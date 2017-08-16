Обзор ноутбука Dell XPS 13 2-in-1

Сегодняшнюю жизнь очень сложно представить без ноутбука. Лично мне уже некомфортно было бы иметь основным рабочим устройством стационарный компьютер. И уверен, что с такой мыслью согласятся многие наши читатели. Ведь портативность стала не прихотью, а необходимостью: очень здорово, когда компьютер можно взять с собой на встречу, презентацию, или банально пойти и поработать в каком-то необычном и приятном месте. И вот новые ноутбуки невероятно удобны для подобных целей. В этот раз у нас на обзоре Dell XPS 13 2-in-1 — небольшой ноутбук с сенсорным экраном, который легко превращается в планшет.

Модельный ряд

Я всегда любил линейку компьютеров XPS. Аббревиатура означает Xtreme Performance System. Даже Шелдон Купер (персонаж популярного сериала «Теория большого взрыва») был замечен с одним из таких компьютеров, модель XPS M1710, если верить фанатским сайтам. То есть, это явно не самые слабые устройства, которые должны устраивать энтузиастов и поклонников производительных систем.

Но в этот раз у нас не такой вариант. Пусть на нижней крышке и есть логотип XPS, «экстримальной» производительности у машины нет. Сейчас же это 13-дюймовый маленький лептоп с простеньким процессором, которого должно хватать на легкие задачи и который способен подольше продержаться без розетки. К этому добавили сенсорный экран и возможность развернуть дисплей, превратив устройство в планшет. Вот почему в названии есть приставка 2-in-1.

Комплектация и первые впечатления

Поставляется ноутбук с очень компактным зарядным устройством и переходником с USB Type-C на USB-A. И то, и другое очень кстати. Маленький блок питания удобен тем, что почти ничего не весит и отлично подойдет для поездок. А переходник не станет лишним, ведь у ноутбука очень ограниченный набор разъемов. Приятно, что производитель позаботился о таком бонусе в комплекте, ведь покупая и без этого дорогое устройство, не очень хочется еще что-то докупать для комфортного использования.

При первом знакомстве с ноутбуком сложно отвести взгляд от дисплея. Точнее, рамок вокруг него, которых практически нет. Дальше картинка, тактильные ощущения, клавиатура и трекпад – все это нравится с самого начала использования. Тут же становится понятно, что устройство не из дешевых, и подбор комплектующих в какой-то степени оправдывает немаленький ценник.

Дизайн и удобство использования

Попавший к нам Dell XPS больше похож не на 13-дюймовый ультрабук, а на компактный нетбук дюймов 10-и. Он ощутимо меньше большинства компьютеров, которые у меня бывали. За счет небольших рамок вокруг дисплея и отсутствия вентиляторов в топкейсе, размер корпуса составил всего 304×199×13.7 мм. Для сравнения, 13-дюймовый MacBook Pro слегка потолще и пошире. И весит Dell поменьше – 1,24 кг. Если же сфокусироваться сугубо на обозреваемой модели, то устройство действительно легкое и очень удобное для транспортировки.

Но не стоит забывать, что перед нами 2-in-1. Это не просто ноутбук с сенсорным дисплеем. Верхнюю крышку можно полностью развернуть, превратив маленький ноутбук в большой планшет. Честно говоря, без стилуса и возможности делать точные рисунки, такая функция не сильно-то и пригодится. Во всяком случае, лично мне удобнее пользоваться ноутбуком в его классическом виде, что не исключает и касаний к дисплею (скролить длинные страницы или закрывать диалоговые окна намного быстрее пальцем, чем курсором мыши). Правда, развесовка устройства сбалансирована так, что верхняя крышка довольно увесистая, и поставив ноутбук на колени, она может немного перевешивать, в зависимости от позиции ног. Чтобы не опрокинуть гаджет, его стоит на всякий случай придерживать.

Собран ноутбук классно. В каком бы режиме вы им не пользовались, переживаний за сохранность нет, как и каких-либо излишних прогибов и хрустов. Два крепления между дисплейным блоком и топкейсом очень уверенные и кажутся надежными. Сам корпус является миксом алюминия на верхней и нижней крышках, и карбоном с soft-touch покрытием на подладонной области. Снизу есть две длинные резиновые ножки, которые отлично держат устройство на месте. Производитель предлагает два варианта цвета алюминиевых панелей – серебристый и черный. На ощупь все очень приятное, что вместе с хорошей сборкой оставляет отличные впечатления от использования. Единственное, что в дизайне подкачало – нет зацепки для открывания крышки, придется немного наловчиться это делать без нее. Само собой, при довольно сильных креплениях, открыть дисплей одной рукой не получится.

Разъемы и рабочие элементы преимущественно раскинуты по бокам, на пользователя «смотрит» только индикатор заряда батареи, расположенный на грани под трекпадом. Слева один разъем Thunderbolt 3 (через который осуществляется и зарядка аккумулятора), гнездо для гарнитуры и индикатор заряда батареи с кнопкой (как на старых MacBook’ах). Справа есть Noble-замок, USB-C (3.1), слот для microSD и очень невнятная кнопка включения. Также по бокам есть прорези динамиков.

Если отталкиваться от моих впечатлений, то я остался очень доволен таким ноутбуком. Да, мелкие промахи есть, но я бы не назвал их существенными. А вот внешность понравилась и ощущения от пользования ноутбуком остались приятные. Как планшет он неудобный, но вряд ли это популярная модель использования. Зато как ноутбук он легкий и комфортный. Только компоновка разъемов может кому-то быть недостаточной и понадобятся какие-либо дополнительные переходники. Но для базовой работы всего явно хватает.

Дисплей

13-дюймовый Dell XPS может поставляться с разрешением 1920×1080 (165 ppi), либо 3200×1800 точек (276 ppi). В обоих случаях будет IPS-матрица c сенсором. Желающие смогут докупить фирменный стилус, который распознает 2048 степеней нажатия. В остальном, сенсор сложно назвать жизненной необходимостью, но эта модель во всех комплектациях будет с ним. Поэтому максимум, за что придется доплатить, это разрешение, что не является критичным. На тесте комплектация с Full HD-матрицей и такой плотности пикселей совершенно достаточно, да и систему нагружает слегка поменьше.

Что касается изображения, то тут только похвала. И пусть отдельные картинки выглядят немного теплее, чем должны, сути дела это не меняет. Цвета насыщенные, черный не теряется, углы обзора максимальны (картинка совсем чуть-чуть блекнет при сильном отклонении, но вряд ли кто-то под таким углом будет работать). Субъективно, как-то что-то поменять совершенно не хочется, независимо от задачи. Все же компания Dell не зря занимается в том числе и профессиональными мониторами.

Уровень подсветки в 400 нит позволит поработать где-то на улице, но под прямыми солнечными лучами все же будет много бликов. Тип покрытия дисплея есть, естественно, только глянцевый. Зато подсветка легко скрывает даже следы от пальцев. Кстати, сенсор тоже вполне хорош, лично я попадал даже по совсем мелким элементам интерфейса при 125% скейлинга в настройках (рекомендуемый – 150). Единственное, на что можно пожаловаться, это появляющееся иногда легкое мерцание дисплея (словно автояркость не может сама себя отрегулировать). Хочется верить, что это проблема нашего образца, либо будет исправлена с будущими программными обновлениями.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

В маленьких ноутбуках частенько скромные клавиатуры. Но когда речь идет о дорогих устройствах, тут дела обстоят получше. В нашем образце довольно удобная клавиатура, еще и с подсветкой. При этом у нее большие клавиши Shift и «одноэтажный» Enter. Мне вполне удобно набирать текст не отрывая взгляд от экрана. Проблемы возникли только с маленькими стрелочками, на которые таки приходится поглядывать чтобы не зацепить PgUp и PgDn. Зато клавиатура тихая и отчетливая.

Трекпад тоже можно похвалить. Он, конечно, маловат, но для работы мне его достаточно. Сама сенсорная поверхность очень отзывчивая и точная. Но и без этого компьютер оснащен сенсорным дисплеем, что в связке делает обыденную работу еще легче. Так что если специфические задачи не требуют наличие мыши, то без нее легко можно обойтись.

Недалеко от трекпада (на полпути к боковой грани) расположен сканер отпечатка пальца. С его работой тоже не возникло неприятностей. Но благодаря функции распознавания лиц мне не пришлось часто «открывать» систему с помощью отпечатка.

Сразу под логотипом компании (который в свою очередь находится под дисплеем) расположены две камеры и два микрофона. Размещение нестандартное и при работе с устройством, как с ноутбуком, выходит так, что камера смотрит на пользователя снизу, а он куда-то сильно выше. К тому же, при наборе текста в камере будут мелькать пальцы. Но если развернуть ноутбук в планшет и перевернуть, то картинка будет «правильной». А качество камеры, кстати, отличное, как для встроенной в лептопе. Дополнительная камера и инфракрасный датчик служат для распознавания лица пользователя – не всегда срабатывает с первого раза, но приблизительно в 8 из 10 случаев делает свое дело быстро. Даже в темноте камере хватит света от дисплея, чтобы «узнать» пользователя.

Я уже упоминал о двух динамиках, которые расположены по бокам топкейса. Они хоть и маленькие, но на удивление громкие. При этом, даже с шумными записями они хорошо справляются и почти не хрипят. Баса им, конечно, не хватает, но речь идет о динамиках в очень тонком ноутбуке. В любом случае, для сопровождения фильма в небольшом помещении их явно будет достаточно, а для музыки есть стандартный аудиовыход или Bluetooth.

Производительность и ПО

В столь тонкий лептоп умостили двухъядерный процессор Intel Core i7-7Y75 работающий на базовой частоте 1.3 ГГц (TurboBoost до 3.6) и видео Intel HD Graphics 615. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а твердотельного накопителя – 256 ГБ. Базовая комплектация стартует с более простенького i5, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителя. Максимум же оперативной памяти может быть 16 ГБ, накопителя – 512. Все это соответствующим образом будет влиять на стоимость. При этом, все остальные комплектующие (кроме дисплея) никак не поменяются.

По каким-то причинам, не все тесты показали адекватные баллы, но общую концепцию понять можно. Ноутбук не самый производительный, но и не из робкого десятка. Ему, конечно, тяжело справляться с играми (я пробовал CS:GO и GTA V, где стабильного показателя FPS не было даже при «скучных» настройках графики), да и тротлинг иногда встречается (незаметно в повседневной работе), но с браузингом, офисом и мультимедиа он легко совладал. При этом, если не пытаться нагружать его несвойственными для таких компьютеров задачами, то он даже не нагреется (хотя бывает и так, что тепло ощущается). А благодаря пассивной системе охлаждения, работа устройства практически беззвучная. Еще и накопитель показывает очень неплохую скорость.

Нашему семплу досталась Windows 10 Pro, которая сразу получила актуальные обновления при первом включении. После системы, через специальную утилиту, пришли апдейты и на отдельные комплектующие. Предустановленного ПО практически нет, как и навязчивых просьб зарегистрировать устройство в каком-либо фирменном сервисе.

Но парочка грешков все же показалась. Во-первых, есть проблемы с режимом сна. Если компьютер нормально «засыпал», то сразу после открытия крышки включался экран и камера начинала сканировать лицо пользователя для входа в систему. Но в половине случае ноутбук просто выключался и его приходилось загружать заново. Пусть это и не занимает много времени, «лотерея» с режимом сна все же подпортила впечатления от работы. Во-вторых, при работе от розетки, иногда компьютер выдает какой-то шум в динамики. Особенно, если подключить мышь. Хочется верить, что это проблемы нашего образца. В остальном все работало замечательно.

Автономность

Встроенный аккумулятор емкостью 46 Вт•ч по заявлениям производителя может стримить Netflix до 10 часов. Тест PCMark с этим не согласится – 4 часа 8 минут. При моем режиме использования, без тяжелых задач, с интернетом, офисом и фильмом, компьютер держался около 6 часов за раз. Двухчасовой фильм израсходует около 30%, при этом уровень подсветки комфортный – 50-80%. Продлить время автономной работы можно с помощью фирменной внешней батареи.

Очень понравился миниатюрный блок питания. Он не займет много места в рюкзаке или сумке, к тому же практически не прибавит веса. А на полную зарядку от него потребуется 3 часа. Но в процессе зарядки устройство становится ощутимо теплее.