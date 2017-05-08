Dragon Quest Heroes II: добрый слэшер

Серия ролевых игр Dragon Quest в наших краях, да и вообще на Западе, достаточно известна, но всенародной любовью почему-то не пользуется. И совершенно напрасно, должен заметить. Хотя это отдельная тема, а сегодня мы поговорим о Dragon Quest Heroes II — необычном спин-оффе, в котором гораздо больше от Dynasty Warriors, чем от материнской линейки RPG.

Dragon Quest Heroes II Жанр Action RPG/hack and slash

Платформы PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Nintendo Switch, PC

Разработчики Omega Force

Издатель Square Enix

Сайт, Steam

Вышедшую два года назад Dragon Quest Heroes портило несколько ощутимых минусов вроде откровенно слабого сюжета и набора миссий вместо полноценного игрового мира, поэтому очень приятно видеть, что в Omega Force ошибки учли. Вторая часть превосходит предшественницу практически во всем, и если вы оригинальную Dragon Quest Heroes пропустили, то можете смело начинать именно здесь.

Если попытаться описать игру одним предложением, то можно сказать, что это немного упрощенная Dynasty Warriors с узнаваемой графикой Акиры Ториямы (мангака, в первую очередь известный как автор Dragon Ball), в которой эпические сражения периода Троецарствия сменились фентезийными побоищами с участием драконов, демонов, зомби и прочей нечисти. Собственно, особая манера рисовки, присущая всем играм серии Dragon Quest, вводит в заблуждение неподготовленного игрока — глядя на скриншоты, сложно представить, что перед нами не очередная пошаговая RPG, а на удивление динамичный hack and slash brawler.

По сюжету пара главных героев живет припеваючи в уютной и мирной стране. Радикально мирной, войны здесь запрещены из-за древнего пророчества, грозящего концом света в случае возобновления военных конфликтов, так что правители семи королевств вынуждены разрешать все спорные ситуации путем переговоров. Армии, естественно, есть у всех, но скорее для проформы и для того, чтобы разбираться с дикими монстрами.

Вот только пророчества, как известно, существуют для того, чтобы сбываться, и после таинственного убийства одного из правителей разгорается давно предсказанная война. Королевства ополчаются друг против друга, монстры восстают против людей, и предотвратить апокалипсис могут только двоюродные брат с сестрой, а помогать им в этом непростом деле будет целая когорта из местных жителей и пришельцев из других частей Dragon Quest. История проработана на удивление хорошо и удивит вас не единожды. Казалось бы, вот он, главный злодей, побеждаем его и дело в шляпе! Но нет, сюжет делает хитрый финт ушами, и группа приключенцев отправляется дальше, бороться со злом и крошить монстров пачками.

Бои в Dragon Quest Heroes II — настоящее пиршество для глаз. Мечи и секиры выписывают немыслимые финты, вызывая огненные вихри и раскалывая землю, магические снаряды летят во все стороны, герои призывают стаи волков и превращаются в драконов. Арсенал оружия, количество классов и наборы умений дадут фору любой ролевой игре, и при этом боевая система чрезвычайно проста в освоении: два стандартных удара, различные комбо, классовые навыки, из которых одновременно можно экипировать лишь четыре, и ультимативная способность. Класс спутников, правда, закреплен за ними намертво, а вот главным героям, изначально стандартным воинам, доступна смена специализации с возможностью последующего переключения между ними по желанию. Вот только каждый класс приходится прокачивать с нуля.

Управление удобное, а новичкам и вовсе предлагается облегченный вариант, с доступ к навыкам через быстрое меню. К сожалению, бои не всегда проходят так, как хотелось бы, и виной тому чаще всего оказывается поведение напарников под управлением ИИ и проблемы с определенными навыками. То, что в играх компьютерные помощники любят забегать в огненные лужи и подставляться под размашистые удары, ни для кого не секрет, и Dragon Quest Heroes II здесь не исключение: начинать заново бой с боссом из-за того, что мой лекарь или танк вздумал помереть раньше времени, мне приходилось чаще, чем хотелось бы. Но это полбеды, а вот то, что атаки с уроном по площади и ультимативные способности могут применяться в противоположной от нужной сторону, несмотря на то что персонаж стоит лицом к взятому в цель врагу, реально огорчает и заставляет игнорировать не только некоторые потенциально полезные навыки, но и определенных персонажей целиком.

Зато очень радует наконец-то открытый мир… ладно, псевдооткрытый, периодически приходится натыкаться на барьеры, перекрывающие путь. Это значит, что вы либо еще не нашли героя, способного убрать препятствие, либо же сюда попросту рано соваться. Мир игры разнообразный и очень красочный, здесь вам и зеленые луга, и болота, и пустыня с заброшенными пирамидами, и вулканические поля, мультяшные города и мрачные лабиринты. Локации под завязку набиты агрессивной и не очень живностью, порой путь из точки А в точку В приходится натурально прокладывать сквозь табуны врагов с помощью меча и магии, параллельно выполняя традиционные побочные задания — собрать набор ингредиентов, найти потерявшегося персонажа, убить два десятка зомби или элитную мумию, за которую назначена награда. Занятия, откровенно говоря, довольно однообразные, наскучивают они очень быстро.

С сюжетными квестами дела обстоят не в пример лучше, в первую очередь благодаря отличным боссфайтам, задачам по защите персонажей и подсмотренным в Warriors миссиям, в которых герои оказываются в эпицентре сражений целых армий, и вынуждены действовать в нескольких направлениях сразу — и своего генерала защищать от сотен наступающих врагов, и на флангах помогать, и с вражескими главарями сражаться. В бою помогают не только напарники (группа состоит из 4 персонажей, переключаться между которыми можно и даже нужно в любой момент), но и призванные монстры. Противники периодически роняют медали, используя которые, можно призвать себе подмогу или же на время самому принять облик чудовища. Призванные монстры могут упростить жизнь в любой ситуации, но наиболее полезны они именно во время военных действий — нужно на время отлучиться с одного фланга, чтобы оказать помощь на другом? Оставьте вместо себя парочку демонов и вперед. Вот только отсутствие возможности приберечь особо ценные медали на будущее огорчают — при переходе между локациями они обнуляются.

Есть в Dragon Quest Heroes II и специфический кооператив. Перед началом сюжетной миссии или походом в подземелье игра услужливо предложит выбор — отправиться в одиночку или позвать на помощь кого-то из других игроков. Можно играть и с друзьями, установив специальный пин-код, но после каждого выполненного задания группу придется пересобирать заново.

Dragon Quest Heroes II — большой шаг вперед по сравнению с первой частью, что можно только приветствовать, но Omega Force есть еще над чем поработать до выхода третьей части. Напарникам не хватает глубины: если жители семи королевств еще более-менее прописаны, поскольку играют определенную роль в сюжете, то визитеры после встречи с ними отправляются куда-то за кадр, дожидаться следующей кат-сцены или того момента, когда вы решите, что пора добавить их в группу. Ролевая система тоже нуждается в полировке, потому что прокачивать одни и те же таланты и параметры у дюжины разных героев не очень-то весело. И главное, расскажите кто-то Сигуяме, что в конце прошлого тысячелетия музыка в jRPG звучала так пронзительно в силу технических ограничений, а не потому, что все в восторге от высоких тонов и колокольчиков; ну невозможно же выносить это на протяжении четырех десятков часов, при всем уважении к титулам композитора и музыке эпохи классицизма.



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