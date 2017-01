Дайджест новой музыки | Ноябрь-Декабрь ’16

Поскольку за ноябрь и декабрь вышло не так уж и много достойных музыкальных релизов, то было решено объединить два дайджеста в один. Для многих последние два месяца прошлого года стали знаковым уже тем, что вышел новый альбом Metallica, который и вправду оказался замечательным и мощным. Но помимо заводного металла, вышло много достойных работ, которые стоят внимания.

The Weeknd – Starboy

Начну, пожалуй, с того альбома, который просто взорвал интернет буквально за пару часов. Сингл Starboy от канадского музыканта эфиопского происхождения многим знаком, поскольку попал в топ-чарты сразу после релиза. Это не удивительно, над треком, как впрочем и над альбомом, работали великие EDM-французы Daft Punk, который просто не умеют делать плохой музыки. Альбом Starboy цепляет и приятно удивляет с каждым новым треком. Вот ты думаешь, что заглавный трек Starboy самый крутой, потом начинается Party Monster и приходит понимание, что второй не хуже первого. Но знаете, когда играет False Alarm (обязательно посмотрите клип) становится ясно, что это закономерность – каждый новый трек не уступает предыдущему, и так всю пластинку. Но, безусловно, стоит сказать о том, что первая половина альбома слушается бодрее, чем вторая – но это только по темпу, музыка до финального трека отличная.

Metallica – Hardwired… To Self-Destruct

Покажите мне того, кто не слышал о великой Metallica? Но что-то давно не было новостей от бодрых металлистов, и вот, пожалуйста – новый альбом! И его уже успели окрестить, как вторым по крутости, после известного Black Album. Так ли это на самом деле, каждый решит сам после прослушивания пластинки, но факт остается фактом – Hardwired… To Self-Destruct оказался замечательной работой не менее замечательных тяжелых американцев.

Flume – Skin Companion EP I

Не так давно мы писали о новом альбоме от австралийского электронщика Харли Эдварда Стретена, который известен также под псевдонимом Flume. В этот раз у нас не полноценная пластинка, а мини-альбом под названием Skin Companion EP I. Получилось очень битово, мягко, стильно и красиво. Для всех любителей электронной музыки – обязательно к прослушиванию.

The Maneken – Sale 100%

Альбом Sale от нашего родного Евгения Филатов, который также известен как The Maneken, выходил в свет по частям. И вот наконец в ноябре этого года мы получили цельную пластинку под названием Sale 100%. И здесь все как обычно ‒ высокий фирменный уровень и очень приятная электронная музыка. Made in Ukraine!

XAM Duo – XAM Duo

Космос заказывали? XAM Duo выпустили альбом, который как будто взят прямиком из игры Mass Effect или типичного фильма о космосе. Хорошая пластинка для того, чтобы погрузиться в свои мысли и подумать о вечном.

Common – Black America Again

Black America Again является 11 по счету студийным альбомом от известного американского рэпера, который очень легко узнается из тысячи речитативных исполнителей и держит свой стиль уже не первый десяток лет.

Bon Jovi – This House Is Not for Sale

Мне кажется, или Джон Бон Джови вообще не стареет, ровно как и его музыка? Нельзя сказать, что This House Is Not for Sale лучшая пластинка бравых ребят во главе с Джоном, но работа не проседает по качеству с предыдущими и держит заданный высокий уровень.

Lambchop – FLOTUS

Наверное, FLOTUS можно считать одним из самых красивых альбомов меяца. Пластинка завораживает своим спокойным темпом и красивой музыкой. Такая мелодичность отлично подойдет для прослушивания дома в спокойной обстановке.

Daniel Bachman – Daniel Bachman

Дэниэл Бахман играет на гитаре с 17 лет и даже придумал свой музыкальный стиль под названием “psychedelic Appalachia”. В новом альбоме вы ничего кроме гитары не услышите. Но эта гитара будет настолько завораживающей и глубокой, что вам захочется каждый трек прослушивать по несколько раз, дабы услышать все нюансы.

Cory Hanson – The Unborn Capitalist From Limbo

Нео-психоделик фолк. Да, и такое есть, и Кори Хансон играет такую музыку просто на 5+ ‒ глубоко и с выражением. The Unborn Capitalist From Limbo является первым сольным проектом Кори, который также является вокалистом и гитаристом в группе Wand.

Wolf People – Ruins

Еще один представитель психоделик рока у нас в дайджесте, в этот раз это ребята из Лондона, которые играют безумно крутую британскую инди музыку. Важно отметить фирменный “грязный” звук с перегрузами и лишь инструментальную игру.

A Tribe Called Quest – We Got It From Here…Thank You 4 Your Service

A Tribe Called Quest ‒ легендарная американская хип-хоп группа, которая известная всем с 1985 года. Много всего происходило за это время, последний студийный альбом был выпущен в 1998 году, и вот теперь мы получили новую замечательную работу We Got It From Here…Thank You 4 Your Service. Пластинка отлично показывает, кто такие A Tribe Called Quest и как они видят культуру хип-хопа.

Romare – Love Songs, Pt. 2

Второй полноценный альбом британского электронщика Romare уже успел получить лестные отзывы от критиков. Электроника данного музыканта налита особым ритмом, в котором объединились отголоски диско, рока, фолка и фанка.

Sting – 57th & 9th

Еще один из нестареющих музыкантов ‒ Стинг. 57th & 9th является 12 по счету студийным альбомом и первым полностью рок-альбомом с 2003 года. Альбом рассказывает о путешествиях и давлении неизвестности, а название получено от пересечения двух улица Нью-Йорка.

Bruno Mars – 24K Magic

24K Magic (twenty-four karat magic) ‒ первый за 4 года студийный альбом от Бруно Марса, и третий по счету. Пластинка оказалась одной из самых ожидаемых в 2016 году и в большей степени оправдала все ожидания.

Demdike Stare ‒ Wonderland

Экспериментальная электроника, которой присуща загадочность темного эмбиэнта, даба и IDM. Такой саунд оставляет за собой приятное послевкусие, после которого хочется переслушивать все эти рваные биты и бас-партии заново и заново.

Angelina ‒ Vagabond Saint

Согласитесь, приятно неожиданно услышать что-то очень оригинальное, стильное, и при этом не заезженное до дыр? Это все относится к новому альбому Angelina под наименованием Vagabond Saint ‒ красивый поп-рок с женским вокалом и примесью электроники.

Deadmau5 ‒ W:/2016ALBUM/

Канадского диджея Deadmau5 совершенно не нужно представлять ‒ его и так все знают, ведь электроника, которая выходит из его пульта уже не один год будоражит всевозможные известные рейвы. Нельзя сказать, что W:/2016ALBUM/ оказался хитовым альбомом, но пару интересных треков каждый любитель электроники явно найдет для себя.

John Legend ‒ Darkness and Light

Darkness and Light ‒ пятый студийный альбом известного американского R&B-исполнителя. Пластинка отчетливо показывает, как должен звучать соул и ритм-н-блюз с небольшой примесью современности и личного видения такой музыки самим Джоном Леджендом.

The Rolling Stones ‒ Blue and Lonesome

Rolling Stones были, есть и будут королями! Вы просто посмотрите клип сверху, почувствуйте всю ту сумасшедшую энергетику, которая льется от их музыки! Новая пластинка под названием Blue and Lonesome уже 23-я по счету и в ней сделан небольшой уклон на блюз, что очень оригинально и здорово слушается.

Ultrasound ‒ Real Britannia

Когда я впервые услышал альбом Real Britannia от Ultrasound, то почему-то сразу вспомнил тех же британцев The Kooks, которые выделывают очень крутое и заряженное инди. Для всех любителей хорошего “независимого” английского рока ‒ обязательно к прослушиванию.

Cole ‒ 4 Your Eyez Only

Завершают наш дайджест два альбома в жанре хип-хопа. Меланхоличный J. Cole четко расскажет вам о всех трудностях жизни темнокожего, с качественной музыкой и битом. 4 Your Eyez Only является четвертым по счету студийным альбомом.

Run the Jewels ‒ Run the Jewels 3

Много каких хип-хоп исполнителей можно спутать друг с другом, но только не Run the Jewels ‒ уж эти парни точно имеют свой неповторимый стиль и умеют качнуть так, как многим и не снилось. И вот уже три альбома подряд ребята показывают класс ‒ последняя (третья по счету) студийная пластинка Run the Jewels 3 кажется квинтэссенцией всех предыдущих наработок и звучит просто потрясно.

