RPG Ex Machina, после кризиса 2009 г. и коллапса издательского рынка в России долгое время не могли найти себя, пока в 2012 г. не начали сотрудничать с Gaijin Entertainment, создателями военного MMO/action War Thunder. Собственно, по схеме War Thunder и делались все последующие игры Targem Games.

И первой из них стала Star Conflict, созданная Star Gem Inc, подразделением Targem. Star Conflict – забавный аркадный космосим с линейками развития кораблей как в WoT / War Thunder и достаточно жесткой монетизацией. Во второй игре, Crossout, Targem Games решили вернуться к собственной постапокалиптической вселенной из Ex Machina.

Впрочем, не спешите радоваться, от Ex Machina здесь, по большому счету, только идея сражений больших автомобилей, сконструированных из ржавого металлолома, остатков довоенных машин и прочего хлама. Да, названия фракций вызывают некоторые смутные воспоминания, как и типичные пейзажи игровых карт, но не более того. Какого-то вменяемого сюжета даже в рейдах здесь нет, особого лора, даже в виде необязательных для ознакомления текстов, тоже.

Crossout – дитя греховной связи Mad Max и Robocraft. От первой в ней постапокалипсис, пустоши, грязно-ржавая цветовая палитра и ощетинившиеся шипами и стволами турбированные монстры. От второй – возможность самому конструировать машины в рамках заданного лимита блоков/мощности и точечная система повреждений, позволяющая отстреливать противнику орудия, колеса и жизненно важные органы.

Основа основ сессионных механизированных MMO/action – короткие игровые сессии. Что ж, здесь Targem Games легко бьет всех конкурентов, доводя идею до абсурда. Бои в Crossout длятся 3 минуты (вы не ошиблись, три минуты!), но во многих случаях все заканчивается еще быстрей, минуты за две. Естественно, при таком темпе ни о какой тактике речи не идет, знай кати вперед и стреляй в сторону противника. В итоге большинство боев превращается в настоящий неконтролируемый хаос, и исход сражений зачастую зависит от первого точного выстрела и случайности.

При этом нельзя сказать, что сами бои сделаны плохо. Точечные повреждения работают, отстрелить противнику пулемет или обездвижить его вполне реально. Оружие очень убедительно бахает, особенно пушки, выстрел из которых, при неправильном балансе или малой массе машины, может буквально перевернуть ее. Автомонстры очень красочно разваливаются на запчасти и взрываются. Авто идут в «рукопашную», стараясь протаранить противника шипами или искромсать огромными пилами или бурами. Но при постоянной нехватке времени ситуации, когда отлично отстрелявшаяся команда проигрывает просто потому, что не успевает вовремя вернуться на свою базу, здесь тоже не редкость.

Targem Games очень неплохо удалось передать эстетику постапокалипсиса. Графику Crossout нельзя назвать суперсовременной, все-таки игра должна запускаться на достаточно слабых компьютерах, но игровые карты выглядят весьма стильно, и ржавые монстры, конструируемые игроками, вполне естественны в подобном окружении. В работе все классические штампы – пустоши, кладбище кораблей, промзона, заброшенный и зарастающий лесом город и т.д. На постройку машин идет все подряд: кабина «Газели» и «КамАЗа», кусок фюзеляжа самолета, ржавые трубы и прочий металлолом. В качестве оружия используются пулеметные турели, большие шотганы, пушки всех мастей, ракеты и т.д.

Естественно, на первых порах все собирают достаточно традиционные гробики на колесах, ощетинившиеся пулеметами, как в том же Robocraft. Но буквально после 10-12 уровня, получив возможность собирать машины мощностью 3000 и выше очков, вы встретите весьма оригинальные конструкторские решения, как чисто утилитарные, усложняющие противнику прицеливание, так и просто пижонские модификации ради модификаций. В игре есть библиотека пользовательских моделей, за которые можно голосовать, и наборы для сбора авто по лекалам разработчиков, которые необходимо приобретать за реальные деньги.

Кроме трехминутных PvP-сражений 8 на 8 участников, отличающихся по уровню и выпадающим по итогам наградам, в игре есть потасовки с определёнными условиями (здравствуй, Overwatch), клановые бои 4 на 4 и рейды. Последние – это кооперативные PvE миссии с достаточно условным сюжетом. Большинство из них происходит на обычных PvP-картах, на которых вы должны отстреливать толпы AI-авто, норовящих то уничтожить ваши нефтевышки, то защитить свои. Единственный сюжетный рейд здесь – сопровождение грузовика, который происходит на очень длинной карте-дороге. Интересны и рейды, в которых вам противостоят Левиафаны – машины огромного размера и прочности, буквально ощетинившиеся оружием. В рейдах вы зарабатываете уникальные ресурсы, необходимые для крафтинга редких предметов.

Да, крафтинг и торговля – важная составляющая Crossout. Вот только ее реализация, а точнее, очень жесткие тиски по деньгам и ресурсам, заставляют вас либо бесконечно гриндить, либо тратить реальные деньги. На сколько-нибудь интересные виды оружия или предметы, отличающиеся от фракции к фракции, ресурсов нужно не просто много, а очень много. Значит, снова в бой, покой нам только снится. Кроме того, за аренду станков для крафтинга необходимо платить, так что добро пожаловать на местный рынок, цены на котором тоже кусаются.

Вообще, очень медленный прогресс и жесткая монетизация – визитная карточка Gaijin Entertainment, так что Crossout здесь не исключение. Вкупе с предельно быстрыми боями все это приводит к бесконечному гриндингу, гриндингу и еще раз гриндингу. Все бы ничего, но авторы Crossout решили, что лучше игрока знают, сколько ему стоит играть, и установили лимиты на зарабатываемый в течение дня опыт – не более 60000 очков. После этого количество получаемого за бой опыта падает в 5 раз, делая дальнейшую игру просто бессмысленной. Учитывая, что 60 тыс. легко зарабатываются за час-полтора, такое отношение разработчиков к игрокам вызывает вполне обоснованное раздражение. Ограничение на количество зарабатываемых в течение дня ресурсов есть и в рейдах, мало того, для участия в таких вылазках необходимо топливо, которое тоже нужно покупать или зарабатывать в боях.

При этом нельзя сказать, что отсутствие тактической составляющей и упор на гриндинг полностью убивают шарм игры. Crossout действительно стильно выглядит и неплохо играется, а благодаря трехминутным боям имеет еще и весьма высокую аддиктивность. Вот только… чувство того, что тебя нагло используют, применяя очень банальные маркетинговые приемы, оставляет достаточно неприятный осадок.

После выхода открытой бета-версии Crossout на Steam число игроков в Сети существенно увеличилось, так что проблем с матчмейкингом нет. Партии побираются буквально за пять секунд. Сейчас в Crossout в пике около 7 тыс. человек онлайн только на Steam. Это немало, но как пойдут дела дальше – покажет время. Тот же Robocraft за три года сдулся с 26 тыс. до 4 тыс. игроков онлайн. А Galactic Junk League так толком и не стартовала, сейчас в нее играют меньше, чем на старте Early Access полгода назад.

Crossout – симпатичная авто-MMO, с динамичными боями, конструированием машин и точечными повреждениями. Если вы готовы мириться с жестокой экономической моделью игры и бесконечным гриндингом, можете попробовать ее, пока в Сети еще есть игроки. Вот только постарайтесь не увлекаться и не ожидать от нее многого, чтобы не разочароваться после 10-15 потраченных на прокачку часов.

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