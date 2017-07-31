Detroit Electric SP:01 в Украине: сверхэксклюзивный и сверхдорогой

Знакомимся и ездим на Detroit Electric SP:01 – электромобиле, который возводит понятие «эксклюзивность» в абсолют. Похоже, что создатели Detroit Electric SP:01 целились в нишу Spyker, Lykan Hypersport, спецверсий Ferrari и Porsche. В целом, следует признать, они в эту нишу и попали, в том числе по цене.

Электромобиль Detroit Electric SP:01 – это продукт современной американской компании Detroit Electric, основанной в 2009 году, которая, в свою очередь, наследует одноименную компанию, производившую электромобили в 1907-1939 гг. Интересно, что первая компания Detroit Electric уже в 1910-х гг. предлагала покупателям выбор из двух типов аккумуляторов.

Современный электрокар Detroit Electric SP:01 также дает выбор из двух версий: Pure или Performance. Первая оснащена электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.), разгоняется «0-100 км/ч» за 5,6 с и развивает максимум 170 км/ч; вторая – это электромотор на 210 кВт (286 л.с.), разгон «0-100 км/ч» за 3,9 с и 250 км/ч «максималки». Аккумулятор на 37 кВтч обеспечивает запас хода 288 км согласно измерительному циклу NEDC. Предусмотрено два зарядных разъема – стандартный (от обычной розетки или ускоренной зарядки) и CHAdeMO (для быстрой зарядной станции типа «80% АКБ за 30 минут»). Интересно, что здесь использован двунаправленный преобразователь электроэнергии: т.е. можно не только направлять электричество из розетки в АКБ, но и наоборот – электромобиль может отдавать электроэнергию из своего аккумулятора в общую сеть для питания дома, освещения, бытовых приборов. На первый взгляд, электрическая составляющая интересна, но не поражает воображение. Потому, что в случае с Detroit Electric SP:01 нужно смотреть в саму суть модели, именно в ее автомобильную составляющую…

Detroit Electric SP:01 построен по классическим канонам и наработкам Lotus: двигатель и АКБ расположены в базе, привод на задние колеса. Внутри – алюминиевая рама; кузовные панели – из карбона. Причем, если приглядеться к внутренним полостям, то видно, что из карбона сделано много деталей: создатели целенаправленно боролись с весом электромобиля, а не добавили карбона «для модности».

Среди интересных деталей отмечу небольшое антикрыло, тормоза AP Racing с перфорированными дисками, полоску в переднем бампере, которая светится разными цветами и показывает степень заряда АКБ. Номинально Detroit Electric SP:01 являет собой родстер: жесткая крыша снимается при отвинчивании пары-тройки крепежных болтов. За прозрачным подъемным стеклом – небольшая ниша-багажник и декоративная крышка, под которая спрятались АКБ и электромотор. Справа и слева на стойках крыши – зарядные разъемы.

Заданное настроение спорткара продолжает и салон: минимум декора и максимум внимания на дорогу. Широкий порог осложняет посадку, но если снять крышу – то садиться заметно проще. Внутри установлены полноценные спортивные ковши: тонкая спинка, развитая боковая поддержка, глубокая посадка внутрь сиденья и его регулировка только вперед/назад. Руль маленький, но зато с гордой надписью «MOMO»; перед глазами водителя расположены лишь два стрелочных прибора – текущая «отдача» электромотора и скорость.

Все остальное сосредоточено на сенсорном дисплее планшета, который даже не пытается скрывать свою суть: Samsung и Android. От компании Detroit Electric – лишь фирменное приложение. Но зайдя в него, можно получить массу настроек и различных данных: скорость, обороты мотора, запас хода, управление рекуперацией, настройки климата, пр.

Из ярких и самобытных деталей в салоне Detroit Electric SP:01 внимание привлекает селектор выбора направления езды: этакий вращающийся «диск НЛО» с насечками, который не имеет граничных положений – его можно крутить хоть десять оборотов подряд. По контуру расположены четыре режима езды, традиционные для «автомата»: P, R, N, D. В нижней части панели находятся несколько кнопок и алюминиевая полочка-лоток для «мелочевки». Вот и все.

Салон Detroit Electric SP:01 – генетическая простота от Lotus—a. Однако сиденья оказываются вмиг удобны, руль в руках, приборы перед глазами, низкая посадка предусматривает вытянутые ноги – и спустя пять минут сидишь как «влитой», объединившись и хорошо чувствуя электромобиль. Интересно, что задумывалась и версия с «механикой», но тестовый электрокар – с «автоматом» и «диском НЛО». Из недостатков отмечу широкий порог и маленькую дверь, простоту и даже аскетичность в ряде деталей, которые можно было сделать лучше без ущерба для веса или стиля электрокара. А еще отмечу бликующий дисплей планшета; хотя при установленной крыше ситуация становится заметно лучше. Да и приложение Detroit Electric сделано недурно: много настроек и важной информации, крупные кнопки основного меню, понятная графика.

Щелк-клац – это я нажал кнопку запуска электрокара и провернул НЛО-диск в позицию «D»: поехали! В первоначальном разгоне Detroit Electric SP:01 не поражает воображение. Если верить индикатору мощности, то отдача электромотора нарастает постепенно со скоростью: изначально – 20-40%, затем – больше, лишь на скорости около 60-80 км/ч можно получить около 100% мощности. В итоге первая секунда-две старта оказываются мягкими и лишь затем Detroit Electric SP:01 ощутимо вжимает в кресло. Зато никаких испугов от разгона и пробуксовок шин. Думаю, более мощная версия Detroit Electric SP:01 оказывается заметно быстрее в разгоне 0-100 км/ч как раз благодаря первому «рывку».

А пока оранжевый Detroit Electric SP:01 на ходу пытается наверстать время и показывает разгон 0-100 км/ч на уровне 6 секунд – т.е. примерно то, что обещал производитель. Торможение с высокой скорости кажется непростым занятием: педаль тяжелая и первоначальный импульс слаб; но затем как будто срабатывает какое-то «самозатягивание» – и эффективность торможения возрастает. Повлиять на торможение можно и рекуперацией: всего предусмотрено шесть уровней. На «нулевом» рекуперации нет, на «первом» – едва заметна; на «втором-третьем» – это рекуперация уровня Nissan Leaf или VW e-Golf; «третий-четвертый» уровень сравним в BMW i3. Но пятый и шестой уровень дает столь ощутимое замедление, что о тормозах можно забыть вовсе: небольшой рывок и лязганье трансмиссии, кратковременный гул электромотора – и все, стоишь на месте. Если ранее чемпионом эффективности рекуперации был BMW i3, то теперь его подвинул Detroit Electric SP:01! Однако при быстрой езде на треке такая рекуперации, пожалуй, будет сбивать с толку – здесь достаточно первого или второго уровня – а вот жесткие и тугие тормоза придутся к месту.

Аналогично и с рулевым управлением: руль без усилителя кажется тугим, плюс его приходится вращать на довольно большие углы (от упора до упора почти 2,8 оборота). При этом сам руль сделан под хват, который располагает к рулению без перехвата, в диапазоне 180-200 градусов поворота руля в одну или другую сторону. В итоге крутые повороты приходится проезжать с большим поворотом руля и перехватом, что не слишком удобно. Но в пологих «ходовых» поворотах все хорошо и ощущается каждый градус отклонения передних колес.

Ездить на Detroit Electric SP:01 одновременно просто и сложно: на нем легко трогаться, нет пробуксовок в разгоне; но тормоза, руль, аккумулятор создают ощущение тяжести. Однако порода чувствуется: электромобиль отлично «стоит» на дуге в повороте, а при желание водителя – мягко «стягивается» (именно так, а не «срывается») в боковое скольжение и также мягко возвращается обратно. Вот это отлично и феноменально.

Низкий и широкий, с центральным расположением всех тяжелых элементов – понятно, что Detroit Electric SP:01 очень устойчив на дороге, почти нет кренов, он хорошо сбалансирован для управления в быстрых виражах. Но поражает та мягкость, с которой электрокар позволяет ехать на грани сцепления шин или скользить на этой гранью.

Я приехал на встречу с Detroit Electric SP:01 на ДВС-автомобиле схожей идеологии (скоро расскажу): почти среднемоторная компоновка, задний привод, умеет «мести хвостом». Но для последнего мне нужно выбрать передачу, попасть в нужные обороты мотора, сорвать колеса в пробуксовку и держать мощность. А в случае электрокара Detroit Electric SP:01 я все делаю одной ногой: хочу – еду на «зацепе» шин; захотел, чуть прибавил – и начинаю долго скользить.

Это получается делать спустя 10-15 минут после того, как оказываешься за рулем Detroit Electric SP:01. А спустя час чувствуешь себя каким-то мастером дрифта в смеси с гуру траекторной езды. Хотя на самом деле здесь заслуга не столько человека, сколько нейтрального характера Detroit Electric SP:01: очень понятный электрический спорткар, на котором не страшно ехать в любом режиме, даже удерживая в голове его ценник в 170 тыс. евро.

Упс, проговорился. Да, этот Detroit Electric SP:01 Pure в Украине стоит около 170 тыс. евро; максимальная версия Detroit Electric SP:01 Performance оценивается примерно в 200 тыс. евро. Но все сугубо индивидуально – ведь и сам электрокар Detroit Electric SP:01 очень индивидуален. Именно на оригинальность, неповторимость, возможности индивидуализации делают ставку создатели Detroit Electric SP:01, когда просят за свой электрокар подобные деньги. Возможные варианты Detroit Electric SP:01: две версии – Pure или Performance; семь цветов кузова плюс возможность заказать индивидуальный цвет; пять типов колесных дисков; карбоновые детали (аникрыло, диффузор, крышка АКБ); разные варианты отделки сидений и салона. Плюс ограниченный тираж – 1 тыс. электрокаров.

Электромобиль Detroit Electric SP:01 может быть разным: синим, оранжевым, красным; с темными, серебристыми, золотистыми колесными дисками; с карбоновым антикрылом или без него… С учетом изначально небольшого тиража Detroit Electric SP:01, шансы встретить другой подобный электромобиль практически сведены к нулю – абсолютный эксклюзив!

В итоге очень сложно подводить итоги. За 170-200 тыс. евро для фаната электрокаров более рациональной покупкой выглядит Tesla Model S P100D. Хотите «как Tesla, но не Tesla» – есть подзаряжаемый гибрид Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Нужен спорткар с изрядной долей электрификации – это BMW i8. Прямыми конкурентами Detroit Electric SP:01 можно назвать Audi R8 e-tron и Tesla Roadster, но они давно сняты с производства, сейчас только идет обсуждение приемников.

Вот и выходит, что электромобиль Detroit Electric SP:01 уникален в своей собственной нише: это очень дорогая игрушка для очень богатых людей, которые хотят добавить к своей коллекции именно такой спортивный электромобиль. И потенциально возможно, что это даже инвестиция: в далеком будущем Detroit Electric SP:01 может подорожать как ретромобиль – все-таки он стал эксклюзивом уже при жизни.

Редакция выражает благодарность «Carpoint-Tou», представителю Detroit Electric в Украине