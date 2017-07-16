В этом году Diablo III отпраздновала свою пятую годовщину, но Blizzard, похоже, с ней еще не закончила. Сменяются сезоны, выходят патчи и контентые обновления, от неудачных механик и решений постепенно отказываются. В 2014 году дополнение Reaper of Souls вернуло в игру утраченную было мрачную атмосферу и добавило крестоносца, местный вариант паладина из второй части. Три года спустя в игре появился еще один гость из прошлого — некромант.

Diablo III: Возвращение некроманта Жанр Action/RPG, Hack and slash

Платформы Windows/OS X/PlayStation 4/Xbox One

Разработчики Blizzard Entertainment

Издатель Activision Blizzard

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Выбор разработчиков сперва показался странным. Еще один пет класс, построенный на призываниях и проклятьях? У нас ведь уже есть колдун, спасибо. К счастью, некромант от него отличается кардинально. У суровых жрецов Ратмы своеобразный взгляд на соблюдение баланса — эти парни умерщвляют все, что движется, и воскрешают все, что мертво. Потому что могут, очевидно. Выглядит это очень эпично: некромант, в сопровождении свиты из скелетов, врывается в толпу врагов, вырывает из их тел кости, надевает их на себя как броню и начинает призывать скелетов-магов, создавать собственные копии, взрывать трупы и насаживать противников на появляющиеся из-под земли костяные колья, добивая выживших широкими взмахами косы.

Некромант не похож на другие классы Diablo III: эссенция, его основной ресурс, накапливается базовыми атаками и тратится на призыв помощников, проклятья и различные заклинания. С этим все понятно, казалось бы, ничего нового. Но у последователя Ратмы есть козырь в рукаве — трупы врагов. С их помощью он атакует врагов, лечится, восстанавливает запасы эссенции, он их оживляет и, самое главное, взрывает. Слабый и уязвимый в начале боя, некромант становится тем сильнее, чем больше врагов он умертвит. Чем больше трупов в распоряжении некроманта, тем больше врагов он может убить. Чем больше убил — тем больше трупов… Логику вы поняли. В какой-то момент все, что нужно делать в бою это зажать кнопку взрыва трупов и водить мышкой по экрану, превращая армию монстров в кровавое месиво. Для полноты картинки стоит упомянуть, что при желании некромант может усилять большую часть своих заклинаний за счет собственного запаса здоровья и способен призывать без малого три десятка различных последователей единовременно, так что ситуации, когда хороших парней на экране больше, чем плохих, в принципе не редкость. Конечно, сориентироваться в таком хаосе непросто, да и ладдеры показывают, что это не самый эффективный билд персонажа, но сама возможность впечатляет.

Возвращение некроманта появилось в Diablo III в рамках обновления 2.6.0, добавившего в игру новый тип нефалемских порталов и две новые зоны для режима приключений — Туманные пустоши и храм Перворожденных. Новые локации обязательно приглянутся игрокам, скучающим по гнетущей атмосфере самой первой части. После здешних оборотней, рыскающих по лесной чаще, и сектантов, заживо свежующих людей в погребенном под землей храме первых нефалемов, даже Reaper of Souls выглядит как прогулка в парке погожим днем, что уж говорить об обычной Diablo III.

Порталы дерзаний, в свою очередь, привлекут игроков с соревновательной жилкой. Каждую неделю в Blizzard выбирают одно из прохождений великого портала случайным игроком, сохраняют всю информацию, начиная с билда и экипировки персонажа и заканчивая точным месторасположением монстров на уровне, и на основе этой информации создают статичное подземелье, после чего предлагают игрокам побить время, установленное игроком, изначально прошедшим этот портал. За победу полагается еженедельная награда в виде сумки с деньгами, материалами и кровавыми осколками.

Это, пожалуй, мой любимый вид порталов на текущий момент, потому что вместо бездумного закликивания монстров и фарма лута он предлагает что-то кардинально новое для серии. Приходится в деталях заучивать карту подземелий, месторасположение особых монстров, тщательно планировать свои перемещения и, вишенкой на торте, подстраиваться под стиль игры незнакомого тебе человека. Вдобавок, ты соревнуешься не только с “хозяином” портала дерзаний, но и со своими друзьями, время прохождения которых отображается в специальной таблице. Желание обойти знакомых людей придает этой гонке драйва.

И новые локации, и порталы дерзаний, и дополнительные поручения доступны бесплатно всем владельцам Reaper of Souls, покупать Возвращение некроманта для доступа к новому контенту необязательно. На этом фоне цена обновления выглядит несколько завышенной (за новый класс и пачку декоративных предметов вроде питомца, крыльев и рамочки для портрета придется выложить 15 долларов) но поверьте, некромант этого стоит, ощущения от игры этим персонажем неповторимые, да и вы просто посмотрите, как круто он выглядит! Одним словом, всем ушедшим из игры мы рекомендуем вернуться, чтобы оценить новые локации и пробежаться по порталам дерзаний, а у тех, кто продолжает играть, хотим поинтересоваться — как по-вашему, удалось ли новому некроманту выдержать марку, или проверенная классика из Diablo II остается вне конкуренции?



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