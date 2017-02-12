Diluvion: спасите наши души…

Причина, по которой мы включили проект Diluvion от студии Arachnid Games в список самых ожидаемых игр 2017 г., проста – мы очень соскучились по подводным action/adventure. Что ж, давайте посмотрим, удалось ли Diluvion стать новым Aquanox.

Diluvion Жанр action/adventure

Платформы Windows, macOS

Разработчики Arachnid Games

Издатель Gambitious Digital Entertainment

Сайты diluvion.com , Steam

После нового Великого потопа человечество вынуждено переселиться в глубины океана. Мало того, поверхность скована толстым, непреодолимым слоем льда. Некоторые безумцы все еще пытаются пробиться наверх, но по-прежнему безуспешно. Люди построили подо льдом новую цивилизацию. Подводные поселения, бурильные комплексы, исследовательские станции превратились в независимые города, суверенные государства и королевства. Но мечта о поверхности еще живет в сердцах любителей приключений и, возможно, именно вам удастся пройти по Бесконечному пути и разгадать тайну, все еще будоражащую подводных жителей.

Вступление звучит обнадеживающе, и первый час игры вселяет надежду в то, что нас ждет действительно интересное приключение. Мир Diluvion напоминает ожившие книги Жюля Верна. Местные субмарины похожи на прожекты инженеров XIX столетия, как и одежда жителей подводных куполов. Кроме того, здесь все еще существуют королевства и аристократия. Типичный постапокалиптический steampunk.

Визуально игра напоминает прошлогоднюю ABZÛ, правда, более темную и мрачную, особенно на больших глубинах. Вот только морской живности здесь почти нет, если не считать путеводных рыбок, представляющих собой просто своеобразную визуализацию стрелки, указывающей направление к месту выполнения квеста. А вот хваленое сочетание 3D во время путешествий и боев с рисованным 2D в интерфейсах станций и кораблей выглядит немного странно, особенно дерганная повторяющая анимация картонных персонажей.

Увы, главного, чего мы ждем от космических и подводных приключений — свободы действий, в Diluvion нет. Это полностью детерминированная последовательность событий, квесты, выполняемые один за другим. Да, между ними вы можете поплавать по окрестностям, сразиться с пиратами, посетить покинутые станции и затонувшие корабли, собрать лут, купить новое оружие и т.д. Вот только новых заданий, разных фракций, дополнительных квестов и т.д. здесь нет – сюжетная линия только одна. Но и это не так страшно, будь задания хоть немного интересней, увы, как правило все они однообразные, повторяющиеся и заскриптованные. Диалоги, в которых подается сюжет, честно говоря, странные и никак не вдохновляют на дальнейшее исследование мира.

Разнообразие подводных лодок тоже не так уж велико, к тому же каждый апгрейд предваряет скучный сбор компонентов, очень напоминающий банальный гриндинг в корейских MMORPG. А на новое оружие, которое на самом деле мало чем отличается от старого, нужно заработать приличную сумму денег, то есть опять по кругу посещать заброшенные станции и затонувшие подлодки, благо ресурсы в них восстанавливаются при каждом запуске игры.

Ролевая система Diluvion тоже странная. Характеристики лодки можно повысить за счет матросов, направляемых на те или иные посты. И если у ваших офицеров никаких параметров нет, у каждого из матросов, которых можно нанять на некоторых станциях, они имеются, причем порой характеристики могут иметь и отрицательные значения. Матросы в мире Diluvion редки, дороги и мрут при любом удобном случае.

Самая большая проблема Diluvion – крайне неудобное управление, система навигации и сохранения. Первоначальная схема управления, при которой лодка чуть подруливала в направлении взгляда, оказалась настолько неудобной и вызвала столько нареканий от игроков, что буквально в первом же патче ее кардинально переработали. Боевое управление в целом стало удобней, автоподруливание исчезло, но отзывчивость лодки, заторможенное погружение/всплытие, неожиданные крены, странное поведение при столкновениях и т.д. делают каждый бой сражением не с противником, а с собственным кораблем. При этом стоит учесть, мягко говоря, очень странное поведение местных торпед, которые чаще мажут и глупо кружат вокруг цели, чем попадают в нее, сколько бы матросов вы ни послали на этот боевой пост.

Еще одна проблема игры – навигация. Настолько неинформативной и неудобной карты мы не видели уже давно. Сама подлодка на ней не отображается, направление можно определить только примерно, ориентиры очень условны. Учитывая, что подводная среда еще и трехмерна, это доставляет массу неудобств.

Но самое неприятное – система сохранений. В Diluvion всего один слот для каждой игры, а сохранение происходит автоматически в определенных областях, отмеченных зелеными рыбками. Естественно, и перед важными сюжетными сражениями. Вот только зона сохранения может оказаться вдалеке от ближайшей станции или торговца, и если вы оказались в этой области с нулевым запасом торпед, пустым кислородным баллоном или без патронов, можете сказать своей игре до свиданья, придется начинать все с начала. Например, моя игра закончилась на сражении с линкором Ямато, точнее, тем, во что он превратился. Мало того, что это крайне несбалансированный бой с боссом, особенно при местном кривом управлении, так еще и буквально перед ним я потратил все патроны и торпеды на докучливых пиратов, ошивавшихся поблизости.

Вообще, пираты – это отдельная неприятная история. Они возрождаются с угрожающей скоростью и в некоторых областях буквально не позволяют вам пристать к базам, чтобы пополнить припасы. Дело в том, что после причаливания время не останавливается и вашу лодку у шлюза продолжают активно расстреливать. Стоит отстыковаться, разогнать мелюзгу и попробовать еще раз, как успеют появиться новые пираты и придется начинать все сначала. Порой такая игра в кошки-мышки длится полчаса реального времени.

К сожалению, все эти недостатки не позволяют насладиться местными красотами, превращая потенциально интересную игру в череду повторяющихся скучных действий, отягощённых борьбой с интерфейсом, управлением и назойливыми пиратами. Возможно, через некоторое время авторы решат часть проблем балансными патчами, но в текущем виде мы не можем рекомендовать Diluvion нашим читателям. Увы, наследницы Aquanox из этой игры не получилось.



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