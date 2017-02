Дайджест новой музыки, Январь ’17

Начало года редко выделяется большим количеством музыкальных релизов, но, к счастью, 2017 год решил стать исключением, и уже порадовал нас новой хорошей музыкой. Давайте вместе пройдемся по новинкам в нашем дайджесте.

You Me at Six ‒ Night People

Когда речь заходит о современном роке, лично я представляю что-то такое, что играют именно You Me at Six ‒ в меру жесткое, красивое и мелодичное. Немного о банде ‒ это англичане, которые собрались еще в 2004 году, но первая пластинка была выпущена в 2008 году, и ребята сразу оказались в центре внимания. Если вы никогда не слышали о такой группе, то обязательно познакомьтесь.

Dropkick Murphys ‒ Short Stories Of Pain & Glory

Dropkick Murphys интересны уже тем, что играют музыку в жанре кельтского панка. Звучит группа самобытно ‒ как будто The Offspring смешали с этнической музыкой и шотландскими волынками. Кстати, если вы помните фильм «Отступники», то в нем играла песня I’m Shipping To Boston от Dropkick Murphys.

Half Japanese ‒ Hear the Lions Roar

Казалось бы, какой может быть музыка двух братьев-самоучек, которые начинали играть на расстроенных гитарах и одной барабанной установке на двоих? Как видим, альбомы этих ребят выходят с 1977 года, и по сей день группа пользуется популярностью.

The xx ‒ I See You

Миллионы людей ждали новый альбом от The xx, и вот он перед нами. Пластинка по праву может считаться лучшей в январе ‒ каждый трек завораживает, проработан до мелочей и заставляет себя выслушивать заново и заново. Но, конечно, есть один минус ‒ меланхолическое настроение на протяжении всего альбома, явно не для всех.

SOHN ‒ Rennen

Несмотря на то, что это всего лишь второй студийных альбом SOHN, электронная музыка исполнителя уже успела приобрести огромную популярность. Автора, кстати, зовут Кристофер Тейлор, и он сейчас живет в Вене. Возможно величественность города и повлияла на его музыку, которая пропитана особым шармом и атмосферой.

AFI ‒ AFI (The Blood Album)

Помнится время, когда я познакомился с группой AFI ‒ изначально вообще не воспринял стилистику банды, странный вокал и непонятный темп. Но когда пару раз прослушал легендарный альбом Sing the Sorrow, то просто влюбился в эту группу. И до сих пор, когда играет что-то из репертуара этих бравых калифорнийцев, я получаю удовольствие от прослушивания. Последний одноименный альбом получился сбитым и крепким, но вот лично мне не хватило чего-то такого, что было у группы ранее. Возможно я его не достаточно выслушал, но ни один трек не засел в голове так сильно, как это происходило с предыдущими.

Japandroids ‒ Near to the Wild Heart of Life

Канадцы Japandroids ‒ хорошие представители гаражного инди рока. Музыка у ребят динамичная, красивая и живая. Да, немного грязная, но от этого она не перестает быть интересной для слушателя.

Piano Magic ‒ Closure

Piano Magic хорошо подойдет тем, кто любит темную музыку ‒ эмбиент, например. Но тут у нас целый букет жанров, где каждый для себя найдет что-то вкусное и интересное. Но саунд довольно депрессивный, это стоит знать.

Julie Byrne ‒ Not Even Happiness

Красивый женский вокал всегда скрасит любую музыку, а когда еще и музыка красивая ‒ то это Джули Бирн. Девушка пишет теплые слова, которые, в основном, сопровождаются медленной и спокойной игрой на гитаре и других акустических инструментах.

Tornado Wallace ‒ Lonely Planet

Если и существуют инопланетяне, то альбом Lonely Planet от Tornado Wallace написан специально для них. Такое впечатление, что в треках общаются между собой C3PO и R2-D2, а музыку для них написал диджей с планеты Татуин. Но слушать такой космос-эмбиент очень приятно, любителям оригинальной спокойной электроники должно понравиться.

Wiley ‒ Godfather

Перед вами Уайли ‒ крестный отец грайма. Британский рэпер делает такой саунд, что даже человек, который далек от речитатива, подсядет. И да, если до этого с граймом вы были не особо знакомы, то Godfather практически идеальный альбом для знакомства с этим жанром.

Uniform ‒ Wake in Fright

Музыка Uniform — это громкий вокал, тяжелые гитарные рифы, постоянный угнетенный ритм и темп ударных.

Loyle Carner ‒ Yesterday’s Gone

Еще один потрясный грайм-альбом, который подойдет практически для любого слушателя ‒ приятный ритм и мягкая музыка позволяет слушать такой речитатив часами. И Loyle Carner обладает довольно приятным тембром и фирменным британским акцентом, что идет музыке только в плюсы.

Rose Elinor Dougall ‒ Stellular

Вы любите инди-поп с женским вокалом? Тогда обязательно познакомьтесь с творчеством Роуз Элинор Дугал ‒ чувственной англичанки с прекрасным голосом. Второй студийный альбом Stellular как раз является хорошим поводом для знакомства.

William Basinski ‒ A Shadow in Time

Одна из самых завораживающих эмбиент работ для меня за последнее время. Музыка для творчества и для раздумий ‒ настоящий подарок для тех, кто ищет вдохновения. A Shadow in Time ‒ идеальный фон для работы.

