Destiny 2: стражи галактики

Первая Destiny, несмотря на безумную популярность, была довольно неоднозначной игрой. Bungie радовала нас изумительными пейзажами, отличным ганплеем, сложными и интересными рейдами, запоминающимися ивентами и добротным PvP, и тут же огорчала полностью проваленным сюжетом, зубодробительным гриндом, скучными страйками и совершенно наплевательским подходом к внутриигровым коммуникациям игроков. В сиквеле разработчики пообещали исправиться. Давайте посмотрим получилось, ли у них.

Destiny 2 Жанр Action/RPG/FPS

Платформы PlayStation 4/Xbox One/PC

Разработчики Bungie

Издатель Activision

Сайт

Destiny 2 встречает игроков полноценной однопользовательской кампанией. Это больше не набор слабо связанных между собой одиночных миссий — в сиквеле наконец-то появился вменяемый сюжет, персонажи почти перестали быть автоматами для получения заданий и вознаграждения, а происходящее на экране наполнилось смыслом. Для пришедших сюда из первой части игроков, по крайней мере, потому что новичку разобраться в том, кто все эти люди, что это за огромный шар на горизонте и о каком “свете” идет речь, будет, пожалуй, непросто. Кампания скоротечна, отомстить Красному легиону за разрушение Башни удастся за каких-то 8-10 часов, но это не делает ее плохой — голливудская режиссура, изумительные панорамы (Bungie всегда это умела), отличный саундтрек и неплохие задания с лихвой компенсируют этот небольшой недостаток. Слегка разочаровывают разве что завязка да главный антагонист. При всем уважении к Bungie, внезапное появление сверхмощной силы, которая “завоевала сотни миров, просто вы об этом не знали” — прием скучный и избитый, а мотивация главгада вообще вызывает недоумение. Обидевшись на то, что Странник одарил бессмертием каких-то жалких людишек, Доминус Гаул решил захватить Последний Город, уничтожить Стражей и подчинить себе Странника — вот сейчас я все ваши куличики растопчу и стану самым крутым в песочнице. Ну да ладно, хотя бы выглядит Гаул впечатляюще (и это даже не его финальная форма!).

И поспешим успокоить любителей сольного PvE — с окончанием основной сюжетной линии сюжет не заканчивается, помимо опостылевших еще со времен первой части патрулей вас ждут дополнительные задания, еще больше раскрывающие суть происходящего, и регулярные события, которые мало того, что отображаются на карте, так еще и обзавелись таймером. Кажется, друзья, наши мольбы были услышаны, и комфортно играть в Destiny наконец-то можно и без дополнительного экрана. Метаться между квестовым хабом и игровыми локациями теперь приходится гораздо реже, благодаря карте вы всегда знаете, куда стоит отправиться в первую очередь, где в данный момент происходит что-то интересное и сколько времени у вас осталось до начала очередной высадки кабал с их треклятыми танками. Из-за такого подхода локации игры кажутся меньше, чем в первой части, да и иллюзия открытого мира начинает сходить на нет — Destiny 2 опекает игрока и ведет его от одного бинома к другому, не подвергая чрезмерной опасности, чем кардинально отличается от оригинала, в котором шансы случайно свернуть не туда и получить в жбан от элитного высокоуровневого противника были гораздо выше, чем хотелось бы. Да, исследовательского духа стало поменьше, но это приемлемая плата за появление адекватной навигации. Да и вообще, играется Destiny 2 банально комфортней. По крайней мере, до тех пор, пока вы не решите принять участие в end-game активностях: здесь до сих пор каменный век с поиском групп через companion app, отправкой запросов на добавление в друзья через PSN и прочий идиотизм. Простите, но других слов у меня для этого безобразия нет. На днях должна появиться возможность “игры с проводником”, которая позволит одиночным игрокам подключаться к недоукомплектованным группам для похода в страйки и рейд — посмотрим, что из этого выйдет.

Когда мы говорим о комфорте, то имеем в виду не только адекватную карту. В Bungie, очевидно, и сами запутались в небоевом луте, всех этих ингредиентах, токенах, шардах, орбах и прочем барахле, и ввели гениальную в своей простоте систему — основная валюта Destiny 2 это фиолетовые осколки, которые добываются посредством разборки легендарного и экзотического оружия. Осколки тратятся на синтез экипировки и покупку редких предметов у торговца Зура. Валютой для приобретения обычных предметов и временных бонусов все еще остается блеск, на каждой планете есть свои виды ресурсов и медалей, выдающихся за задания, но их даже запоминать не имеет смысла — собираете, относите при случае к нужному персонажу, прокачиваете таким образом репутацию и получаете в награду легендарную энграмму.

Налеты, аналог подземелий из привычных MMO, стали на порядок интересней, боссы больше не представляют из себя ходячие и больно бьющие пиньяты, а тактика победы над ними не заключается в том, чтобы палить в уязвимое место и, словив ракету в лицо, прыгать в укрытие для регенерации. В обычных налетах, конечно, потеть особо не приходится, но бои, состоящие из нескольких фаз, заставляют хотя бы иногда включать мозг. В более сложных вариациях подземелий — Сумеречных налетах, уже придется постараться, чтобы справиться с модификаторами, заставляющими проходить налеты на время, подбирать оружие с определенным типом стихийного урона и так далее.

Рейд в игре пока что всего один — Левиафан, и основное PvE-веселье ждет игроков, судя по отзывам, именно там, но наша бодро вайпающаяся в сумеречных налетах группа к нему, увы, оказалась еще не готова.

Ролевая составляющая игры тоже подверглась серьезным изменениям. Характеристики персонажей, влияющие на скорость перезарядки способностей, канули в Лету, теперь игра оперирует понятиями подвижности, стойкости и восстановления. За что они отвечают, и так понятно. Классы несколько переработали, распределение навыков упростили, теперь у каждого архетипа есть по две специализации в каждом из трех классов, всё. Система не очень гибкая, поскольку комбинировать навыки из разных специализаций нельзя, но, в принципе, рабочая. Больше всего повезло титанам, специализирующимся на защите, они могут выбирать одну из двух ультимативных способностей в зависимости от ситуации — купол, защищающий от вражеских атак и дающий броню, и “режим Капитана Америки” с метательным щитом и мощными атаками в ближнем бою. А еще титаны обзавелись двумя энергетическими щитами: большим, в полный рост, и маленьким, из-за которого можно вести огонь. Мой титан, перекочевавший в сиквел из оригинальной Destiny, не жалуется, а вот варлокам и охотникам, скорее всего, немного обидно, “ульта” у них одна на класс.

Экипировку больше прокачивать не нужно, весь “обвес” открыт изначально, но появились слоты под модули, способные серьезно повлиять на характеристики оружия и брони. Здесь вам и стихийный урон, и ускоренные перезарядка или прицеливание, более быстрое заполнение шкалы ультимативной способности и еще много чего вкусного. Оружие теперь бывает кинетическое, энергетическое и силовое, убивающее врага с одного попадания. Причем ограничений по количеству экипированных стволов одного класса больше нет — хотите бегать с кинетическим и энергетическим автоматом одновременно? Пожалуйста.

Если PvE-режим в Destiny 2 стал лучше или как минимум не испортился, то с PvP все очень неоднозначно — максимальный размер команды уменьшили до 4 человек, щиты титанов позволяют уходить в вязкий turtling при захвате и удержании точек, а режим с закладыванием бомб в здешних реалиях выглядит не вполне уместным. Дело вкуса, конечно, но сообщество в основном отзывается об этих нововведениях в негативном ключе. Лично мне больше всего понравился, пожалуй, самый спорный и неожиданно затянутый режим выживания, в котором на команду отводится по восемь воскрешений. Здесь нельзя ошибаться и не поощряется игра соло. Члены команды должны передвигаться группой, прикрывать друг друга, хорошо контролировать местность и комбинировать сильные стороны своих персонажей. В теории. На практике же бой превращается в затяжные перестрелки через узкие коридоры, ожидание накопления ульты и контроль точек респавна боезапаса для силового оружия (фиолетовых патронов). Скорость восстановления способностей персонажа замедлена, а патроны теперь достаются только одному игроку, так что все предпочитают действовать осторожно. Потенциально это очень напряженный, требовательный и интересный режим. Потенциально. В том случае, если в вашей команде нет камикадзе, передвигающихся затяжными прыжками, любителей индивидуальных заходов с фланга, фанатов лобовых атак 1 vs 4 и ливеров, которых Bungie наказывает ровным счетом никак. Еще одна ложка дегтя — дизайн PvP-карт. Чисто субъективно они сильно проигрывают картам из оригинала, действительно запоминающиеся можно пересчитать на пальцах одной руки. Хочется верить, что новые будут поинтересней.

И все-таки Destiny 2 на старте выглядит на порядок лучше, чем первая часть, она комфортней, логичней и банально интересней, но есть одно но — контента здесь откровенно маловато. После четырех с лишним десятков часов занять себя можно лишь PvP, попытками справиться с сумеречными налетами да походами в Левиафан, остальные активности уже зафармлены в обычном и героическом режимах, квестовые цепочки пройдены, а ячейки инвентаря рябят желтизной экзотических предметов, на которые тут не скупятся. У Bungie, конечно, наполеоновские планы относительно будущего игры, но лучше бы им поспешить с выходом контентных патчей до того, как игроки успеют заскучать.



Roccat рекомендует: