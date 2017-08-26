Защитники были, пожалуй, самым ожидаемым сериалом Netflix в этом году, в лагере любителей комиксов так точно, но в итоге что-то пошло не так

Defenders/ “Защитники” Жанрсериал во вселенной Marvel СоздателиДуглас Петри, Марко Рамирес В ролях Чарли Кокс (Мэтт Мёрдок, Сорвиголова), Кристен Риттер (Джессика Джонс), Майк Колтер (Люк Кейдж), Финн Джонс (Дэнни Рэнд / Железный кулак), Джессика Хенвик (Коллин Винг), Элоди Юнг (Электра Начиос / Электра), Сигурни Уивер (Александра Рид) и др. Компании Marvel Television, ABC Studios, Netflix Год выпуска 2017 IMDb

Мрачная, более приземленная версия Мстителей, не могла не заинтересовать — ведь в сериале в несколько раз больше экранного времени, позволяющего как следует раскрыть персонажей, которыми мы уже полюбили благодаря сольным сериалам. Каждый умудрился разобраться с местечковыми злодеями и собственными демонами, а большинство еще и успело более-менее освоиться с амплуа супергероя, так что самое время организовывать тим-ап.

Короткий, каких-то восемь серий, сезон сперва подарил надежду на то, что филлеров в Защитниках не будет и мы сможем насладиться непрекращающимся экшеном, но не тут-то было. Сериал непозволительно долго набирает темп, в первых двух сериях по большому счету вообще ничего важного не происходит, герои шатаются туда-сюда, разглагольствуют и занимаются поиском места в мире, где не осталось их персональных врагов. Кроме, разве что Дэнни и Коллин, те продолжают охоту на членов Руки которая, сюрприз-сюрприз, и станет причиной того, что Джессика Джонс, Люк Кейдж, Дэнни Рэнд и Мэтт Мердок объединятся в команду.

Да, успевшая всем осточертеть корпорация бессмертных ниндзя-масонов вернулась и теперь ее будет еще больше, чем прежде. Сценаристы Netflix, судя по всему, вовсю корпят над очередными сольниками, так что Защитниками пришлось заниматься стажерам, потому что как иначе объяснить абсолютную заштампованность сюжета? Рука разыскивает нечто неимоверно древнее и очень важное и, по совершенной случайности, находится искомое прямо под Нью-Йорком, в рукотворной пещере, вход в которую запечатан одним из предыдущих Железных Кулаков. Но всю прелесть ситуации вы поймете, только когда увидите что именно там закопали. Как говорится, wait for it.

Разумеется, открыть проход может только другой Железный Кулак, так что наши герои принимаются изо всех сил защищать Дэнни. Напомним — очень сильная (и очень пьющая) девушка, пуленепробиваемый мужик с каким-то опытом уличных драк и слепой адвокат, дерущийся на слух, берут под охрану одного из самых искусных мастеров восточных единоборств на планете, предварительно привязав его к стулу в каком-то заброшенном клоповнике. Пока все логично, не правда ли?

При этом какая-либо химия между героями отсутствует напрочь, иногда они довольно невнятно вспоминают общее прошлое, еще разок-другой меряются силой — по незнанию или из-за этических разногласий, хотя сделано это все больше для галочки, пару интересных кадров такие стычки нам подарят, а их вот ценность для сюжета практически нулевая. Квартет дуется друг на друга, спорит по мелочам и занимается откровенной ерундой и лишь перед Самой Главной Схваткой у них появляется хоть какая-то сыгранность и слаженность действий. Порадовала только Джессика, которая, наслушавшись бредней про Руку, вселенский заговор, воскрешение мертвых и “…я погрузил свой кулак в расплавленное сердце Шоу-Лао…”, развернулась и на время ушла заниматься своими делами с нескрываемым “ой все” на лице.

Ее можно понять, на фоне мрачных, грязных историй Сорвиголовы, Джессики Джонс и Люка Кейджа сказочные злодеи из Железного Кулака выглядят попросту глупо. Да, Рука так или иначе проявляла себя и до Дэнни Рэнда, но тогда она казалась таинственной криминальной организацией, по большому счету мало чем отличающейся от торговцев людьми, наркокартелей и коррумпированных политиков, связанных с уличными бандами. Ведь именно такие реалистичные злодеи и были залогом успеха сольников членов Защитников. В них было легко поверить. Даже у сверхспособностей Киллгрэйва были вполне объяснимые, с точки зрения вселенной, корни. Он заполучил силу плюс-минус так же, как Джесс и Люк. И тут на сцену выходит Дэнни со своими драконами, монахами, волшебной страной, в которую невозможно попасть, и карикатурными злодеями, чья фентезийность напрочь разрушила ту атмосферу, что годами выстраивали истории Мэтта, Люка и Джессики.

Кто у нас тут? Мадам Гао, способная одним движением руки вышибить запертую дверь или отбросить от себя тяжелые бетонные блоки. Правда кулдаун у старушки, очевидно, большой, потому что после этого она как-то тушуется и отходит на второй план. Выскочивший как чертик из табакерки японец Мураками, невнятный и сухой, как вчерашнее суши. Воскресший Бакуто, любящий упускать момент чтобы бросить в лицо врагу охапку пафосных фраз. Соуандэ, воплощающий в жизнь гениальный план по захвату Нью-Йорка с помощью рекрутинга в Руку черных подростков из Гарлема — трепещи, Город, который никогда не спит! И, конечно же, Александра Рид, непонятно за какие заслуги ставшая главой руки. Сигурни Уивер сыграла, как обычно, хорошо, да вот только персонаж ей достался пустой. Прожившая не одну сотню лет глава самой влиятельной организации в мире слепо верит в какие-то надуманные пророчества, а заполучив в свои руки оружие, как она сама заявляет, невиданной силы, практически его не использует. Общая суперсила пальцев Руки — утомлять зрителя до невозможности. Бесконечные переливания из пустого в порожнее, склоки и взаимные обвиненя в прошлых заговорах и попытках переворота внутри организации. Как вы вообще работали вместе все это время, люди? Как вы построили такую монструозную корпорацию, поставившую на колени самого Гарольда Мичама? На фоне этого хладнокровного, расчетливого, безжалостного и скупого на эмоции человека, лидеры Руки выглядят настолько смешно, насколько это вообще возможно.

Не последнюю роль в сюжете, по задумке сценаристов, должна играть Электра, но, как бы это сказать помягче… не играет. Правда, чтобы объяснить все накопившиеся к Начиос претензии (а их очень много) пришлось бы заспойлерить сюжет, так что мы, пожалуй, не станем.

А вот за второстепенных персонажей, буквально собранных здесь под одной крышей, по-человечески обидно. Их характеры, их взаимоотношения с героями, их мотивацию так долго прописывали лишь для того, чтобы в Защитниках все свелось практически к камео — знакомые лица сперва изредка мелькают на экране, после чего их осознанно выдворяют из кадра, чтобы не путались под ногами до Самой Главной Схватки. Разве что Коллин повезло больше других, но иначе и быть не могло — Джессика Хенвик чуть ли не единственная из положительных героев, кто может в красивую и техничную боевку. Если кто и не меркнет на ее фоне, так это Чарли Кокс. Кристен Риттер и Майк Колтер просто пинают людей, Финн Джонс со времен Железного Кулака технику немного подтянул, но выглядит его кунг-фу все-равно слабовато.

Слабовато — подходящий эпитет для сериала вцелом. Слабовато здесь все — сюжет, взаимоотношения персонажей, как положительных, так и отрицательных, общий тон. Мы ожидали кульминацию телевизионной линейки Marvel, а получили откровенный филлер, весь смысл которого — заполнить паузу перед выходом продолжения сольных приключений Джесс, Мэтта, Люка и Дэнни. Хотя знаете, если Железный кулак в очередной раз будет бороться с Рукой, то мы, пожалуй, обойдемся первыми тремя. Нельзя сказать, что с Защитниками совсем все плохо, но тим-апа таких героев мы ожидали намного большего. Ну а вообще, тенденция к снижению планки качества, которую в последнее время демонстрируют сериалы по комиксам от Netflix, не радует, впору начать переживать о судьбе Карателя, который должен выйти на экраны в этом году.